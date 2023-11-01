灯塔工厂到底是什么？看完秒懂！！！

【天极网企业频道】在数字化不断推进的时代，灯塔工厂作为全球制造行业数字化转型和智能工厂建设标杆工厂，被频频提及。随着青岛海尔冰箱互联工厂、宁德时代、西部数据等11家工厂的成功入选，中国的灯塔工厂增至42家。一家工厂到底拥有什么才能称得上灯塔工厂？要想彻底搞懂灯塔工厂，我们还得先认识一下灯塔。

你是我前行的灯塔

公元前283年，那时埃及还在托勒密二世统治时期，索菲特拉特设计并主导建设了亚历山大灯塔，塔高约130米，后经两次地震摧毁，如今已荡然无存。这也是有史以来，关于灯塔的最早纪录。

古代的灯塔以火作为光源，并在火源后方安装镜子，底部有动力设计，通过驱动发条是镜子匀速转动，将光源投送到各个方向。之后，光源也经过阿尔冈灯、电灯时代，光源更加稳定，而投射装置也经历镜子、凸透镜、菲涅尔透镜的变换，使光投射的更加聚焦。

这就是灯塔的历史。作为海洋中最古老、最重要的灯光设备之一，灯塔不仅用来帮助船只避开危险、纠正航向，还有着更为深刻的象征意义，比喻一种希望和坚定的信念。在面临困境时，我们都需要类似灯塔的力量来指引自己前进，克服千难万险，到达成功的岸边。

正是灯塔这一引申意义，使得灯塔作为一种精神力量，频频出现于文学作品之中，比如：英国作家维吉尼亚・伍尔芙的《到灯塔去》、苏格兰小说家罗伯特・路易斯・史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《金银岛》、英国风景画家威廉・特纳1819年绘制的“暴风雨中的贝尔灯塔”……

将灯塔精神用在智能制造

在2018年世界经济论坛与麦肯锡公司联合推出的“全球灯塔计划”，制造寻找制造行业数字化转型的模式，至今仍被认为是第四次工业革命的领跑者。从彼时开始，代表全球制造行业数字化转型和智能工厂建设标杆的“灯塔”工厂不断涌现，引领制造业数字化转型方向。

数据显示，截至2023年1月，全球共有132家“灯塔工厂”，其中13家“可持续灯塔工厂”，共部署142个用例。这些灯塔工厂利用新兴数字技术，在业务流程、财务、管理系统、工业互联网、可持续性等指标上实现了两位数的提升。据悉，中国有42家灯塔工厂，其总量也位列世界第一。

目前，灯塔工厂模式有3个方向。作为重要方向之一，单个工厂的数字化转型主要关注工厂中的数字化装配、加工、维护、绩效管理、质量管理和可持续发展，通过5G、AI、大数据等数字技术与制造业融合，实现数字化、智能化转型。

端到端价值链创新也是方向之一，这个方向主要关注供应网络、产品开发、计划、交付和客户连接。这其中，大多数通过部署可扩展的数字化平台，实现企业与用户资源、供应商资源的端到端连接。最后是可持续发展模式，其关注绿色和“双碳”，通过数字化转型，减少资源消耗、废物和碳排放，践行可持续发展承诺，提高运营竞争力。

在笔者看来，灯塔工厂不仅是对领先者的表彰，更是一面镜子，反映出哪些生产方法能够成为推动全球经济增长的新动力。通过运用前瞻性的思维方式来部署新科技，我们可以将制造业的效率提升到一个全新的高度。

灯塔工厂引领航向

面对数智化挑战，灯塔工厂通过改变制造行业价值链的各个环节，持续推进精益改善，在设备数据采集和车间联网的基础上实现工厂运营的透明化，通过数据洞察驱动企业的业务运营和决策，开发智能互联创新产品，推广预测性维修服务，探索新的商业模式。可以说，灯塔工厂为制造企业的转型升级树立了榜样。

严格意义来讲，在过去数年里，全球领先的灯塔工厂在持续探索的路上，为制造业企业留下许多具有指导意义的规模化航标，同时也为智能工厂的后起之秀提供了宝贵的经验。这些灯塔工厂一直是指引方向、照亮航线的重要航标。在寻求发展过程中，灯塔工厂也面临诸多挑战，然而凭借其创新的精神实现成功，也为后来者提供丰富的经验与教训。

同时，这些非灯塔工厂可以选择探索自己的道路，也可以采取更为明智的追求灯塔工厂的策略：

首先，应该制定明确的战略，灯塔工厂的经验表明，数字化转型必须从客户价值出发进行设计，并紧密贴合企业的整体业务战略。其次，投入人力等相关资源，加入没有适当的资源，转型将耗尽动力。最后是建立良好的治理架构，假如没有有效的价值保证、良好的治理和执行力，企业就无法实现所追求的价值或产生实质性的影响。

随着越来越多的企业加速数字化转型，中国的灯塔工厂正积极与全球制造行业分享实践中积累的新技术、新模式、新业态，为传统企业的数字化、智能化转型提供了一条切实可行的路径，助力企业实现从工厂到标杆的转型。这些灯塔工厂所积累的经验和成果，正在为全球制造业的发展注入新的动力。

写在最后

以5G、物联网、人工智能为代表的数字化、智能化技术，正逐步推动制造业的数字化转型步伐。工业4.0的智能制造模式日益凸显，制造业的数字化转型发展正当时。为了实现整体数字化转型和智能化升级，中国制造业需要大量装备、软件、系统集成和系统升级的支撑产业。

在这个过程中，灯塔工厂对中国制造企业从制造走向智造起到了引领作用，代表着制造业数字化转型的趋势和新标准。在笔者看来，积极借鉴“灯塔工厂”的建设经验，对助力我国制造型企业全面数字化转型提升具有重要的意义。这些经验不仅可以帮助企业提高生产效率、降低成本，还可以帮助企业实现创新发展，提升市场竞争力。