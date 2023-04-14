可持续发展已大势所趋 商用PC如何书写“绿色”篇章

【天极网企业频道】近年来，随着极端天气的增加，促使环境话题一直受到各国重视。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)观察，极端天气现象正促使全球年平均气温以每10年0.08°C的速度上升，是1981年以来速度提升的两倍之多。

在此背景下，全球有一百三十多个国家以各种形式提出了碳中和的目标，比如我国就制定了“2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和”的“双碳”目标，以实现节能减排。

其中，针对PC行业，节能减排也一直受到多方关注，各厂商也纷纷推出契合自身“绿色”发展的解决方案。其中，作为在可持续发展领域的先行者，英特尔在近日举行的绿色计算机研讨会上，携手众多生态伙伴，通过系统性变革、技术创新与全行业合作推进可持续发展目标。

电子产品如何“回到摇篮”

根据IDC数据统计，2022年商用PC在中国装机量达到1.3亿台，这也意味着商用PC在创造了巨大的社会价值的同时，也在其全生命周期的碳排放上对环境造成了影响，按照平均四年的PC全生命周期碳排放量计算，约等于消耗980万吨标准煤，需种植约3.9万平方公里冷杉去抵消。

率先洞察到PC行业可持续发展的英特尔，携手合作伙伴，推进绿色低碳理念落地，关注商用PC从“摇篮回到摇篮”的产品全生命周期，通过对定义和设计、制造和交付、使用和维护、回收和循环四大关键环节进行绿色的把控。

其中，对于可持续发展很关键的一步就是怎样“回到摇篮”，这就要讨论在PC产品全生命周期中“回收与循环”的重要性。

2020年，联合国发布有关电子垃圾回收的数据显示，2019年全球电子垃圾排放量是5360万吨，比起5年前的总量提升21%，预计这一数据在2030年将达到7400万吨，更直观地体现就相当于1600艘泰坦尼克号装满全球一年的垃圾。与此同时，在这些电子垃圾中只有17.4%被记录回收，这远远赶不上电子垃圾的产量。

我们看到，在这些电子垃圾中，PCB占据非常重要的一部分。英特尔中国区技术部总经理高宇表示：“PCB板回收两种方式，一种是焚烧，一种是掩埋。焚烧是污染大气，掩埋是污染大地。PCB如何回收是行业面临的问题。”

英特尔中国区技术部总经理高宇

一直以来，电子产品中PCB都是回收过程中的一大难题。主要因为PCB由金属、树脂和玻璃纤维构成，仅金属成分的回收率比较高，而针对难于分离的树脂和玻璃纤维部分，通常被粉碎并直接废弃。值得注意的是，这些材料如果不经处理直接回归自然，上百年可能都无法被降解。

在研讨会上，英特尔供应链管理经理单慧英表示：“行业里已经有了一个很好的解决方法，可降解、可回收PCB材料。”

英特尔供应链管理经理单慧英

通过使用可降解、可回收的PCB材料，可以做到整个PCB材料回收达到90%以上，并且降低碳排放，而它生产出来降解之后的树脂和玻璃纤维以及其他材料可以作为原材料重新投入到新的PCB生产当中，从而做到真正意义上的循环。

在研讨会上，英特尔的生态合作伙伴广东生益科技展示的“Recyclad新型覆铜板”已经实现可降解可回收，但同时性能不会打折扣。多年来，生益科技不断地推动可回收材料的创新，并拥有多项核心专利。

广东生益科技在设计之初不仅做到了不使用有毒化学物质，还通过创新设计，让树脂、填料和玻璃纤维能够在后期回收时候轻松分离，打破传统工艺下对树脂和玻璃纤维0回收率的“魔咒”，并直接将回收率飙升到95%，大幅度减少其无法自然降解所带来的环境污染。

广东生益科技国家电子电路基材工程技术研究中心首席技术专家杨中强表示：“这种全新技术一旦被广泛使用，将能显著降低电子垃圾对环境带来的负面作用，帮助PC行业实现更全面的可持续发展。”

广东生益科技国家电子电路基材工程技术研究中心首席技术专家杨中强

除了回收与循环外，在“绿色商用电脑”的全生命周期中，始终贯穿着“绿色”的理念。在定义和设计阶段，大胆采用了“小而省 简而优”的设计，坚持用绿色生产绿色;在生产制造阶段，从生产到交付的每个环节，都在积极践行绿色低碳;在使用和维护阶段，绿色商用电脑特有的低碳软件解决方案，实现用户在使用过程中的节能减碳。

另外，像惠普、戴尔、华为、联想等厂商也在研讨会上展示了利用可再生、可回收材料打造全新PC产品以及低碳环保理念，实践着自身产品高能低碳的绿色承诺。

当下，面对“双碳”目标，各行业都做出尝试，以实现对环境的保护。而像英特尔这样有能力的企业也在不断联合上下游产业链积极探索“减碳”新技术、新模式。

“双碳”背景下，绿色计算机标准出台

目前，“双碳”目标为我国PC行业发展提供了重要的机遇，实现碳达峰碳中和，PC行业是主要战场、主力军。这也促使PC产品要从以单一性能为主体，加快向以性能与能耗平衡为主体转型，这意味着PC行业发展面临极大的挑战与机遇。其中，标准的出台是重要的战略性创新资源，是科技创新成果产业化、市场化的重要载体，对于推动技术创新，促进产业链上下游衔接，引领战略性新兴产业发展，将发挥重要的桥梁纽带作用。

因此，为积极响应“双碳”战略，推动和促进PC行业的绿色可持续发展，由英特尔及行业领先OEM厂商及生态合作伙伴联合发起倡议，共同向中国电子学会提交了申请筹备成立绿色计算机标准工作组的建议。

中国电子学会也意识到在“双碳”背景下，推出助力PC行业“低碳、环保”标准的重要性，因此，中国电子学会绿色计算机标准工作组正式成立，未来该工作组将开展绿色计算机全生命周期以及相关分级分类、评价和评定等标准研制及应用推广工作。

中国电子学会副秘书长曹学勤在会上表示：“希望工作组按照学会有关标准化管理规定，积极在工作组内和面向全社会推动标准的实施和应用，切实发挥学会标准在信息通信行业的节能减排和绿色发展的支撑和引领作用。”

中国电子学会副秘书长曹学勤

随着绿色计算机标准工作组的成立，也标志着在PC领域，从生产制造、运行维护，到产品的回收再利用等环节引入节能减排和绿色的设计和考量，未来将引领制定具有可操作性的绿色计算机标准规范。

写在最后

面对“双碳”目标，以及经济与社会多重挑战，英特尔立足自身产业定位，坚定不移地履行着责任，通过生产、技术、生态三大力量，发挥引领作用，推进RISE战略，致力于在自身的运营、供应链，以及产品技术的创新研发与应用中，减少“碳排放”，携手合作伙伴共保环境，共同迈向碳中和的计算未来。

回到PC领域，英特尔仍将会致力完成的2030年既定目标，为PC客户端产品提升10倍的能源效率，并将与客户端外形规格参考平台设计相关的排放量降低30%以上，从而引领整个行业实现 “可持续计算通往可持续未来”的美好愿景。