不严肃科技：面对高昂运维成本 云原生数据库将成为中小企业必选项

【天极网企业频道】当下，数字经济成为“十四五”社会经济发展新引擎，数字化转型也成为企业的必然趋势。国家对行业的市场化改革政策方向已经明朗，“利用大数据、人工智能等信息化技术为概预算编制提供依据”，让越来越多的企业利用科技的力量打造企业的核心竞争力。

伴随数字化转型步入深水区，企业的业务需求迭代迅速，数据量和并发访问量呈指数级增长，传统关系型数据库在海量数据存储和迁移、大规模的数据吞吐量和并发访问业务场景中越来越捉襟见肘。在数字化时代，云原生数据库应运而生，并发挥着越来越重要的作用。

最近，比特公司CEO对数据库有了兴趣，因为业务的发展，比特公司顺应时代更新业务基础架构，已经把自身业务搬到云上，但全盘部署在云上且各服务之间相互独立，出现了孤岛现象，这也导致比特公司业务出现停滞。而且，普通数据库存在运维成本高昂，数据分析能力偏弱，缺乏对当前流行的各种大数据分析接口的支持，缺乏流计算能力，云端部署支持不足，更无法支持PaaS等问题。

CEO：我听销售跟我汇报，说咱们公司服务器经常更新，造成系统停滞，他们调取不到公司此前存储的客户案例，影响到业绩了？

CTO：对，由于我们上云后，云数据库各项服务模式之间是相互联系的，只要有服务更新就会对其他部分产生不利影响，一旦出了问题就只能全场熄火。

CEO：这是什么原因造成的呢？咱们不是都上云了吗？

CTO：我们是上云了，但是还需要在云上把数据区分，这样就会让业务更敏捷。

CEO：怎么才能让业务更敏捷呢？

CTO：我们需要部署云原生数据库，这样使得公司各项业务都相对独立，这样个别服务更新就不会对其他服务造成影响。

CEO：还有呢？

CTO：云原生的研发测试和运维工具是高度自动化的，这使得应用的更新会更加快速频繁。而且，我们还可以将网络资源和云更好地融合在一起，处处独立而又自然联系着，这样能更充分地发挥数据库上云的优势，得到更高的效率。

CEO：这个要花不少钱吧？

CTO：花钱是肯定的，但之后会有显著的成本节约，要知道建立一个数据中心是一项独立而完备的工程，需要大量的硬件投资，还需要能可靠管理和维护数据中心的训练有素的运维人员。此外，持续的运维会给你的财务带来相当大的压力。而使用云原生的DBaaS平台，你可以以较低的前期成本，获得一个可扩展的数据库，这可以让你腾出双手，实现更优化的资源分配。

CEO：听你这么说，这个云原生数据库还真要试试。那有什么解决方案可以选择呢？

CTO：随着企业上云成为大势所趋，各大云服务商们最早意识到云原生数据库的重要性，并且纷纷推出相应的云原生数据库服务，比如亚马逊云科技的Amazon DynamoDB、Google的Spanner、微软的Socrates等。

CEO：那国内厂商呢？有哪些选择？

CTO：具有代表性的云原生数据库如阿里云的PolarDB、腾讯云的CynosDB、华为云的TaurusDB等。

CEO：哦，那我们选择一家性价比高的，这个事情尽快处理。

CTO：好的，老板。

在采用云原生数据库后，比特公司在云端能实现“秒级”扩容，降低软硬件成本的同时，提高了系统的快速扩容能力，以应对像“双十一”这种可预见且短时间的请求量高峰。但是有些云端应用还是访问传统的数据库架构，数据库层没得到云端的实惠。现在这种云原生数据库，就解决了这个问题，计算和存储分离，让数据库资源能从云端得到灵活扩容、故障快速恢复、更高的可靠性、数据快速迁移等，更快满足业务的各种需求。

当下，在抓住数据库历史发展机遇的过程中，云计算厂商们正在不断强化在数据库领域的创新韧性，进一步加大自主研发投入，聚焦深度自主创新的云原生数据库技术。

未来，云原生数据库是打破固有瓶颈，充分发挥公有云架构优势，释放数据创新潜力的必选项。