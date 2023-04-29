»Ö¸´·þÎñ£¬ChatGPT»ñ×¼ÔÚÒâ´óÀûÉÏÏß
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬±»Òâ´óÀûÊý¾Ý¼à¹Üµ±¾ÖÀÕÁîÏÂÏß½üÒ»¸öÔÂºó£¬ÃÀ¹ú¿Æ¼¼¹«Ë¾OpenAIµÄÁÄÌì»úÆ÷ÈËÓ¦ÓÃChatGPTÒÑ¾ÔÚ¸Ã¹ú»Ö¸´·þÎñ¡£
×÷ÎªÕâ¼þÊÂÇéµÄÆðµã£¬µ±µØÊ±¼ä3ÔÂ31ÈÕ£¬Òâ´óÀûÕþ¸®Êý¾Ý±£»¤¾Ö(Garante)ÀÕÁîChatGPTÏÂÏß£¬²¢ÔÝÍ£´¦ÀíÒâ´óÀûÓÃ»§µÄÊý¾Ý¡£
Ö®ºó¸Ã²¿ÃÅÔÚ4ÔÂ12ÈÕÓÖÌá³öÁËÒ»ÏµÁÐÕû¸ÄÒªÇó£¬ÏÞ¶¨OpenAI±¾ÔÂÄÚÍê³ÉÕû¸Ä¡£ËùÒÔÆäÊµ½ñÌìµÄ»Ö¸´ÉÏÏß£¬½ö½ö±È¼à¹Ü¸ø³öµÄ×îºóÕû¸ÄÆÚÏÞÔçÁËÁ½Ìì¡£
¾ÝOpenAIµÄ·¢ÑÔÈËÍ¸Â¶£¬¹«Ë¾ÒÑ¾»ØÓ¦»ò³ÎÇåÒâ´óÀûÕþ¸®Ìá³öµÄÒ»ÏµÁÐÎÊÌâ¡£
¾ÝÏ¤£¬²ÉÈ¡µÄÕû¸Ä´ëÊ©°üÀ¨ÔÚÍøÕ¾ÉÏÔö¼Ó¹«Ë¾ÈçºÎÊÕ¼¯ºÍÊ¹ÓÃ¸öÈËÊý¾ÝÑµÁ·Ëã·¨µÄÐÅÏ¢£¬²¢ÏòÓÃ»§Ìá¹©ÁË½ûÓÃ¸öÈËÊý¾ÝÑµÁ·Ä£ÐÍµÄÑ¡Ïî¡£
ÖÁÓÚÒâ´óÀûÕþ¸®Ö¸ÔðOpenAIÎ´ÄÜºËÊµÓÃ»§ÄêÁäÖÁÉÙÒª´ïµ½13Ëê£¬¹«Ë¾Ò²±íÊ¾½«ÔÚÒâ´óÀûÍÆ³öÐÂµÄÓÃ»§ÈÏÖ¤¹¤¾ß£¬ÔÚ×¢²áÊ±ºË²éÄêÁä¡£
¸ù¾ÝÉç½»Ã½ÌåÉÏµÄÒâ´óÀûÓÃ»§·ÖÏí£¬ÔÚÖØÐÂµÇÂ½Ê±£¬ChatGPT»áÒªÇóÓÃ»§È·ÈÏ×Ô¼ºµÄÄêÁä·ûºÏÒªÇó(18ËêÒÔÉÏ£¬»ò13ËêÒÔÉÏÇÒ»ñµÃ¼à»¤ÈËÍ¬Òâ)£¬»¹¸½´ø×ÅÒþË½Õþ²ßµÈÒ»ÏµÁÐÐÅÏ¢µÄÁ´½Ó¡£
±ÈÌØÍøÈÏÎª£¬Êý¾Ý°²È«ºÏ¹æÊÇÊý×ÖÊ±´úÃ¿¸öÆóÒµÐèÒªÃæÁÙµÄÎÊÌâ£¬Ïà¶ÔÆäËû¹ú¼Ò»òµØÇø£¬Å·ÖÞÒ»Ö±¶ÔÓÚÊý¾ÝÌØ±ðÃô¸Ð£¬×¢ÖØÊý¾ÝµÄºÏ¹æÓë±£»¤£¬ÎªÎ¬»¤×ÔÉíºÏ·¨ÀûÒæ£¬Ã¿¸öÆóÒµ¶¼ÐèÒªÒÔÉí×÷Ôò£¬¶øChatGPTµÄÔËÐÐ¸üÐèÒªºÏºõµ±µØ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â