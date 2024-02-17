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AI初创公司Anthropic在融资中的估值为150亿美元

2024-02-17 17:56:42 作者：潇冷

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  【天极网企业频道】知情人士透露，高通和Intuit已对AI初创公司Anthropic进行了一轮150亿美元的融资。

  据悉，这些投资是风投公司Menlo Ventures安排的7.5亿美元特殊目的实体的一部分，它于本月早些时候关闭。

  另据知情人士称，Scale AI一直在与投资者商谈筹集更多资金的事宜，其首席执行官Alexandr Wang去年曾私下表示，他希望以高达140亿美元的估值进行融资。

  报道还称，Perplexity AI收到了主动提出的报价，这些报价可能会使这家初创公司的估值超过10亿美元。

  据悉，Anthropic是一家位于美国加州旧金山的人工智能初创公司，成立于2021年。

  该公司由OpenAI(ChatGPT的开发机构)前研究副总裁达里奥・阿莫迪(Dario Amodei)、大语言模型GPT-3论文的第一作者汤姆・布朗(Tom Brown)等人共同创立。

  2023年7月11日，Anthropic 发布了全新的 Claude 2 大语言模型。相比前代版本，Claude 2 性能有所提升，且能够实现更长文本的响应，在编程、数学、推理等方面都有大幅提升。

  2023年8月13日，韩国最大电信运营商SK电讯宣布，将向美国人工智能(AI)公司Anthropic投资1亿美元，旨在加强其以电信为主导的AI业务。

  2023年9月25日，亚马逊宣布将向人工智能初创公司Anthropic投资40亿美元，并持有其部分股权。

  2023年11月21日，Anthropic 发布Claude 2.1，拥有200K的上下文窗口。

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