Êý×ÖÊ±´úÏÂ Ó¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨¸³ÄÜPC²úÒµÊµÏÖ¶àÔª·¢Õ¹
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿µ±ÏÂ£¬Êý×ÖÖÐ¹ú½¨ÉèµÄ²½·¥ÔÚ¼Ó¿ì£¬Êý×Ö²úÒµµÄ·¢Õ¹ÔÚ³ÖÐø¼ÓÂë£¬¶ÔÆóÒµ¶øÑÔ£¬Óµ±§Ó¦ÓÃÏÖ´ú»¯ÒÑÊÇÆóÒµ¼ÓËÙ´´ÐÂ¡¢ÊµÏÖ¿çÔ½Ê½·¢Õ¹µÄ±ØÓÉÖ®Â·¡£¶øËæ×ÅÖÐ¹úÊ½ÏÖ´ú»¯»¾íµÄÐìÐìÕ¹¿ª£¬Ó¦ÓÃÈ«ÃæÏÖ´ú»¯µÄÊ±»úÒ²ÒÑ¾×ßÏò³ÉÊì£¬´ÓÃ÷È·µÄÐèÇóµ½ÕæÕý×ßÏòÂäµØ£¬¹ÜÀíÆ½Ì¨ÕýÊÇÆóÒµÓ¦ÓÃÏÖ´ú»¯µÄ×îºóÒ»¿éÆ´Í¼¡£
ÔÚ´Ë±³¾°ÏÂ£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚ4ÔÂ21ÈÕ¾Ù°ìÁËÒ»³¡ÒÔ¡°»À¡®Ð¾¡¯ÍØ¾Ö ¡®ÂÌ¡¯¶¯Î´À´¡±ÎªÖ÷ÌâµÄÉÌÓÃÖÕ¶ËÐÂÆ··¢²¼»á£¬ÔÚ»áÉÏÓ¢ÌØ¶û²»½öÍÆ³öÁËÈ«ÐÂvProÆ½Ì¨£¬»¹Ð¯ÊÖÍ³ÐÅÈí¼þºÍÉñÖÝÒ»ÅµÖúÁ¦ÆóÒµ¼ÓËÙÊý×Ö»¯½ø³Ì¡£
ÔÚ·¢²¼»áÉÏ£¬Í³ÐÅÈí¼þÕ¹Ê¾ÁËÍ³ÐÅ×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³V20×¨Òµ°æ£¬Í³ÐÅUOSÎ§ÈÆ×ÅÓ¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨¿ª·¢²Ù×÷ÏµÍ³Ö÷¶¯¹ÜÀí (AMT) ¼¼Êõ£¬ÔÚ½ÌÓý¡¢ÖÆÔì¡¢½ðÈÚ¡¢Ò½ÁÆµÈÐÐÒµÓÐ×Å¼«´óÓ°ÏìÁ¦£¬ÓÈÆäÕë¶Ô½ÌÓýÁìÓò£¬ÔÚ¡°½Ì-Ñ§-¹Ü-ÆÀ-¿¼-Èü-ÑÐ¡±Æß´ó³¡¾°£¬Í³ÐÅUOSÌá¹©ÁË×îÓÐÁ¦µÄÉÌÓÃ½â¾ö·½°¸¡£
Í¨¹ý½áºÏÓ¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨Ö÷¶¯¹ÜÀí¼¼ÊõµÄÍ³ÐÅUOS£¬¿ÉÒÔÈÃITÈËÔ±Ô¶³Ì¹ÜÀí·ÖÉ¢ÔÚ¸÷µØµÄÖÚ¶à°ì¹«Éè±¸£¬È·±£Ô¶³Ì¹ÜÀíÖÕ¶ËÉè±¸ÎÈ¶¨¸ßÐ§¡£
ÁíÍâ£¬Í³ÐÅÈí¼þ»¹Ô¤¸æÁË¼´½«·¢²¼µÄÍ³ÐÅUOS 1060°æ±¾ÖÐ£¬½«»áÓÐ¶ÔÓÚ(Linux)6.1ÄÚºËµÄÖ§³Ö£¬ÍêÕûºÏÈëIntelµÚ13´ú´¦ÀíÆ÷Æ½Ì¨ÌØÐÔÇý¶¯£¬»ùÓÚIntelÇ¿´óÓ²¼þÓëÍ³ÐÅUOSµÄ¿É¿¿Èí¼þ£¬Îª¿Í»§´øÀ´¸ü³©¿ìµÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÊµÏÖ·ÉÔ¾Ê½ÐÔÄÜÌáÉý¡£
Ó¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨ÉÌÓÃÖÕ¶ËµÄÇ¿¾¢ËãÁ¦£¬Ê¹µÃ½ÌÓý¡¢Éè¼Æ¡¢´´ÒâµÈÓÃ»§¸ü¸ßÐ§µØÊ¹ÓÃ×¨ÒµÈí¼þ¡£Í¬Ê±½èÖúÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þ¶Ü¼¼Êõ£¬ÎªÆóÒµÌá¹©Ó²¼þ¼¶°²È«·À»¤£¬È·±£ºËÐÄÒµÎñÊý¾Ý°²È«¡£
Ä¿Ç°£¬Í³ÐÅUOSÕýÔÚÇ§ÐÐ°ÙÒµ·¢»ÓÊý×Ö»ù´¡ÉèÊ©ÄÜÁ¦£¬vProÆ½Ì¨µÄ½â¾ö·½°¸Ò²Ó¦ÓÃµ½ÁË½ÌÓýµÈ¶à¸öÁìÓòÖÐ£¬ÕâÖ±½ÓÖ¤Ã÷ÁËÍ³ÐÅUOSºÍÓ¢ÌØ¶ûµÄÕûÌåºÏ×÷²ßÂÔ·Ç³£³É¹¦¡£
¿ÉÒÔÔ¤¼û£¬×÷ÎªÈ«ÇòÖ÷Á÷²Ù×÷ÏµÍ³²úÆ·Óë·þÎñÌá¹©ÉÌ£¬Í³ÐÅÈí¼þ½«ÓëÓ¢ÌØ¶û½øÒ»²½Ì½Ë÷¸üÉîÈëµÄºÏ×÷£¬ÒÔÈíÓ²¼þÐÍ¬·¢Õ¹Îª¸÷ÐÐ¸÷ÒµÍê³ÉÊýÖÇ»¯Éý¼¶Ìá¹©Ö§³Å¡£
ÔÚ·¢²¼»áÉÏ£¬ÉñÖÝÒ»ÅµÒ²´øÀ´ÁËËûÃÇÁªºÏÓ¢ÌØ¶û´òÔìµÄ»ùÓÚvProÆ½Ì¨µÄIT×Ê²ú¹ÜÀíÆ½Ì¨¡£
Ê¹ÓÃÉñÖÝÒ»ÅµIT×Ê²ú¹ÜÀíÆ½Ì¨½áºÏÓ¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨Ö÷¶¯¹ÜÀí¼¼Êõ¶ÔÉÌÓÃ¿Í»§¶Ë¼°ÎÞÈËÖµÊØÉè±¸½øÐÐÍ³Ò»¹ÜÀí£¬´ó·ùËõ¶ÌÁË¹ÊÕÏÐÞ¸´Ê±¼ä£¬½µµÍÁËÔËÎ¬³É±¾¡£Îª¿Í»§Ìá¹©ÁË¸ü¼Ó°²È«¡¢¸ßÐ§µÄÉè±¸Ô¶³Ì¹ÜÀíºÍÔËÎ¬½â¾ö·½°¸¡£
¶øÇÒ£¬ÉñÖÝÒ»ÅµIT×Ê²ú¹ÜÀíÆ½Ì¨»¹»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨´î½¨µÄÁ¬½ÓËùÓÐÉÌÓÃ¿Í»§¶ËÉè±¸µÄ¹ÜÀíÆ½Ì¨£¬ÊµÏÖÉè±¸»¥Áª¡¢Êý¾Ý»¥Í¨¡¢Í³Ò»¹ÜÀí¡£ÎªÆóÒµITÌá¹©°²È«¡¢¸ßÐ§µÄ×Ê²ú¹ÜÀíÓë·çÏÕ¼ì²â¡¢Ô¶³ÌÔËÎ¬¡¢¿ìËÙÐÞ¸´µÄ¹¤¾ß£¬ÀûÓÃ´óÊý¾ÝÔ¤²âÆóÒµ¿ÉÄÜÃæÁÙµÄ×Ê²ú·çÏÕ£¬ÒÔ´ïµ½ÓÅ»¯×Ê²ú¡¢½µµÍÆóÒµÒµÎñÊÂ¹ÊÂÊ£¬¼õÉÙËðÊ§£¬½µ±¾ÔöÐ§ºÍÌáÉýÔ±¹¤Ê¹ÓÃÌåÑéµÄÄ¿±ê¡£
ÔÚÊý×Ö»¯ÐèÇó³ÖÐø»ðÈÈµÄµ±ÏÂ£¬ÉñÖÝÒ»ÅµIT×Ê²ú¹ÜÀíÆ½Ì¨£¬¿ÉÒÔÏÈÈËÒ»²½·¢ÏÖÆóÒµµÄÇ±ÔÚÎÊÌâ£¬²¢½â¾öÎÊÌâ£¬±ÜÃâ¸øÆóÒµÔì³ÉËðÊ§£¬¶øÇÒÒ²ÄÜÈÃÆóÒµÔ±¹¤µÄ°ì¹«ÌåÑé¸üºÃ£¬´ø¶¯Éú²úÁ¦µÄÌáÉý¡£
Î´À´£¬Í³ÐÅÈí¼þºÍÉñÖÝÒ»ÅµÓëÓ¢ÌØ¶û½«»áÕ¹¿ª¸ü¶àºÏ×÷£¬ÔÚ¼¼ÊõµÄÇý¶¯ÏÂ£¬´òÔì¶àÔª»¯µÄÓ¦ÓÃ³É¹û£¬Ñ°ÕÒµ½ÆóÒµ×î¼Ñ·¢Õ¹Ä£Ê½£¬ºÍ¸ü¶àºÏ×÷»ï°é¹²½¨Ò»¸ö´ÓÈí¼þµ½Ó²¼þ¡¢´ÓÍ¨Ñ¶µ½¼ÆËãÔÙµ½´æ´¢µÄÍêÕûÉúÌ¬ºÍ¸ü¾ß¾ºÕùÁ¦µÄ²úÆ··½°¸¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â