IT影响中国2023：华为OceanStor Dorado 2000全闪存存储荣膺影响力产品奖

【天极网企业频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式公布。华为OceanStor Dorado 2000全闪存存储系统凭借其极简部署、智能运维和轻量便捷等突出优势，满足了中小企业在低成本和高效率方面的存储需求，因此被授予影响力产品奖。

数据要素重要性日益凸显

身处数字化智能化时代，数据已跃升为驱动业务发展的核心引擎，不仅可以帮助企业更好地了解市场需求、优化运营和决策，还能够创造新的商业价值，从而提升竞争优势。而作为支撑数据汇聚、存放、流通、运营、应用的基础设施，数据存储设备在企业数字化转型的过程中发挥着关键的支撑作用。

值得一提的是，在数字化转型的道路上，中小企业是一个庞大而特殊的群体，一方面，中小企业数量多、范围广，是市场经济活动的重要参与者。

但另一方面，由于中小企业本身存在着规模小、专业人员缺失、技术水平有限、资金匮乏等问题，这就要求数据存储设备在满足存储需求的同时，还要具有高性价比、易于管理、高可用性节能高效等特点。

带来无忧数据存储体验

为此，华为推出专为中小企业打造的OceanStor Dorado 2000全闪存存储。作为一款全闪存存储系统，华为OceanStor Dorado 2000适用于运营商、金融、政府、医疗、制造等领域，涵盖虚拟化、数据库、办公自动化、分支机构等多种场景。

中小企业以入门级价格，就可以享受全闪存极简、绿色、可靠、全功能等高品质存储体验，具体来看：

第一，极简易用。

华为OceanStor Dorado 2000只需三步即可完成配置，实现业务快速上线。使用DME IQ智能运维管理平台，采集和分析现网19万多个设备模式，提取通用规则，增强基础运维。

同时，华为OceanStor Dorado 2000智能管理模块提供资源规划、资源调配、系统调优、风险预测和故障定位等服务，实现提前60天预判性能瓶颈，提前14天预测磁盘故障，并能立即提供93%问题的解决方案，确保企业能够在问题发生前及时进行调整和优化，避免影响业务运行。另外，华为OceanStor Dorado 2000还支持负载均衡和无中断升级，管理人员在升级前无须在业务主机侧做准备，大幅提升运维效率。

第二，稳固可靠。

华为OceanStor Dorado 2000基于自研控制器和操作系统，运行业界领先的FlashLink®智能算法，实现全闪存盘控协同加速。

与此同时，华为OceanStor Dorado 2000基于磁盘、架构、系统和解决方案四层保障，采用全连接A-A双活架构，通过接口模块、控制器和磁盘的多重冗余机制，能够承受同时失效的3块磁盘，确保业务7*24小时不间断，使企业能够在任何情况下都能保证数据的稳定存储和高效访问，降低了因系统故障导致的业务中断风险。

此外，为了满足不断变化的业务需求，华为OceanStor Dorado 2000支持8控横向扩展，IOPS随控制框数量的增加线性增长。

第三，绿色节能。

华为OceanStor Dorado 2000基于优化的全闪存架构，降低30%以上功耗和20%以上的运营支出，其低功耗SoC设计，支持一体机主板，大幅降低主板功耗。并且，华为OceanStor Dorado 2000风扇支持自动调速，可快速冷却，产品能效提高4%至9%。帮助企业实现了节能减排，降低了运营成本。

不仅如此，华为OceanStor Dorado 2000采用了独特的专属硬件架构设计，长度缩短至410mm，减少33%的物理空间，相较于市场上同类存储产品降低33%重量，可直接放置于网络机柜中，只需一个人就可以轻松完成搬运工作。可以说，华为OceanStor Dorado 2000完美契合了中小企业在数字化转型过程中对数据存储设备的需求。

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。

华为OceanStor Dorado 2000全闪存存储能够从众多产品中突围获得此次奖项，是对华为存储技术的高度肯定，更彰显出该公司在推动中小企业数字化转型的过程中扮演着不可或缺的角色。可以肯定的是，随着数字化转型的不断深入，未来将有更多的中小企业借助华为OceanStor Dorado 2000全闪存存储提升运营效率，增强竞争力。