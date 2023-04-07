　　平静的湖面泛起了一阵涟漪，ERP市场格局为何难以撼动？

【天极网企业频道】不久前，任正非在华为公司“难题揭榜”火花奖专家座谈会上提到：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……，做出了自己的管理系统MetaERP软件。”一时间引发“华为进军ERP市场”的猜想。据悉，MetaERP经过了华为全球各部门应用实战考验，经历了华为总账使用年度结算考验，许多设计工具也上华为云公开给社会应用，逐步克服了断供的尴尬。

“华为进军ERP市场”消息不胫而走，从而引发资本市场的一系列反应：用友直接跌停，金蝶跌近19%，浪潮数字企业跌超9%。相应地，赛意信息、汉得信息、法本信息、软通动力等华为ERP概念企业股价大幅上涨。事后，华为相关人士也出来辟谣，表明华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。而用友和金蝶也相继发声，用友甚至直言：“不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。”

从概念股的涨跌来看，这次事件还是引起了资本市场的充分关注。华为在操作系统、数据库、中间件等业界公认的三大基础软件市场处于西方厂家长期垄断的现状下，一直攻坚重要领域、关键事项。在ERP领域，国际品牌仍主要占据着中国高端ERP软件市场，除SAP、Oracle等ERP巨头外，Infor、微软、Sage等国外ERP厂商在中高端市场也有着较为稳固的市场份额。切入高端ERP市场，除了依靠用友、金蝶等崛起迅猛的本土品牌外，尚需要注入类似华为等在其他关键领域有突出优势的新势力。

本土品牌逐渐崛起，中国ERP激战正酣

作为企业信息化的重要组成部分，ERP(全称Enterprise Resource Planning，即企业资源规划)是专门为解决企业信息化而诞生的，主要包括财务、报表、资金、总账、库存、采购、生产、成本、应付、应付，以及人力资源等管理模块，几乎涉及企业管理的方方面面。ERP产品也经历了20世纪40年代的库存控制订货法、20世纪60年代的时段式MRP、20世纪70年代的闭环MRP、20世纪80年代的MPRII，以及20世纪90年代的ERP等5个发展阶段。每个阶段都反映了企业不同的发展需求。

ERP发展至今30余年，中国ERP以及大型企业管理软件市场呈现激烈竞争的态势。调查显示，市场的参与者主要有两大系统：以用友和金蝶等为代表的国内本土品牌；以SAP、Oracle为代表的国际品牌。并且我国ERP市场规模的增速较为稳定，根据IDC相关数据，2021年我国ERP市场达385亿，2016-2021年CAGR达13.0%。反观全球市场，2021年全球ERP软件市场规模约为448亿元，预计2020-2026年CAGR为8.19%。由此可见，国内发展速度远远高于全球市场。

在国内市场，本土ERP软件的实力不可小觑。《2021工业软件发展白皮书》公布的数据显示，2021年国产ERP软件占整体市场的近70%。其中，用友居第一位，市占率达到40%，其次是浪潮和金蝶;而在高端ERP阵营，SAP、Oracle、用友，按顺序霸榜前三名。不仅如此，用友和金蝶有财务软件领域的深厚积累，神州数码依靠强大的分销网络，浪潮软件凭借在外资厂商难以涉足的行业的绝对市场占有率。可以说，本土ERP软件已经占据中国整体ERP软件市场的主要份额。

在深耕ERP领域后，用友、金蝶也取得不菲的成绩。相关资料显示，2022年用友云服务营收占比同比增长19.4%，占营业收入的68.6%，较2021年拔高9个百分点;同期，金蝶云服务收入同比增长34.6%，占营业收入的76.3%，比2021年拔高10个百分点。之所以形成这样的格局，是因为用友、金蝶等长期的研发和行业沉淀。在传统ERP往云服务推进的后半程，即2018年-2022年，用友的研发费用从14.86亿元增长至29.3亿元，金蝶的研发费用从5亿元增长至14.58亿元，对应复合增速分别为14.5%、24.3%，远快于各自的营收复合增速。

在市场方面，财报显示，用友 BIP3自 2022年8月底发布至2022年末，签约金额超 10 亿元;2022年报告期内，用友新增一级央企签约16家。另外，截至2022末，其面向一级央企累计签约 27 家。基于深层次的行业积淀、行业生态建设，用友、金蝶有了更广阔的发展空间，而软件行业所具备的强黏性、需要长时间的经验积累、定制化要求高等成为其他企业入局的屏障。

中国ERP企业为何难攻高端市场

虽然本土ERP厂商在中端和中小企业市场取得耀眼的成绩，但是在高端ERP市场，国际品牌仍主要占据着中国市场。调查数据显示，2021年我国高端ERP软件市占率最高的是SAP，达到了33%，其次是Oracle，市占率达到20%。此外，Infor、微软、Sage、Epicor、QAD、Exact均有相对稳固的市场份额。在中国高端ERP市场，本土ERP厂商可谓举步维艰。那么，中国企业为何难以切入高端ERP市场？

不得不承认，“起步较晚”是主要原因之一。在起步晚的影响下，我国高端ERP软件的技术水平、产品能力和产业规模均与国际巨头有较大的差距。某种程度而言，这与我国经济正在从逐步脱钩中低端产能，向中高端产能爬坡，从高端制造能力向创新技术加持下的产业智能化密不可分。换言之，随着数字经济、智能制造的发展，本土ERP厂商将逐渐在高端ERP软件市场崛起。想要达到成效，势必要从品牌力、产业实践、体系性等三方面发力。

在品牌力方面，国内ERP软件与SAP、Oracle的差距在于品牌信任感。高端ERP市场对应的都是顶尖的企业，它们考虑的是安全、可信任、可依赖。SAP、Oracle在这方面的心智认知突出，短期内国内企业难以追赶。在产业实践方面，世界领先的SAP、Oracle、IBM等企业管理软件企业有丰富的产业实践。与之相比，国内企业的行业高端领域应用少之又少，从而导致在细分领域、细分行业、细分场景上的国产ERP软件功能贫弱。

在体系性方面，高端企业管理软件贩卖的是管理思想和管理体系，并且该体系的售卖，会和管理咨询公司、IT咨询公司绑定在一起，不但卖软件，也卖企业运营思想和解决方案体系。因此，中国的ERP公司要赢，就要跳出这个体系，另辟蹊径重新创造一个体系。

“世上无难事，只怕有心人”在数字化趋势下，国内的大型管理软件企业，正在为自己寻找一个历史性弯道超车的机会，即利用数字化、智能化这种新动能代际更替的、千载难逢的机遇，不拘一格地形成属于自己的体系架构。中国企业正在努力，希望自己的体系架构得到认可，并逐步成为企业数字化市场的共识。如，用友提出的BIP;金蝶联合知名第三方机构Gartner提出的EBC最佳实践。

MetaERP留下无限想象空间

区别于数据库、操作系统等基础软件，ERP涉及企业人、财、物、产、供、销多个核心环节，关系企业管理。越来越多的产业客户为商业机密考虑，可能不愿选择其他产业巨头ERP产品，而是选择独立第三方。同时，ERP研发需要大量资金投入，用友过去五年研发费用加销售费用超过150亿元，华为短期难以盈利。此外，华为MetaERP通过验证进入外部市场，至少需要2-3年时间，但ERP国产化进程已经开启，时间紧任务重。

基于此，虽然澄清“华为不会进军ERP市场”，但是华为还是自研了MetaERP系统。至少，华为将于4月份宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做自己的管理系统MetaERP软件。华为做出此举也是出于自主可控的需求，可以将华为内部作为MetaERP的试点，为华为ERP的成熟做准备。