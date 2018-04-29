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贝索斯：蓝色起源是我目前最看重工作 重要性远超亚马逊

Yesky天极新闻 2018. 04. 29 作者：Apollo 责编：唐富强
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　　【天极网企业频道】2018福布斯全球亿万富豪榜，亚马逊创始人兼CEO杰夫・贝索斯(Jeff Bezos)个人财富约为1100亿美元，成为新的世界首富。而在成为全球最富有的人之后，贝索斯开始专注于其个人爱好――探索太空。


蓝色起源和杰夫・贝索斯

　　今日，据外媒消息报道，贝索斯在接受采访中明确表示，太空探索比其他业务(亚马逊、华盛顿邮报)更重要。他说道：“将人类送入外太空对我非常非常重要，我相信从长远来看，也许是几百年或几十年，蓝色起源(Blue Origin)这家太空探索公司都是我最重要的工作。”

　　在此之前，贝索斯曾宣布，今后将保持每年减持约10亿美元亚马逊股票，用于蓝色起源业务，直到公司达到他的目标为止。


蓝色起源

　　值得一提的是，就在本周末，蓝色起源将在德克萨斯州范霍恩附近的亚马逊基地发射“New Shepherd”火箭。这将是该型火箭的第8次发射以及2018年的首次发射。而据蓝色起源CEO鲍勃・史密斯(Bob Smith)上周透露，他们计划年底推出太空游服务。

　　据悉，蓝色起源的太空游服务所用的飞船有530立方英尺(约15立方米)的空间，可容纳6名乘客，也有足够的空间供游客自由浮动，也可以在失重环境下体验翻筋斗。当然，这个太空游的具体价格，自然也是不菲。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
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