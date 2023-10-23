打造“车联网第一城”，是什么支撑了无锡的雄心壮志？

【天极网企业频道】近年来，受益于智能网联汽车市场的蓬勃发展，车联网连接市场出现了爆发式增长。据信通院于2023年1月份发布的《车联网白皮书(2022年)》显示，2022年1-11月销售新车中，前装车联网装配率达66.69%。

据国外专业调研机构IHS Markit预测，到2025年中国市场的新车前装车联网渗透率将达75.9%，此后每年新增连接数将达2280万。由此可见，车联网市场将会成为移动互联网之后下一个万亿级市场。

致力于打造“车联网第一城”的江苏省无锡市，在智能网联汽车领域的发展，也成为中国车联网市场蓬勃发展的真实写照。无锡于2013年入选住建部首批国家智慧城市试点城市，于2021年入选首批双智试点城市。

如今，无锡正在沿着物联、数联、网联这一清晰的主线，全力发展数字经济产业。根据《无锡市“十四五”车联网产业规划》，到2025年末，无锡将实现车联网应用场景200个，车联网用户渗透率达80%，车联网核心产业规模突破800亿元。

车联网已成国家重点关注行业

作为新一代信息技术与交通运输融合发展的产物，车联网的产业链长，且产值规模大，是制造业、交通运输行业、信息技术行业高精尖技术的交集。在政策方面，车联网成为国家重点关注行业，从2015年开始，国务院、工信部、交通运输部等部门相继发布一系列政策指导和规范国内车联网行业的发展：

2019年《交通强国建设纲要》印发;2020年《智能汽车创新发展战略》印发;2021年《国家综合立体交通网规划纲要》印发;《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》也明确要求促进新能源汽车与能源、交通、信息通信深度融合。

此外，《关于推动5G加快发展的通知》提出促进“5G+车联网”协同发展，推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，建设国家级车联网先导区;《关于推动交通领域新型基础设施建设的指导意见》提出协同建设车联网等要求。

从工信部官方发布的信息来看，鼓励先导区先行先试，探索应用场景，培育产业链条。截至5月14日工业和信息化部分别复函湖北省人民政府、浙江省人民政府、广西壮族自治区人民政府，支持湖北(襄阳)、浙江(德清)、广西(柳州)创建国家级车联网先导区。国内“先导区”的数量增加到7个，其中便包括江苏(无锡)。

车联网蓬勃发展下，进击的无锡

车联网第一城为何是无锡。事实上，早在2017年，无锡市政府就依托无锡市物联网产业优势，组织启动车联网(LTE-V2X)重大项目建设，建成第一个LTE-V2X开放道路示范样板，覆盖无锡太湖博览中心附近3.7km开放道路6个开放路口，涵盖9个V2I场景和3个V2V场景。

2018年，这个项目完成小规模示范区部署，完成39个路口基础设施改造和V2X平台部署，实现红绿灯信息推送、紧急车辆提醒、道路紧急事件提醒等V2I、V2N应用。同年，无锡市启动无锡车联网(C-V2X)城市级示范应用项目(一期)和国家智能交通综合测试基地建设。

2019年5月，工信部复函支持创建江苏(无锡)车联网先导区，成为我国第一个国家级车联网先导区。当然这也是继2018年12月份工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》后，我国设立的首个车联网先导区。

尤其是这两年，无锡汽车产业加快智能化、网联化转型升级。数据显示，2022年全市车联网及智能网联汽车核心产业产值351亿元。文远知行自动驾驶华东总部项目落地无锡，与博世联合开展自动驾驶套件产业化生产，海容电子有限公司投资100亿元建设车辆智能传感器生产线。

在车联网领域，类似的项目数不胜数，吉利协同创新中心项目落地无锡，推动吉利各类车型智能化水平提升和车路协同自动驾驶研发进程，并孵化有关车规级芯片、车载智能终端等产业化项目。博世智能网联汽车事业部在锡成立，专注于面向整车企业提供智能网联解决方案，并联合自动驾驶事业部开展高等级ADAS辅助驾驶及自动驾驶测试。

江苏省工业和信息化厅副厅长石晓鹏透露，2022年，江苏车联网和智能网联汽车产业相关企业已有近800家，产值近1500亿元。由此可见，无锡正在形成具有特色的产业发展集聚效应，以及具有影响力的车联网产业集群。

应对车联网多项挑战，无锡蓄力待发

在车联网发展的同时，我们还注意到，车联网实现规模化应用还面临诸多挑战：其一，车联网技术局限于特定区域和特定场景需求，普适化应用和商业化推广进展较慢。其二，跨区域跨部门的车联网基础设施建设运营协同难，各类技术指标不统一，业务系统和相关数据还未实现互联互通。

如何应对这些挑战？首先需要全力突破技术、管理运营层面的短板问题，对于汽车智能化感知、决策、控制等领域的技术短板，需要集中力量尽快突破。鼓励车联网企业探索车联网商业模式，探索构建贯穿研发、制造、销售、服务、融资、人才的一整套车联网产业市场化发展模式。

与此同时，推动基础设施运营管理协同，推动信息、数据、业务相互联通，形成各行业融合发展、各地区共建共享、全国协调联动的“基础设施+产业”网络。加快补齐车联网产业链相关企业安全短板，提高监测预警、风险评估和应急处置能力，加强关键设备、网络系统、服务平台、应用程序等的安全防护能力建设，推动安全保障能力从事后反应向事前预防转型。

在日前举办的第四届中国(无锡)车联网产业发展高峰论坛上，高端电动车供应链服务、高端电源管理系统、高阶无人货运量产商用、车路协同交通信息服务平台、新能源汽车共享充电平台等10个项目与锡东新城商务区达成合作，为无锡和锡山车联网产业发展注入强劲动力。

下阶段，江苏将以出台《关于促进车联网和智能网联汽车发展的决定》为契机，推动智能网联汽车整车、汽车电子、车载软件、智能底盘及车联网设施设备等重点领域发展，促进产业链配套合作。

据透露，接下来无锡市将瞄准汽车及零部件产业与智能网联的融合，结合车规级芯片、车端感知、自动驾驶算法等方向，强化招商引资，加速推进汽车零部件企业转型升级

写在最后

技术是不断向前发展的，车联网也是如此。在当前车联网发展过程中，国内需要像无锡这样的先导区先行先试，在智能网联领域的技术攻关，深化产学研合作，促进成果转化，努力突破关键核心技术，进一步加快基础设施建设，而无锡也正在绘制车联网发展的一张蓝图。