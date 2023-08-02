农村家庭发电站 户用光伏的一些应用场景、解决方案

【天极网企业频道】户用光伏，全称为户用自然人分布式光伏，属于分布式光伏发电的一种。近几年来，分布式户用光伏发展非常迅速，赶超工商业光伏，成为光伏发电产业中的半壁江山。本文就来向大家介绍一下户用光伏的概念及应用场景。

户用光伏有时又称家庭光伏，农村光伏，即用户在自家中安装光伏发电设备，将太阳能电池板布置在自家房屋顶部、墙面或院内地面上，所发的电可以自家使用，也可以并入电网卖出去，增加收入。



户用光伏

户用光伏具体的应用场景解决方案，既有简单的标准化方案，也有定制化方案。标准化方案是以平屋顶、斜屋顶这种常见的固定场景为主，光伏企业技术人员现场勘测后，标准化的建设方案可以迅速落地，早日完工。定制化方案以阳光房、平改坡项目等为主要代表，具体有多种不同场景，技术人员勘测后为用户定制设计，将光伏组件和应用场景匹配，兼顾实用与美学。

标准化解决方案

户用光伏主要是安装在屋顶(也有安装在地面)，因此目前标准化的解决方案主要针对屋顶形态进行设计，方案简单，可迅速完工。

斜屋顶：针对常见的斜式屋顶，顺着屋顶面安装金属支架，支架基座用挂钩通过前拉后拽、弯勾等方式固定在瓦片下，在支架上安装光伏太阳能板。有的光伏企业在斜屋顶基础搭建后还会铺设防水卷材，并覆盖瓦片。

斜屋顶式光伏的优点是排水防雨性能好，不易漏雨，也不用加屋顶排水管，对屋顶起到保护作用，免受阳光暴晒，有效降温。据了解，安装光伏屋顶后，会使室内温度降低3-5度。光伏板可以有效保护屋顶。而且，由于坡式部分是架空的，也能提升上层空间的隔热效果。



斜屋顶

平屋顶：平屋顶式光伏安装主要有膨胀螺栓和水泥墩两种方案。膨胀螺栓就是用冲击钻对屋顶水泥板打孔，打入膨胀螺栓，然后安装支架、光伏板，膨胀螺栓可将其牢牢固定在屋顶。较注重施工质量的厂商会在平屋顶的膨胀螺栓打胶之后涂刷防水沥青，防止渗漏。水泥墩式可进行更为模块化的设计，把支架与配重结合，通过重量把自身固定在屋顶上，不过这种要考虑屋顶的承重能力。

平屋顶有多种排布方案组合形式，可应对不同尺寸的屋面，提高屋面利用率的同时，提高光伏电站的发电量。优势是可增加光照倾角，增大光照面积，增加发电量，提高收益。



平屋顶

定制化解决方案

平改坡：把平屋顶改造成斜屋顶，然后加装光伏发电板。这种方案主要针对老旧房屋进行设计定制，因为老旧的平屋顶承受力不强，且防水不好做，除雪有困难;而且一般安装户用光伏对房屋使用年龄有要求。平改坡同时也把光伏板改变固定角度，能保证最大的光照面积，提高光伏板的发电效率，最大化电量输出。

平改坡的优点是，平屋面改造成斜坡屋面，能使雨水积雪沿光伏板坡度下滑，降低风吹日晒、雨雪等对屋顶的腐蚀，可以延缓房屋老化，延长房屋使用寿命。此外，还同时能形成一定高度的储物空间，反而增加了建筑使用面积。

阳光房：针对平屋顶设计的户用BIPV电站，以建筑光伏一体化为理念打造，将光伏板与屋顶建筑结合，适用于自建别墅和现浇平屋顶等房型，相当于为房屋免费加盖了一层楼。阳光房属于高端定制产品，有的光伏企业还提供精致的定制化装饰服务，用户可以根据自己喜好更换支架颜色和电站风格，如中式国风韵味等，装修成屋顶花园凉亭。



阳光房/棚

阳光房有多种优点，除了光伏发电，还能避免屋面漏水，重点是还提供了喝茶纳凉聊天、休闲娱乐空间。建设光伏阳光房/棚相当于扩大了房屋的使用面积，利用了屋顶的闲置空间。光伏组件有一定的遮挡作用，能有效降低5~6度，把风雪酷暑挡在外。阳光房/棚外形美观，高耐磨，高防腐，采用光伏组件，也节约了屋顶建造成本，是目前比较流行的户用光伏。

阳光棚：与阳光房类似，但没有墙体密封，通风透气，其外形简单，结构安全，受力均匀，可以有组织地排水。棚顶一般以5°-10º倾角设计，“人”字型力学几何的三角形结构，使光伏板向阳保证发电量，也有利雨雪滑落。适合楼层较高、屋顶面积较大的房屋安装，取代以往简单的遮阳棚。阳光棚能遮太阳能挡雨，同样可利用屋顶闲置空间打造休闲娱乐空间。



车棚

车棚/桁架：桁架结构的光伏棚，安装在院落地面，可实现光伏组件的大跨距安装，适用于房屋结构复杂、造型多样的农村别院，能在不破坏房屋结构的情况下完成光伏安装。桁架式光伏棚还可以充当停车棚、收纳杂物间、休闲凉亭等，大跨度钢桁架结构使其比普通的车棚凉亭安全性更高，使用寿命更长。

庭院：庭院光伏是在院内地面安装光伏电站的一种解决方案，适用于屋顶面积小等不适宜安装屋顶光伏的用户，或有大院子的用户。安装是将光伏板架高搭建在庭院上方，相当于遮阳棚，夏天遮阳避雨，冬天防风保暖。

总结

以上就是分布式户用光伏的一些常见解决方案，当然，不止于这些。随着市场的快速增长，光伏企业投入更多力量开发新技术，不停地有新方案新产品推向市场，产品更细分，设计更精致，满足更多用户的不同需求。