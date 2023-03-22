腾讯发布2022年第四季度财报：净利润同比增长达到19%

【天极网企业频道】3月22日腾讯控股发布2022年第四季度财报，财报显示第四季度总收入达到1450亿元，同比增长0.5%。其中，净利润达到297.11亿元，同比增长19%，自2021年Q3以来，首度恢复两位数增长。2022年全年总收入为5546亿元，同比下降1%。

腾讯各核心业务聚焦创新增效，视频号、社交广告、海外游戏等板块逆势增长，积极贡献新动能，带动业绩恢复增长。

数据显示，微信总使用时长于2022年间持续增长。小程序和视频号使用时长分别为去年同期的两倍和三倍，均超过朋友圈使用时长。小程序已经成为中国领先的交易平台之一，2022年交易额达数万亿元人民币并为实体经济发展作出贡献。

第四季度，网络广告业务在视频号、小程序等数字生态创新推动下，重回增长轨道，营收同比增长15%;国际市场游戏收入同比增长5%，全年累计收入达到468亿元。同时，代表数实融合的金融科技与企业服务板块2022年营收达到1771亿元，同比增长3%，成为腾讯第一大收入板块。

数字经济发展进入快车道，腾讯积极释放数字化能力，并与实体行业的融合更为紧密，助力各行业开启数字化复苏。据不完全统计，2022年腾讯数字生态带动了私域增长师、云架构师等147个新职业，未来5年有望创造3180万新就业机会。