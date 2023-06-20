阿里换帅，张勇专职阿里云

【天极网企业频道】张勇与蔡崇信、吴泳铭正式启动交接。

6月20日，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇通过全员信宣布：“将于9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展，持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力，让阿里云为各行业尤其中小企业的数智化升级提供更优质安全便捷的基础服务。”

今年3月份，阿里进行史上最大规模组织架构调整――实行“1+6+n”的管理模式，也就是在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，六大业务集团由各自的CEO和董事会独立运营。

针对此次变动，张勇更是坦言，阿里的自我变革正顺利平稳推进，1+6+N的全新业务集群基本成型，各业务集团董事会已开始运行，多个业务的上市和融资计划也已开展，控股集团将主要承担创新孵化大本营角色，整个阿里巴巴正以全新姿态奔向未来。

据悉，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席;吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

蔡崇信现任阿里集团执行副主席，在阿里巴巴诞生、发展历程中始终发挥着重要作用。从1999年公司成立到2013年，他担任了集团的CFO，并在2014年带领公司在纽约上市，之后负责战略投资工作。

吴泳铭曾担任过B2B、淘宝、支付宝等多个重要业务的首席技术官，领导构建了相关业务的底层技术架构;带领创建了集团的核心业务阿里妈妈平台，创新孵化了手机淘宝推动了集团的无线化，在公司内有极强的号召力。

5月18日，阿里巴巴表示，未来12个月将阿里云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市。阿里云也是这次拆分中最为彻底的业务板块，其将“通过向股东分配股息的方式，实现云智能集团的完全分拆”。

在Gartner最新统计数据中，阿里云2022年市场份额位居全球第三、亚太第一，并创造了连续两年盈利的神话，其中2023年财年利润同比增长24%，达到了14.22亿元。同时，国际市场研究机构Canalys的报告显示，2022年中国大陆前四大云计算厂商中，阿里云在云基础设施服务方面的客户总支出占36%，仍排在第一位。

然而，2023年第一季度，阿里云首次出现了收入负增长，如果抵消掉其为阿里自身提供的服务所产生的交易，其收入同比减少了2%。

阿里云在合作伙伴大会上宣布史上最大规模降价，其中核心产品价格全线下调15%至50%的存储产品最高降幅50%。紧跟AI大模型趋势，阿里云也进行了布局并发布通义千问产品，张勇还表示未来阿里所有产品都将接入通义千问进行全面改造。