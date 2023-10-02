联想详解其AI算力战略，聚焦大模型训练与AI生成等四大应用场景

【天极网企业频道】近日，联想中国区基础设施事业群AI架构师耿太平在新IT思享会上详细分享了联想的AI算力战略，联想AI导向的基础设施聚焦大模型训练、训推一体、AI For Science和AI生成四大AI应用场景，提供软硬件整体方案来落地联想AI算力战略。

联想不久前发布了以AI赋智和绿色赋能为特征的AI算力战略，旨在全面打造以AI为导向的算力基础设施。其中，AI赋智是指100%算力基础设施产品支持AI，50%的基础设施研发投入在AI领域，并全面覆盖全域AI应用。绿色赋能则是指全面布局和引领液冷技术，打造液冷集群方案灯塔，以绿色算力基础设施推动智算产业的可持续发展。

耿太平表示，此次发布的AI算力战略聚焦于四大应用场景，旨在提供丰富的AI算力所需的基础设施，并整合不同算力需求的AI软件平台，高效覆盖这四大应用场景，从而更好地支持AI行业生态。

具体来说，在AI大模型训练场景方面，联想推出了AI大模型训练服务器联想问天WA7780 G3，可提供32PFLOPS AI算力，同时支持10个400Gb/s的高速网络，并具有非常强的扩展能力。

在训推一体场景下，联想推出了AI训推一体服务器联想问天 WA5480 G3，这是一款支持PCIe GPU的开放算力平台，可以支持所有业界PCIe规格的AI加速卡。

在AI For Science场景中，联想拥有科学计算异构服务器联想ThinkSystem SD650-I V3。该服务器具有三个特点：一是异构多元，CPU与GPU比例为1:2，可以进行最佳的异构计算;二是极致高密，42U整机柜可支持多达144颗GPU，提供7.5PFLOPS的双精度算力;三是绿色节能，采用全水冷设计，PUE值小于1.1，并支持余热回收。

在AI生成场景下，联想推出了AI生成OVX基础设施方案――OVX BASED-POD。该方案包含联想DSS-G高速全闪存储和国内首款OVX3.0认证的AI生成服务器联想ThinkSystem SR675 V3。联想ThinkSystem SR675 V3搭载NVIDIA Omniverse Enterprise软件，提供AI和渲染能力，同时支持多软件工具和多人多地的在线实时协作。

写在最后

以生成式AI为代表的AI大模型的爆火，进一步带动了AI算力需求的提升，同时也使AI算力供应不足。在这个背景下，联想AI算力战略将从多维度满足智算中心的需求。联想也将不断优化产品组合以满足不断变化的市场需求，将继续推进与各行业的合作，将更多AI技术应用于各个领域中，从而为客户提供更高效、更智能的服务。