性能与体验并存 惠普展现商用终端新形态

【天极网企业频道】数字时代来临，新的数字技术、不断变化的劳动力人口结构、动态的市场变化以及新的业务运营模式正在推动企业的工作方式发生与日俱新的变革。在新时代下，智慧高效的商用终端设备，将为企业释放崭新的数字化生产力。

面对充满机遇和挑战的商用终端市场，4月21日，英特尔举办了一场以“焕‘芯’拓局 ‘绿’动未来”为主题的商用终端新品发布会。

在发布会上，英特尔不仅推出了基于第13代酷睿处理器的英特尔vPro平台，还展示了全新至强W系列处理器。

作为英特尔的核心合作伙伴，惠普也在发布会上展示了商用终端新品，包括全新EliteBook 800系列新品和Z系列工作站产品。

其中，惠普的EliteBook 800系列笔记本作为高端商务轻薄本的典范，一直受到各界商务人士喜爱，从配置来看，惠普EliteBook800系列采用了基于第13代酷睿处理器的英特尔vPro平台，还提供两个SODIMM，还拥有512GB/1TB的PCIe 4.0 SSD，预装Windows 11系统，内置3芯51Whr电池，续航可达14小时，可在 30分钟内快充至50%电量。除了优异的性能和续航表现，EliteBook在2023年也大幅升级了混合办公协作体验，500万高清摄像头支持智能跟随与智能补光，新增会议甜点功能-支持双摄像头、会议白板、会议暂停等，显著提升混合办公体验。

全新vPro平台采用高性能混合架构(P核+E核)，在某些型号上具备新的性能核与更多能效核，而性能P核则可提升单线程性能，另一方面更多能效E核可以提高效率，再加之英特尔硬件线程调度器实现了更智能的任务分类，以及CPU与GPU动态调优，令商业办公领域体验更好。

在强大的性能和更好的能效基础上，英特尔 vPro 平台则能为笔记本提供强大的带外管理和安全功能。

通过带外管理功能，企业可借助EMA云端管理平台实现不依赖操作系统的远程运维操作。即便在操作系统崩溃的情况下，只要连接电源和网线，授权的运维人员就能远程实现BIOS设置变更、重启、关机等常用操作。

在安全层面，英特尔vPro平台包含了一套基于 AI 的硬件安全盾，能够对电脑正在运行的各类进程和代码进行自动分析和预测，进而在恶意代码生效之前就结束其运行。这一机制不仅可以保护电脑免受挖矿、蠕虫、木马、代码注入等恶意程序的干扰，更能通过对代码运行结果的预测来应对很多未知威胁。

在发布会上，惠普还带来了拥有强大的运算能力，能够为有大数据运算需求的用户和企业提供充足的算力支持的Z系列工作站产品。

惠普Z系列工作站提供了多种硬件组合，可搭载全新酷睿处理器或者至强W系列处理器，操作系统可预装Windows或Linux。整机经过了36万小时的严苛测试，能够保证在长时间高负载工作状态下为用户提供稳定的性能输出。

而且，惠普Z系列工作站还取得了Autodesk 3ds Max、Simulia、Maxon Cinema 4D、Python、Unity等专业软件的ISV认证，可以完美兼容市面上大多数专业应用软件，在工业设计、模拟仿真、视频编辑和机器学习等领域，为不同需求的用户提供稳定高效的生产力工具。

ISV认证说明工作站PC通过了软件厂商的各种对应性测试，是在工作站运行相关专业类软件的过程中在稳定性、流畅性与应用性等维度上的保证。如此丰富的ISV验证，说明了惠普Z系列工作站性能的优异、功能的强大以及操作的流畅度。

面对如今纷繁复杂的运算场景，惠普惠普Z系列工作站凭借硬核的性能，在高密集计算和图形工作流中，为使用者提供了充足的算力。

从此次的发布，我们看到，惠普携手英特尔不断释放出助力企业应对数字化转型的信号，未来，他们还将赋能企业进行业务创新，从而使企业在这个不确定的时代持续发展。