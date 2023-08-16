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腾讯Q2财报：营收1492.08亿元研发投入160亿元，视频号用户时长攀升

2023-08-16 17:23:19 作者：高志伟

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  【天极网企业频道】8月16日消息，腾讯公布2023年第二季度财报。财报显示，公司营收1492.08亿元，同比增长11%，其中净利润(Non-IFRS)375.48亿元，同比增长33%。目前，腾讯营收已连续两个季度保持增长，净利润增速连续四个季度超过营收。

  业务方面，游戏业务收入445亿元，其中国际市场收入同比增长19%，达到127亿元;广告业务收入同比增长34%达到250.03亿元，同时财报显示，Q2视频号用户时长增长，带来30亿元广告收入;金融科技及企业服务业务收入486亿元，占总营收的32%。

  2023年“百模齐放”，在Q2腾讯云推出模型即服务(MaaS)解决方案，基于腾讯云自研的高性能计算集群、AI原生向量数据库、高性能网络等，帮助企业以更高效率和更低成本开发定制大模型。

  研发投入方面，Q2打到160亿元，自2018年至今腾讯累计研发投入超过2300亿元，截至6月腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过6.6万件，专利授权数超过3.3万件，主要集中在人工智能、云技术、大出行、即时通讯等前沿领域。

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