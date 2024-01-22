2023年度IT影响中国：华为OptiXstar T602E获特别创新奖

【天极网企业频道】日前，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，华为OptiXstar T602E凭借安全可靠、部署简单、轻松运维等优势，斩获特别创新奖。

智能制造，网络先行

当前，新一轮科技革命和产业变革正加速推进，数字化转型已成为各行各业的“必修课”，制造业也不例外。而智能制造作为数字化转型的重要路径，被越来越多的制造企业视为战略方向。

智能制造，网络先行。机床是制造领域中的核心设备，没有机床的数字化和智能化，就无法实现制造业的智能制造。

然而，传统网络由于其自身局限性难以满足智能机床的网络需求，一方面，传统网络架构复杂度高，柜多线乱、部署缓慢，变更和维护难度大;另一方面，传统网络容易受到干扰，铜缆易老化，网络质量差。

为制造业注入数智力量

为此，华为打造了F5G全光工厂解决方案，基于无源光网络技术，具备架构简单、介质先进和极简运维的优势，满足工业制造场景高可靠、大带宽、低时延、易扩展的网络诉求。

作为华为F5G全光工厂解决方案的业界最小工业光终端，华为OptiXstar T602E可广泛用于制造工厂各类机床接入场景，通过高性能的转发能力，提供安全、可靠、高效的工业生产网络解决方案，助力制造行业数字化转型和智能化升级。

在安全方面，华为OptiXstar T602E的工作温度范围在-40°C至+70°C之间，能够适应各种极端温度条件下的工业环境，确保性能不受影响;无风扇自然散热的设计避免了传统风扇散热方式带来的噪音、能耗问题，降低了运行成本。并且，华为OptiXstar T602E还支持Type B组网保护、802.1x认证、防火墙、防DoS攻击等多种安全特性，提供了强大的网络安全保障。

在部署方面，华为OptiXstar T602E既能够从本地获取电力供应，也支持光电复合缆远程供电，这种双供电模式带来了灵活的部署方式，用户可以根据实际的环境和需求，选择最合适的供电方式，部署效率提升80%。同时，华为OptiXstar T602E还支持导轨式安装，不需要额外的安装空间和设备，大大节省了安装成本和空间，真正实现了厂房0机柜。

在运维方面，华为OptiXstar T602E支持即插即用，无须复杂的配置过程。同时，它还支持网管集中管理，使运维人员能够在统一的平台上监控和管理设备，大大提高了运维效率。此外，T602E还具备自动业务发放功能，能够自动完成业务的配置和部署，减少了人工干预，节省了时间和资源。

总的来说，华为OptiXstar T602E作为一款精巧型工业级光终端，小而美的设计体现的淋漓尽致，在紧凑的空间内，集成了大量的先进技术，以其卓越的性能及稳定性，为智能制造提供了坚实的网络基础，使制造企业在实施智能制造时，可以更加专注于生产过程的优化和创新，而不必过多担心网络问题。

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。

此次，华为OptiXstar T602E在2023年度IT影响中国评选中斩获特别创新奖，既是对华为OptiXstar T602E的高度认可，同时也是华为始终坚持以技术创新为引领，深入理解并洞察用户需求，不断进行产品迭代与优化的有力证明。