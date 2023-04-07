文字工作的终结者？文心一言的拥趸还需再等等！

【天极网企业频道】经过一段时间的发酵之后，大家对于文心一言的热情开始趋于平淡，开始更多地关注文心一言的落地化场景应用。笔者也并不例外。从文心一言内测至今，笔者与其他文字工作者一样，将关注点放在了文心一言的“文本生成”上，试图通过多角度、多层面的体验，客观评价文心一言在新闻写作或辅助写作上的优缺点。

肩负重任的中国版ChatGPT

作为中国版ChatGPT，文心一言的训练数据包括万亿级网页数据、数亿级的搜索数据和图片数据、百亿级的语言日均调用数据，以及5500亿事实的知识图谱，并有着文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成综合能力。文心一言可以生成文章、诗歌等文本内容，改善机器翻译质量，改进广告文案，甚至推动整个人工智能的发展和应用，为人们的生活带来更多的便利性。

如果不与ChatGPT对比，将文心一言单独拎出来看，文心一言还是有进步的。然而，提前将发布日期定在3月16日的文心一言并没有在大家期待与GPT-4的围追阻截下找到“平衡点”，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏更是放低姿态，承认文心一言的不完美，他表示：“文心一言对标ChatGPT、甚至是对标GPT-4，门槛是很高的，全球大厂还没有一个做出来的，百度是第一个，我自己测试感觉还是有很多不完美的地方。”同时也表达出对文心一言的期待――“一旦有了真实的人类反馈，文心一言的进步速度会非常快，希望它快点成长”。

AIGC市场的角逐既然已经将氛围烘托出来，轻言放弃也并不是百度的作风。李彦宏坦言：“内测中的‘文心一言’并不完美，但市场有需求必须要推出来。”甚至截至笔者发稿前，文心一言仍在内测阶段。笔者也对文心一言的内容创作进行了实际测试，测试发现，文心一言内容产出速度快、文章结构工整脉络清晰、错别字等基础错误率几乎没有，然而语义理解能力差、文本生产多用于“交差”“应付”。新事物的成长过程是螺旋式上升、波浪式前进的，笔者还是对文心一言充满期待。

如何使用文心一言获得我想要的文章？

在日常撰文中，资料不足往往导致文章撰写无法顺利进行，通过搜索引擎、采访、交谈等多渠道获取资料成为文章撰写必要的一步。除了要求资料丰富性外，还要求资料的及时性和准确性。在资料搜索方面，笔者也对文心一言进行使用。

笔者在对话框输入“百度2022年财报”，文心一言快速地将“正确”答案写了出来，而百度是于2月22日发布的财报。由此可见，文心一言的数据库是实时的，这得益于百度在搜索引擎领域的积累，可以及时地获取新鲜的内容。

与记者职能不同，编辑主要的工作是将记者采集的一手资料进行加工处理。因此，编辑对归纳、整理资料的能力有着较高的要求。在这一点上，文心一言有着良好的表现，可以将大幅资料整理成短消息、简讯，也可以整理要点，对文章进行改写。

笔者尝试将长篇的中国移动财报输入对话框，让文心一言进行梳理，整合成短消息，文心一言将长篇的文章进行归纳总结，呈现简短的文章，也有一定的逻辑。然而，对话框仅限1024个字数，限制了文心一言的资料整理能力，同时文心一言对语义理解有所偏差，文法的不同导致生成的文本有所差异。此外，归纳总结的文字并不完美，还需要二次处理。由此可见，将文心一言作为写作的辅助是不错的选择。

新闻评论也是新闻写作常用的体裁之一，类似于《史记》当中的太史公曰，指的是司马迁用以议论时事、表达思想的文体。在对文心一言的测试中，文心一言对百度2022年财报业绩进行了评价，文心一言可以对各业务的表现进行对比，并了解百度的发力点，并做出评价。同样的方式，文心一言对中国移动的财报也进行了评价，总结中也将中国移动的未来潜力说了出来。文心一言的“评价”也可以作为参考。

总的来看，“快”是文心一言留给笔者最大的体验，至于如何“获得我想要的文章”，恐怕以现在的水平远远达不到，不过其产出的文本格式、条例、事实均可以作为参考。对于语义的理解恐怕还需要提升再提升。

唐诗宋词元曲，文心一言均可信手拈来？

对于要求时效性的新闻，文心一言仍然受到各种限制。但是，在唐诗、宋词、散文等需要发散思维的文体上，文心一言有着不错的表现。

我们知道，诗、词是借助落花、流水等意境来表达自己的内心。在“用春天、樱花、浪漫为要素写一篇七言绝句”的要求下，文心一言将“春风拂面樱花舞，浪漫飘散爱意浓”作为回答，基本上满足我的要求。然而，将各种元素进行重复性生凑并没有让笔者满意。请看下图。

不过，文心一言写的诗还是工整押韵的。

接下来，大家感受一下文心一言创作的散文、仓央嘉措体、小说。

通过各种文体，我们可以看出，文心一言能够自动生成符合语法、通顺流畅的文章段落和建议，但是它无法像作家一样，有自己的风格、气质和语言特点，重复冗余比较大。但快速地创作可以帮助作家节省时间和精力，让创作过程更加高效和精准。

在挫折中成长的文心一言

如今，人工智能在各行各业得到广泛应用，文章写作也不例外。通过试用，我们发现，文心一言可以根据用户输入的关键词和需求，自动生成符合语法和语义的文章段落和句子，具有较高的创造力。同时，能够帮助人们快速生成高质量的文章，从而提高写作效率。此外，文心一言基于大量的语料库和深度学习算法，可以帮助一些没有写作经验的人写出比较规范的文章，从而提高文章水平。

但是，“文心一言”的语义理解能力较弱，有时会出现与用户意愿不符的语句或段落，从而制约了用户的创造性和自由度。更不可能像作者那样，创造出自己的风格，自己的性格，自己的语言，自己的想法，自己的创意，自己的思维。现在，“文心一语”更多的是一种帮助，而不是一种代替。

在未来，随着科技的不断进步，人工智能在文学创作领域的应用也将越来越广泛，内容创作者需要灵活运用智能写作工具，将其作为创作的有益辅助。同时，笔者也期望文心一言能够不断地提高自己的创造力，更好、更加有效地帮助人类。正如李彦宏所说，一旦有了真实的人类反馈，文心一言的进步速度会非常快，期望它快点成长。