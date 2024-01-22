助力智慧园区绿色发展，CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块

【天极网企业频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式公布，华为CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块凭借极简架构、灵活部署、高效稳定、绿色低碳等特点，被授予年度影响力产品奖。

绿色发展已成必然

当前，全球变暖已成为一个全球性的问题，不仅对自然环境造成了巨大的影响，也给人类生活和经济发展带来了诸多挑战。为此，各国政府和组织纷纷采取了一系列措施以应对不断增长的温室气体排放。中国也于2020年宣布，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

与此同时，伴随着社会的不断发展和科技的持续进步，越来越多的产业开始向数字化和智能化转型。智慧园区作为承载人们工作、学习和生活的重要场所，正逐渐成为未来城市发展的新趋势。其中，网络作为智慧园区内各类信息传输的关键支撑，需要提供不间断的服务，网络设备更是24小时不间断的运行，如何搭建既绿色低碳的智慧园区网络，已成为亟待破解的重大课题。

网络搭建面临挑战

传统园区网络搭建方案存在诸多局限性，难以满足智慧园区对高效、灵活和绿色网络的需求，具体来看：

第一，布线限制。传统方案中，每个终端都需要单独布线，导致布线工作量大。网络一经部署并投入使用，受网络布线限制，用户容量基本固定，难以实现灵活扩容。而且，如果要增加有线终端，需要从弱电间新增布线到终端，这不仅增加了成本，还延长了业务上线周期。

第二，网线浪费。在传统的网络架构中，每个设备通常都需要通过一根独立的网线与网络中的其他设备或集中管理点进行连接。同时，随着Wi-Fi性能的不断提升，网线的最大传输能力会无法适应高速数据传输的要求。因此，为了确保网络的高效运行和充分利用新一代Wi-Fi的高性能，频繁地网线翻新成为了不可避免的过程。

第三，能耗过高。园区网络整体投资主要由CAPEX和OPEX两部分构成。其中，CAPEX涵盖了设备购置、线缆铺设、机架安装以及相关的部署费用;而OPEX则涉及网络的日常运营维护支出。在传统方案中，采用一对一的设备与网元管理模式，这意味着随着设备数量的增长，管理成本也会相应增加。同时，以电费为主的运营成本也会随着设备使用量的扩大而迅速上升。此外，网络设备在运行过程中还会产生热量，需要冷却系统，如风扇、空调等来维持适宜的工作温度。

作为可持续发展理念的践行者，华为打造了CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块，广泛应用于教育、医疗、零售、企业办公等行业，助力智慧园区网络绿色低碳转型。

第一，部署简单。华为CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块支持4/8/16个全千兆端口下行。以4口远端模块为例，原本需要的4根线缆现在只需1根，布线量减少了75%。布线的减少，不仅简化了网络部署过程，还极大地节约了资源和成本。

第二，降低成本。华为CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块支持双向高效能PoE，这是一种通过以太网线或光电混合缆同时传输数据和电力的技术，这样远端模块无须单独配备电源线，大大简化了设备的安装和布线过程。远端模块在PoE受电的同时还支持为其他下联设备PoE供电，单端口最大支持60W的PoE++功率输出，能够满足高功率需求的终端设备，特别适用于需要大量部署终端设备和关注能源管理的环境，如智慧园区、智能建筑、安防监控等领域。

第三，绿色节能。华为CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块基于无风扇设计，自然散热、无噪音，不仅避免了风扇运转所带来的电力消耗，也减少了因风扇故障而导致设备过热或性能下降的风险。

总的来说，华为CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块在提供高性能网络服务的同时，还兼顾了成本和能耗，凸显出华为在产品设计上的先进理念和技术实力。

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。作为上榜“IT影响中国”年度影响力产品，华为CloudEngine S5731-L系列2.5G以太全光远端模块获此殊荣可谓实至名归。