出道即巅峰，图数据库要火？

作者：肖医

【天极网企业频道】时下，随着千行百业进入数字化转型的快车道，关系型数据越来越多，擅长处理关系型数据的图数据库逐渐受到市场的关注。图数据可以通过实体与关系点变化的方式，将知识结构化保存，已经成为基于事务关联关系的模型表达，且具有数据天然可解释性。正因为如此，图数据库也成为2013年以来增速最快的分类，像极了“出道即巅峰”，图数据技术也被业内看好，甚至被认为“未来十年，将是图数据平台成为主流并大放异彩的十年”。

数据库流量小生――图数据库出道

当前，物联网、互联网、金融等领域中积累了海量的数据，数据间的关联可以产生重要的价值。在对数据处理的探索中，图处理技术为数据赋能提供了新的方式，驱动行业更好地发展。Gartner调查显示，图数据已经成为当下数据分析的基础，图分析在数据分析创新领域的占比为10%。另外，中国信通院预计到2025年，图分析的占比将提升至80%。

图数据库的火热从数据库市场的发展也可见一些端倪。面临复杂、互联、动态的数据洪流，数据库平台在过去十年如雨后春笋般涌现，市场上的选择增加到350多个。近几年，数据库市场以5%至6%的年复合增长率高速扩张，市场体量未来4到5年有望从现在的500 亿美元攀升至1000亿美元。换言之，数据库的发展成功孕育着图数据库的未来。

在很早之前，大型互联网公司便开始创建自己专有的图处理技术及图数据库系统，用于社交网络、推荐系统、网页检索与排序，并获得成功。时至今日，通信、互联网、社交网络、物联网等领域积累了大量的图数据，规模巨大且不断增长。据悉，Facebook的社交网络规模在2011年已超过8亿顶点;而腾讯QQ的社交网络目前在10亿个顶点的规模;在电信行业中，广州市仅一个月内由电话呼叫方和被呼叫方组成的图的规模就超过4.5 千万个顶点、1.5 亿条边。

不仅如此，图数据库还受到国内外企业的重视，包括甲骨文、微软、亚马逊在内的海外科技巨头先后推出了Oracle Graph、Microsoft Azure Cosmos DB、Amazon Neptune等图数据库产品，阿里、腾讯、滴滴、美团、字节等国内互联网巨头也纷纷入局，推出了Graph DB、TGDB、ByteGraph之类的图分析工具。巨头的入场也让Neo4J、TigerGraph等图领域早期玩家受到关注。图数据库市场正处在随时爆发的边缘。

解决复杂数据分析，图数据库魅力何在？

我们知道，在数据的关联分析中，传统的关系型数据库需要进行大量的关联操作，在小规模数据的情况下这样的操作还可以接受，但是当数据规模逐渐增大，关联操作会造成性能呈指数级下降。而图数据通过将实体与关系点变化的方式，将知识结构保存，这使得数据拥有天然可解释性。因此，图数据库相较于传统关系型数据库和NoSQL数据库，其丰富完整的关系表达提供了高效的关联查询和完备的实体信息。

同时，图数据库可以使用小成本，在原有架构上获得性能提升。图数据库不仅可以在物联网、5G、AI等领域发挥作用，也可以用来重构原本的遗留系统。虽然不同的图数据库可能有截然不同的底层，但这些都完全支持用图的方式，来构建数据模型，从而让不同组件之间互相联系。图数据库会极大地简化很多日常数据系统中所面临的问题，增大系统的吞吐量并且降低运维的需求。

以物联网为例，大数据时代不只是数据量的增长，数据之间的联系也更加复杂多样化，比如社交软件中的点赞、评论、关注等行为构成的社交网络，移动通信的短信、电话构成的通信网络，移动支付场景如微信支付、红包、面对面的支付、扫码等构成了支付网络，电商场景的浏览、购买、收藏、评论行为构成了用户和物品之间的购物网络。

图数据平台让用户能够在图数据库上开发和运行应用程序，直接将关系和数据在物理层面上一并存储下来，使得访问数据结点和关系的操作能够以线性时间复杂度完成。在物联网时代，图变得无处不在，以往传统的单点分析技术逐渐难以准确或完整的刻划个体，针对图数据的关联性计算和查询分析成为常态需求。

图数据库能够大行其道吗？

在20世纪70年代，得益于图数据模型表达能力强的优势，数据管理领域的研究人员提出图模型对客观世界的数据进行建模，并设计了相关的图数据管理原型系统。其中，Charles W. Bachman还由于其在图数据模型方面的贡献于1973年获得图灵奖。

然而，由于图数据查询在表达和执行方面的复杂度都很高，图数据管理系统在应用方面存在挑战，研究趋缓。在那个时候，关系数据库由于其操作接口简单，查询优化技术实现突破，逐渐成为数据管理中的主流。

进入千禧之年，随着社交网络等真实大图数据的迅猛增长和其上应用需求的推动，图数据的相关研究工作重新成为热点。VLDB2014国际会议中出现了4个图数据管理的专题讨论。包括Google、 Facebook、微软等在内的国际巨头正在进行分布式大图数据管理系统的研发，支持包括海量Web网页重要性排序、社区发现等操作。图数据库开始蓬勃发展起来。

当今的世界是数据的世界，而这个数据时代对开发者而言堪称高光时刻。面向未来中国市场，中国不仅拥有庞大的开发者社区和创新的技术，还有数量众多的企业在开展数字化转型，数字化企业必须将数据转化为切实可行的商业洞见才能创造价值，而这正是图数据平台的用武之地。

写在最后

当前，图数据库在社交网络、金融领域、知识图谱等均有不俗表现。随着5G、物联网时代的到来，万物互联越发深入人心，图数据正式这种关联方式直接的表达。然而，图数据库产业的发展仍需要标准化工作来找寻正确的方向，普及观点、规范产品能力依然是产业当前的重中之重。