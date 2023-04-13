向心共进，夯实数据基础 希捷数据+峰会携手合作伙伴促进数字经济发展

【天极网企业频道】4月13日，希捷科技在绍兴举办主题为“向心共进”的2023希捷数据+峰会，来自数据界的几百位希捷合作伙伴应邀出席。

峰会期间，希捷科技全球执行副总裁暨首席商务官郑万成围绕“数据全的增长与希捷全球发展战略”做了主题演讲，提到到2025年，数据爆炸式增长将达到185ZB，为企业创造了发展机遇。并且，值得关注的是，其中仅有10%左右的数据被存储，超过60%的数据存储在HDD上。

郑万成认为，机遇和挑战并存，需求的突然放缓会引起行业的结构性、永久性发生变化，同时还有新的不确定性因素，都是推动数字经济发展不得不面对的难题。

未来，希捷将着力打造可持续性发展的数据圈，其中面向成熟市场继续全力支持HDD和SSD;面向大容量市场，利用处于技术领先的HAMR满足高容量HDD和系统需求;针对新兴市场，提供管理数据移动和存储的解决方案与服务。希捷将通过可持续的、精确的数据存储解决方案, 助力合作伙伴最大限度地发挥自身潜力。

郑万成也介绍到，中国市场营收占比达到了30%，预计在FY24-28年复合增长率超过22%，是希捷的战略重点，将增加投资发展支持团队，战略布局数据中心、云服务、信创、监控等中国关键增长市场，在新加坡设计研发中心成立一个聚焦中国的团队。

郑万成表示：“存储产业作为数字经济时代的重要基础支撑，正在迎来前所未有的发展机遇。只有向心而行、携手共进，企业才能开启高质量发展之道。作为专注于数据存储解决方案的企业，希捷将继续携手合作伙伴，夯实数字经济发展基础，助力企业加快数字化转型，为更多用户提供更优质的数据存储体验。相信未来的数据会带来更强的驱动力，推动经济向前迈进，给全球带去更多新力量。”

希捷科技全球高级副总裁暨中国区总裁孙丹在峰会上发表了“数据成就未来”为主题的演讲，介绍中国FY24成就客户的“WIN”策略――“W”产品全面覆盖：发力全产品线，提供定制化产品满足不同需求，数据安全以及渠道下沉增加区域覆盖;“I”聚焦重点：包括东数西算、数据中心、信创、 AI ，安防，物联网、自动驾驶、教育等重点行业，联合研发降低TCO，产品质量监控以及践行ESG;“N”深化生态，包括HAMR ThinkTank，发力游戏类产品、NAS云和监控等领域。

孙丹在演讲中还提到，当前数字经济发展的新风口下，企业应乘数而上，领跑新赛道。在本次峰会上，孙丹还发布了由她与沈寓实博士、赵勇博士合力编纂的《让数据，成为生产力》一书，全面系统地介绍了数据的全生命周期管理、应用及价值攫取。

数据在改变着世界，重塑着世界。“新20条”发布后，数据的价值和重要性更加凸显。今年两会中国家数据局的组建，更加意味着数据的发展要迎来新的里程碑。对诸多在数据世界中前行的企业和消费者来说，他们需要具备专业的数据全生命周期管理能力，以应对不断膨胀的数据量。《让数据，成为生产力》一书则用简明清晰的语言，将数据的魅力和前景展现在读者面前，既具专业性，也有科普意义。

本次峰会上，清华大学文化经济研究院院长魏杰先生就2023年宏观经济的几个关键问题进行了前瞻性分析。51World创始人、董事长兼CEO李熠也就整个数据生态产业进行了解析。另外，亚洲成长机会基金(中国)创始合伙人、金融专家吴小平分享了对中国资本市场的观察，上海社科院数字化绿色化协同发展研究中心主任李易也应邀演讲。