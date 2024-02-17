欧盟《数字服务法》于17日在全平台生效

【天极网企业频道】欧盟《数字服务法》(Digital Services Act,DSA)于 17 日正式在所有网络平台生效。该法案涵盖社交媒体审核、电商广告推送以及打击假冒商品等多个方面，旨在确保用户在使用过程中的安全。

欧盟《数字服务法》明天起全平台生效，涵盖社交媒体审核、打击假冒商品等

此前，该法律仅适用于包括亚马逊、苹果、谷歌、Meta、微软等在内的约 20 家大型网络平台。

据介绍，根据该法案，欧盟用户在在线平台上与其他用户连接、分享信息或购买产品时，自身的权利得到更好的保护，能够免受非法商品和内容的侵害。

法案内容明确，所有在欧盟拥有用户的线上平台必须采取措施履行以下要求：

打击非法内容、商品和服务：在线平台必须为用户提供标记非法内容(包括商品和服务)的手段。此外，在线平台必须与“可信标记者”合作，这些专门的实体的通知必须优先受到平台的关注。

保护未成年人：包括完全禁止根据个人资料或个人数据对未成年人定向投放广告。

向用户提供广告信息，例如为何向他们展示广告以及谁为广告付费。

禁止基于敏感数据对用户进行定向广告。

向受任何内容审核决定影响的用户提供原因声明，例如内容删除、账户暂停等，并将原因声明上传到 DSA 透明度数据库。

为用户提供投诉机制，以质疑内容审核决定。

每年至少发布一次内容审核程序报告。