英特尔筹集20亿美元扩建爱尔兰Fab 34半导体工厂

【天极网企业频道】英特尔公司正计划筹集至少 20 亿美元的股权融资，用于扩建位于爱尔兰莱克斯利普的 Fab 34 半导体工厂。

英特尔目前已经聘用了一名专职顾问，希望寻找有兴趣为该项目提供资金的潜在投资者。

据悉，Fab 34 是英特尔在欧洲唯一一家使用最先进的极紫外线(EUV)光刻技术的芯片工厂，采用 Intel 4 工艺节点生产包括 Meteor Lake 消费级 CPU，未来还计划生产至强服务器芯片。

英特尔本次计划筹集 20 亿美元，其目标可能是扩大现有 Fab 34 工厂的产能，并可能过渡到 Intel 3、Intel 20A 或者 Intel 18A 等更先进工艺上。

扩大生产符合英特尔自身产品和英特尔代工服务业务(提供合同制造)的需求。此前，英特尔从布鲁克菲尔德基础设施公司(Brookfield Infrastructure)获得了 150 亿美元的投资，以换取其亚利桑那晶圆厂 49% 的股份，这表明该公司愿意通过合作为制造项目筹集资金。

布鲁克菲尔德的交易还开创了利用外部融资补充英特尔自身支出预算的先例。它为英特尔提供了 150 亿美元的有效自由现金流。

同时，英特尔可以在不增加债务的情况下，将其转用于新建工厂等其他优先事项。英特尔为爱尔兰工厂的最新筹资努力遵循了类似的股权投资模式，即利用外部资本支持其制造扩张计划。

购置用于制造的高纳超高真空(High-NA EUV)设备成本高昂，因为这些设备的单价就高达 3.8 亿美元。