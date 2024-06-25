曙光存储进军集中式存储，重磅发布FlashNexus系列全闪新品

【天极网企业频道】6月25日，曙光存储召开了主题为“先进存力，凝聚数据要素”的新品暨品牌发布会，震撼发布全球首个亿级IOPS集中式全闪存储FlashNexus，重磅升级分布式存储ParaStor，同时推出行业首个通存解决方案，应对“强无止境”数据存储性能和成本需求。

二十年来，曙光存储自主研发推出多款产品，实现了业务、应用和技术的突破，多项技术能力表现达到全球顶尖水平，本次发布的系列产品，是曙光存储二十年磨一剑的成果。

中科曙光总裁历军在发布会上表示：“新技术新应用快速迭代，而算力和存力是不变的两大底层支撑，先进算力和先进存力也是曙光长期投入研发的重要业务之一。曙光相信，变化是常态，而在任何时代，唯有强者‘恒存’。”

世界级“强存” 硬核技术自研突破

作为全球存储技术皇冠上的明珠，集中式存储性能往往代表存储厂商的最高水准。坚持自主研发二十年的曙光存储，本次发布的FlashNexus系列不仅是全球首个亿级IOPS集中式全闪存储，还是业界唯一有百控级扩展能力的集中式存储产品，稳定性保障首次突破7个9，综合性能领先同类产品50%以上，又一次用前沿技术引领产业革新。



曙光存储“强存”―重磅发布FlashNexus集中式全闪新品

应对金融、运营商、医疗等行业的全部关键业务系统，比如证券报盘等，一套FlashNexus产品即可轻松应对。此外，通过全栈自研软硬件支撑，FlashNexus可为用户提供强安全性与强生态兼容性。

“智存” 五级加速 做最懂AI的存储

在发布会上，曙光存储宣布重磅升级经典分布式存储产品――ParaStor全闪存储。新一代ParaStor依托NVMe全闪的技术优化，单节点带宽最高达到130GB/s，320万IOPS，成为国产化、x86、ARM等平台的最佳选择。



曙光存储“智存”―ParaStor分布式全闪系列全面升级

作为AI存储加速利器，升级后的ParaStor全闪存储具备五级数据加速技术，包括本地内存加速、BurstBuffer加速层、XDS双栈兼容、网络加速与存储节点高速层，搭配全路径AI亲和机制，让数据无需等待。容器化AI平台的最佳存储选择，可极致发挥硬件性能，提升全平台整体表现20倍以上!

跨平台 “通存” 让数据无界流动

当前伴随AI大模型狂飙，算力网络快速发展，不同平台、不同形态数据的融合应用需求持续突显。跨域存储集群组合管理、数据冷热分级感知、数据跨域网流动及跨域无感知访问等关键技术亟待攻克。

曙光存储首创“通存”解决方案，借助同根同源的集中式存储资源池与分布式存储资源池，让数据无界流动，实现跨平台一键式容灾恢复、跨形态热温冷数据无感流动和跨域资源池全维度视图，以充分提升存储资源利用率，并大幅降低整体数据拥有成本。



曙光存储首创“通存“方案

20年来，曙光存储自强不息，在时代召唤下诞生，在产业需求中前行，以“强者恒存”的理念精神，做先进存力先锋探索者。曙光存储也期待赋能更多伙伴取得业务成功，成为时代“强者”。

目前，曙光存储已与运营商、AI、科教、金融、医疗、政府、能源、制造等国家重点领域客户达成深度合作，携手突破业务发展面临的数据存储挑战。