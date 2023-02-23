Hitachi Vantara VSP，为ICT减少66%能耗

【天极网企业频道】2023年2月23日，日立集团旗下子公司 Hitachi Vantara 宣布，南非ICT公司 Gijima 通过选用日立虚拟存储平台 (VSP) 阵列，减少了66%的能源消耗，同时提高了存储性能，增强可持续性。

Hitachi Vantara是日立集团旗下子公司，提供现代基础架构、数据管理与数字解决方案。据相关资料，Hitachi Vantara 的历代存储解决方案均在前代基础上减少了 30%-40% 的碳排放。

Gijima公司以其数据中心为大型客户托管业务关键型系统。近年来由于数据爆炸式增长，全球数据中心电力消耗与日俱增，碳排放约占全球温室气体排放总量的 4%。在此大背景下，该公司迫切需要在加强自身存储系统的同时，提高系统可持续性和效率，以降低企业碳足迹和总体成本。





Gijima的生产数据中心选用并部署了 Hitachi Vantara VSP 系统以及用于灾难恢复的额外阵列。全闪存存储系统取代了体积较大的传统磁盘阵列，极大地整合了物理基础设施，将生产数据中心的机架从九个减少到三个，并在灾难恢复站点释出额外的机架。因此，新的部署实现了更小的占地面积，大幅降低了能耗，这将有效减少碳排放并帮助 Gijima 节省能源成本。

Gijima 技术解决方案工程师 Marais De Bod 表示：“Gijima 一直在寻找一种存储解决方案，来支持我们跨 X86 及中型系统 (Midrange) 的共享混合云平台。我们需要一个能够帮助我们从技术和商业层面持续改善客户服务，同时，鉴于我们国家目前的环境，能够兼顾可持续性的解决方案。今天，我们的许多客户都将采用节能解决方案视为重中之重，而我们的全新基础架构使我们的用电、制冷和空间需求大幅减少了 66%。从商业角度而言，我们只需为实际所需的存储容量付费，这样的定价模式给了我们极大的灵活性。Hitachi Vantara 的平台和模型使 Gijima 能够随客户需求增长而扩展我们的解决方案，并为我们提供了一个极具稳定性和可预见性的存储平台，确保了我们能够持续履行与客户签订的 SLA。”

Hitachi Vantara 数字基础架构总裁 Mark Ablett 表示：“我们设计、开发和交付的数据存储系统的每代新版本都在前代基础上减少了 30-40% 的能耗，这就使企业能在不牺牲性能的前提下，持续削减碳足迹。通过我们的生态友好型基础架构、创新的诊断工具和数据驱动的自动化，我们帮助企业组织更好地管理其 IT 基础架构和碳足迹，全方位落实减排行动。我们致力于为人类和地球的可持续发展增添动力。”