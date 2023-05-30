4KMILES携手亚马逊云科技，助力中国企业出海营销

【天极网企业频道】最近两年，中国企业出海热潮进入新高度。

拼多多与SHEIN决战北美市场，字节跳动旗下Tik Tok商业化再提速，欢聚集团的业务重心转向海外……这波出海热潮下，企业出海品类也从传统服装纺织品、汽车零部件拓展到互联网、消费电子、新能源汽车、智能家电等领域，向更多元、附加值更高的行业渗透。中国信通院调查数据显示，超过2/3的中国企业已经与海外开展跨境业务。无论是势头上还是增长上，中国企业出海均呈现快速、迅猛的发展趋势。

然而，在面对竞争激烈的海外市场，不少企业虽然积极进行广告投放和营销推广，但由于缺乏对海外市场环境、政策、用户偏好的了解，导致收效甚微。“中国企业对国外消费者的喜好知之甚少，同时对国外的热点事件存在一定的信息壁垒，这导致出海企业无法进行精准营销。”4KMILES CTO段骋森在接受天极网采访时如是说。因此，对于出海企业而言，打造相对完整、使用的营销方案已经成为实现海外业绩增长的重要方式。



4KMILES CTO段骋森

实现全球化销售增长，4KMILES的实力

《埃森哲2022中国企业国际化调研》报告显示，95%受访的中国出海企业认为自己未来3年海外业务的增长可以超过5%。寻求海外业务增长的背后，是越来越多的企业想要实现错位竞争，探寻新的增长路线。政策助推、数字化高速发展以及海外市场的吸引力则成为中国企业出海热情高涨的原因。

与此同时，人才、运营、服务则成为中国企业出海成功与否的关键所在：其一，出海企业需要引入更多具有全球化背景和国际化视野的中高层管理者;其二，出海企业需要确保数据安全合规，并合规开展业务;其三，做好服务本地化，了解当地推广渠道、流量规则、阅读习惯、受众偏好等。这其中，数字化成为串联人才、运营及服务三者的技术底座。

由此可见，中国企业出海的机遇与挑战并存，处理好这些挑战成为中国企业决胜海外市场的关键。4KMILES深晓其中利害关系，段骋森表示：“4KMILES自2018年成立之初便定位于打造一家以数据驱动，帮助中国品牌出海实现销售增长的智能化运营和营销平台。”如今，依托自有大数据与智能技术和集团全球电商渠道能力，4KMILES拥有帮助出海品牌销售增长的技术引擎与多渠道扩张能力，同时为品牌提供全面的店铺运营系统和营销数据分析看板，帮助品牌更有效管理产品与销售绩效，方方面面打造中国品牌在全球网络的增长机遇。

人才、运营、服务也得到4KMILES的重视，“被艾盛并购以后，4KMILES依托集团的各种资源，在海外设立本地化团队，帮助中国品牌在海外寻找本土有影响力的网红、媒体，以及一些网络大V进行推广，更加贴合当地的生活和沟通习惯，能够以更符合目标市场的方式进行产品推广。”段骋森如是说。

数字商务解决方案提供商面临的挑战

成立至今，4KMILES的数字商务解决方案也持续进化，4KMILES基于亚马逊的DSP平台为卖家实现的从站内到站外闭环营销方案，并得到认可。如今，4KMILES还与亚马逊云科技建立深入的合作关系。而在此之前，4KMILES在实际运营过程中也面临诸多挑战：

首先，跨境大数据获取与处理。跨境大数据的处理和管理挑战纷繁复杂：数据同步、数据容量、数据质量等对数据管理能力要求颇高。4KMILES也同样遇到跨境大数据获取与处理的难题，4KMILES的客户为中国企业，而亚马逊电商平台的数据与接口部署于海外。因此，4KMILES面临的一大难题在于将庞大的海外数据以快速的方式从海外同步至国内，由于广告数据、销售数据等各种各样的数据加在一起达数十TB，挑战极大。

其次，同一系统中，OLTP/AP需求并存问题。作为数据驱动平台，4KMILES正在逐步集成人工智能的能力，这需要同时满足实时处理(TP)和分析处理(AP)的需求。

再次，客户数据严重不均衡。4KMILES的客户数量多且数据量庞大，需要采用分布式架构，解决数据不均衡的问题。

最后，Devops/高可用/安全。4KMILES开发团队支持并积极拥抱Devops开发理念。段骋森坦言：“4KMILES并没有专业的运维岗，系统设计和运维职责往往由开发人员承担，所以对云环境的运维便利性、健壮性、可靠性、高效性、可用性都提出了比较高的要求。同时，电商数据也对安全性、可靠性也提出了较高的要求。”

携手亚马逊云科技，4KMILES决胜千里之外

面对这些挑战，4KMILES义无反顾地选择与亚马逊云科技建立深入的合作。在段骋森看来，亚马逊云科技有着众多优势：

首先是全球化的基础设施。亚马逊云科技是国际化的云服务商，在全球各个国家均有基础设施布局，便于4KMILES构建全球化系统并进行协同工作。据悉，亚马逊云科技的基础设施覆盖全球245个国家，提供31个地理区域，其中有99个可用区，可以帮助客户在全球范围快速部署应用。

其次是丰富的产品和功能，特别是数据库产品。考虑到4KMILES业务中TP和AP并存的形式，所以4KMILES对数据库的要求较高。4KMILES希望数据库具有方便地运维，高可靠性，强大的水平扩展性，以及同时满足TP和AP能力的要求。Amazon Aurora产品能够很好的够满足4KMILES业务需求。

再次是稳定可靠的云平台。“亚马逊云科技稳定性和可靠性无需多言，作为全球最早提供云服务的厂商之一，亚马逊云科技的能力是有目共睹的。”段骋森如是说。

最后是注重客户体验。4KMILES在使用亚马逊云科技服务的过程中，能够感受到亚马逊云科技对于客户体验的打造。段骋森表示：“这也是4KMILES选择将主要的服务都部署在亚马逊云科技上面的原因之一。”

同时，基于亚马逊云科技，4KMILES打造了丰富的解决方案，这也是4KMILES的硬核实力。例如：借助部署在亚马逊云科技上的4KMILES AMC(Amazon Marketing Cloud)系统，帮助亚马逊卖家对超细颗粒度数据进行数据分析，挖掘洞见，提高卖家营销转化效率;借助Amazon Aurora托管数据库帮助4KMILES实现十级表数据的运行，降低数据库管理复杂度，稳定支撑客户业务增长;借助亚马逊云科技全球高速网络，高效实现数据采集与传输，助力亚马逊卖家及时获取广告数据，提高服务质量;依托亚马逊云科技专业服务团队的快速响应，高效支撑，助力4KMILES实现产品快速创新，占领市场先机。

写在最后

近年来，掘金海外市场成为越来越多中国企业寻求业务增长的选择，这也为数字商务解决方案提供商提出新的挑战，如何满足出海企业业务发展，并实现自身发展进化，成为值得思考的问题。段骋森表示：“未来，4KMILES将继续依托亚马逊云科技的云服务能力，围绕数据化和智能化的目标，为中国品牌出海推广和运营打造更加完整、实用的营销方案。”