京东双十二好价提前享，这几款西部数据HDD买到即赚到

【天极网企业频道】“0元抽取投影仪/手机等精美礼品”“晒单抽取京东E卡”“组团赢至高30元券”“关注/加购商品赢京豆”......一年一度的京东双十二来袭，西部数据携旗下超值优惠存储设备如约而至，实惠的价格、丰富的产品组合，充分满足个性化的存储需求。今天，我们将走进西部数据HDD选购专场(PC端丨APP端)，为您带来详细的选购攻略。

如今，随着高清视频、大型游戏的普及，用户对海量存储需求也随之增加，当需要存储大量的媒体文件和数据时，机械硬盘能够以更经济的价格提供更大的存储空间。正是基于技术成熟、容量大、单价低等优势，HDD依然是装机、数据备份的必备选项，并在数据中心、媒体制作和视频监控等领域仍然具备一定的市场需求。

然而，针对装机存储、视频监控、小型办公、数据中心场景，用户如何在琳琅满目的机械硬盘中选购适合自己的产品？又有哪些注意事项？在笔者看来用户购买HDD需要充分考虑容量、转速、缓存、磁瓦盘等因素，结合实际进行购买，下边笔者也将结合西部数据促销的HDD进行详细说明。

装机存储选购，帮台式机搭配理想伴侣

WD Blue 3.5英寸机械硬盘(WD Blue HDD)也就是西部数据蓝盘，为台式PC提供最主要的存储空间。该HDD采用CMR垂直技术和斜坡加载技术，斜坡加载技术可以将记录磁头置于原理磁盘表面的安全位置上，即使设备突然断电，磁盘磁头也能自动回到支架上，从而保护数据，使数据更安全可靠。

同时，该HDD采用先进的寻道算法和高级电源管理特性，可以有效降低功耗，其接口也采用标准的SATA接口，接口传输速度达215MB/s。此外，该HDD还通过F.I.T实验室兼容测试，支持数百款系统和平台，以确保满足用户的系统需求。在容量方面，该HDD有1TB到8TB容量可选，转速有5400rpm和7200rpm可选。

在本次促销中，西部数据共主推型号为WD20EZBX、WD40EZAX、WD60EZAX等3款蓝盘：

型号为WD20EZBX的西部数据蓝盘，其存储空间2TB，转速为7200，缓存为256MB，购买可参加晒单抽20元京东E卡活动，中奖率高达99.99%，到手价419元。戳此链接参与。

WD40EZAX为西部数据4TB蓝盘，转速为5400，缓存为256MB，购买即可参与0元抽苹果15手机与组团赢至高30券活动，优惠多多，到手价559元。戳此链接参与。

WD60EZAX是西部数据6TB蓝盘，转速为5400，缓存为256MB，现在购买即可参加0元抽苹果15手机和晒单抽至高50元E卡活动，机不可失，戳此链接参与。

值得注意的是，从性价比角度考量，选购容量较大的比较合适，性能方面，转速越大，书写速度越快。另外，缓存的容量有64MB、256MB等，如果读写的数据超过这个容量，硬盘就会降到盘片本身的速度。

专为监控安全系统设计，西部数据紫盘甄选

其实，对于企业、工作室、家庭等而言，需要存储、备份大量的视频监控数据，但长时间负载运行，对硬盘的使用寿命、耐热性和耐振动性也有高要求。这时需要一款兼容性强、安全、硬核的监控硬盘来提供可靠稳定的运作。

西部数据紫盘(WD Purple HDD)能够满足上述需求，它专门为监控系统设计，能够承受NVR环境内的温度升高波动和设备震动，搭载独特AIIFrame技术帮助减少帧丢失，改善整体视频播放质量。不仅如此，WD Purple HDD还能提供24×7全天候值守，支持高达64个高清单数据流摄像头。此外，促销期间购买产品可享受3年只换不修优惠。

作为促销主推型号之一，西部数据紫盘WD43PURZ的容量为4TB，采用SATA接口，支持0℃至65℃环境下运行，工作负载为180TB/年，目前该型号到手价为559元，晒单抽20元E卡，组团赢至高30券，戳此链接参与。

作为促销另一个主推型号，西部数据紫盘WD84EJRX的容量为8TB，采用SATA接口，支持0℃至65℃环境下运行，工作负载为180TB/年，目前该型号到手价为1249元，购买可参与0元抽苹果15手机和组团赢至高30券活动，戳此链接参与。

家庭和小型办公性能首选，西部数据红盘推荐

时下，为了存储的便捷性，越来越多的家庭和小型办公团队选购NAS，而对于家庭和小型办公而言，最重要的是数据安全，而作为数据的载体，硬盘的性能与安全性也成为值得考虑的因素。

WD Red Plus HDD经过了针对NAS系统的专门兼容性测试，可以实现较高的性能，同时，WD Red Plus支持24×7全天候环境的中小企业NAS系统，并支持3年有限保修。此外，该红盘还支持高达180TB/年的工作负载，MTBF高达100万小时。凭借可靠性、稳定性等优势，WD Red Plus成为信赖之选。

WD40EFPX这款WD Red Plus是一款高性能的4TB NAS硬盘。它拥有5400转的转速和256MB的缓存，能够提供出色的性能和稳定性。此外，它还支持SATA接口，适合用于存储服务器和网络存储系统。目前，该型号的到手价为759元，戳此链接参与。

WD80EFZZ这款WD Red Plus是一款高性能的8TB NAS硬盘。它拥有5640转的转速和128MB的缓存。它还支持SATA接口，适合用于存储服务器和网络存储系统。目前，该型号的到手价为1349元，戳此链接参与。

数据中心企业级硬盘优选

得益于技术成熟、容量大、成本低等优势，如今，HDD依旧是企业级数据中心、云服务提供商(CSP)以及超大规模云业务领域首选的数据存储解决方案。在本次促销中，西部数据也带来了Ultrastar DC系列。据悉Ultrastar DC系列机械硬盘采用了更先进的技术，相对于消费级硬盘有着更高的容量、更快的速度和更长的寿命。

Ultrastar DC HC320是本次促销主推产品之一，采用垂直记录技术，具备7200rpm的高转速和256MB的缓存。其平均无故障时间惊人地高达200MTBF，为用户提供了卓越的可靠性。该产品提供SATA3 6Gbps和SAS两种接口选择，使其适用于塔式和机架式服务器。

目前这款HDD 8TB版到手价1199元，下单还可参与晒单抽50元E卡、组团赢至高30券活动，支持5年只换不修，戳此链接参与。

而Ultrastar DC HC550为云和超大规模数据中心提高容量，降低总体拥有成本。该产品采用先进的密封充氦气设计，可以让内部的高密度盘片和磁头组件运行更加平稳，搭配存储机架可实现超乎想象的存储密度。

在性能方面，Ultrastar DC HC550具备7200rpm的高转速和256MB的缓存，平均无故障时间更是高达250MTBF，让数据存储更加稳定和安全。接口方面，UltrastarDC系列企业级硬盘同样提供了SATA3 6Gbps和SAS两种接口，为用户提供更多选择。

目前这款HDD 16TB版本到手价1999元，下单还可参与晒单抽50元E卡、组团赢至高30券活动，支持5年只换不修，戳此链接参与。

写在最后

时值年末，恰逢一年一度的京东双十二，有想要升级台式机、组装NAS、海量数据存储需求的朋友，千万必要错过，快来西部数据HDD选购专场(PC端丨APP端)，选购心仪的产品。