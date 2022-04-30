外媒：三星称先进代工产量稳定

作者：yu

【天极网企业频道】4月30日消息，据外媒报道，三星电子在公布2022年第一季度财务业绩中表示：“第一季度销售额创下历史最高纪录，得益于所有应用程序的稳定需求和先进工艺的收益率提高。”

三星代工公司的5nm及以下工艺制造的成品率不理想，一直有传闻。

三星电子在上月28日举行的业绩电话会议上，通过答问环节表示：“先进代工工艺的生产量正在趋于稳定。”

三星代工的5nm制程制造的成品率已达到成熟水平。该公司表示：“在4nm节点的情况下，最初的产量增长出现了一点延迟。”

三星电子方面表示，对于3nm GAA工艺的开发，正在对每个开发阶段进行验证，因此可以缩短产品的增效期。三星在回应KB Securities分析师时表示：“我们回到了预期的收益率改善曲线，因为我们一直关注早期的企稳。”

三星电子方面表示，“将在世界上首次实现3纳米GAA工艺的量产，巩固技术领先地位，并将继续吸引新客户。”

该公司将于今年晚些时候将第一代GAA工艺(3GAE)投入量产，并按照计划日程继续开发第二代GAA工艺(3GAP)。

三星电子也否认了跳过10nm级DRAM工艺开发，直接进入1纳米级DRAM工艺开发的猜测。该公司表示：“我们没有任何计划跳过1b即12纳米，我们的大规模生产计划是如期进行的，没有任何中断。”

三星公布，2022年第一季度的综合营收为77.78万亿韩元(614亿美元)，连续第三季度创下历史新高。该公司当季营业利润为14.12万亿韩元，比2021年同期增长51%。

三星电子表示，包括半导体和零部件在内的设备解决方案(DS)部门在2022年第一季度的销售额创下了历史新高，包括手机和家电在内的设备体验(DX)部门的销售额也创下了2013年以来的最高纪录。

展望第二季度，三星表示，尽管存在宏观不确定性和物流问题，其DS部门将努力满足强劲需求，而DX部门则专注于盈利。三星电子表示：“2022年下半年，宏观经济环境等不确定性将持续，因此，将优先增加零部件高级工艺的比重，并加强DX部门的高端阵容。”