助力企业实现可持续发展，亚马逊云科技有哪些技术创新？

【天极网企业频道】如今，可持续发展已经成为企业参与全球经济必须适应的新规则，而以环境保护、社会责任和公司治理为核心内容的“ESG”概念，更是成为大部分中端市场企业热推的风向标。有调查数据显示，62%的受访企业认为，可持续发展对于企业的重要性，较经济回报有过之而无不及。埃森哲报告更是指出，如果有一个企业同时注重数字化转型和可持续发展，那么在这两个增长引擎的共同推动下，超越同行的可能性会高出2.5倍。

由此可见，走可持续发展的道路，已经成为新时代下实现企业经济效益、社会效益和环境效益“三效益”共同增长的强力引擎。作为可持续发展的推动者和变革者，亚马逊云科技于日前，举办了“上云创新，绿色低碳”亚马逊云科技赋能可持续发展媒体沟通会，亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡介绍了亚马逊云科技在自身可持续发展以及赋能伙伴实现可持续发展方面取得的成绩。

据悉，作为可持续发展的实践者，亚马逊勇担责任。早在2019年，亚马逊联合发起《气候宣言》，目标是在2040年实现所有业务线零碳排放，目前已带动300多家企业加入《气候宣言》。同时，亚马逊还是全球最大的使用可再生能源的企业之一，计划到2025年实现100%使用可再生能源支持企业运营。

顾凡表示：“亚马逊云科技将不遗余力地在云基础设施和服务中践行可持续发展理念，提供工具和可持续发展最佳实践去帮助客户管理云上应用的可持续性，以及与合作伙伴一起提供可持续性解决方案，赋能客户可持续发展尤其是实现双碳目标。”

企业可持续发展有哪些痛点？

近年来，越来越多的企业在数字化过程中，加入可持续发展的大潮中，如何一手抓可持续、一手抓数字化，成为企业思考的问题。而在这一过程中，企业往往面临着诸多的痛点。

1、数据收集难

企业可持续发展和数字化转型并非“独善其身”，还涉及上下游产业链的问题，然而一旦触及产业链，数据收集便成为难题。

2、数据可信度挑战

大数据时代，数据的安全性、可信度受到极大挑战，确保数据安全可信也成为企业的一大挑战。以ESG报告为例，企业将如何确保数据完全可信、不可篡改，同时保证实时舆情和经营报告数据的真实性，这是企业在数据安全可信方面的挑战。

3、数据分析预测难

大数据技术的优势在于数据分析，企业对海量数据进行分析，从而做出决策。因此，在这个过程中，让数据整合、数据分析变得更简单，已经成为关键之处。如何能够让这些企业更快地利用新兴技术来实现数据分析和预测，也是一大痛点。

在践行可持续发展过程中，承德双滦兴业热力有限公司也面临数据收集、数据可信等问题：第一，实现数据集中，发挥供热系统中所有设备数据价值;第二，确保供热系统“稳定、安全”地自动运行，减少人工干预，保证系统的运行高效;第三，在保证城市居民用热舒适的基础上，供热系统以最低能耗优化运行。解决这些挑战，已经成为包括双滦兴业在内的企业需要面临的问题。

云生、云治、云创，亚马逊云科技助力用户“脱碳”

一直以来，在可持续发展方面，亚马逊云科技作为一家云厂商，既是探路者，也成就探路者。此前，亚马逊云科技还提出了云计算的可持续发展责任共担模型：亚马逊云科技负责云自身的可持续发展，如云数据中心的设计，机柜/服务器、建筑材料、可再生能源的采购，电力能源的使用效率、冷却过程中水的可持续性等;客户负责云上自身应用的可持续发展，如软件架构，选择的云服务，及代码效率等。亚马逊云科技通过为客户提供工具及最佳实践，帮助客户实现云中应用的可持续性。

除了责任共担模型外，在亚马逊云科技赋能可持续发展媒体沟通会上，亚马逊云科技还提出将从“云生、云治、云创”三大方面持续创新，携手可持续发展领域的合作伙伴，赋能客户实现可持续发展目标。顾凡表示：“虽然整个行业、客户、合作伙伴都处在可持续发展的早期阶段，但已经有越来越多的企业在快速响应这一趋势，探寻各种各样的数字化解决方案，把数字化转型和可持续发展两个引擎同时抓起来，亚马逊云科技愿意成为可持续发展领域的探路者，也成就这一领域的其他探路者。”

1、云生

云生主要是指通过亚马逊云科技构建可持续的云基础设施，帮助客户实现通过云原生或迁移上云减少碳排放。市场调研公司451研究数据显示，迁移上云后，亚马逊云科技可以将客户的碳足迹降低近80%，而当亚马逊云科技在2025年实现100%采用可再生能源供电，碳排放的削减将高达96%。

具体来看，针对电使用，亚马逊云科技不断优化电力供应模式，提升数据中心能源效率;针对数据中心电力消耗的相关碳排放，亚马逊云科技使用蒸发冷却技术，改善冷却数据中心的方法，提高能源效率;针对其他碳排放方面，亚马逊云科技努力减少与建筑基础设施相关的碳排放。

2、云治

“云治”是指亚马逊云科技提升其云服务的硬件和软件的效率，并帮助客户优化云上工作负载，提升云上应用的可持续性。在这方面，亚马逊云科技提出企业业务需求的六大良好架构框架，第六个支柱就是可持续发展，是指导客户优化云上应用的工具。

据悉，可持续发展架构框架包含三个方面：其一，客户需要了解自己云上的应用采用的云服务及碳排现状，亚马逊云科技推出了碳足迹工具(Amazon Carbon Footprint Tool)，提供具体工作负载现在的碳排放量，同时会预测工作负载未来的碳排，以及预测采用更多可再生能源可降低多少碳排;其二，使用量化工具去量化应用生命周期中的碳排变化，细化到衡量单位资源消耗，而不是云上总资源消耗，最终实现业务增长与资源消耗的脱钩;其三，采用云上应用的可持续发展的最佳实践，逐步实现云上工作负载的“零浪费”。

3、云创

“云创”是指亚马逊云科技围绕重点行业和场景，开发专属的可持续发展解决方案，赋能客户实现可持续发展目标。亚马逊云科技围绕汽车、能源、制造、交通运输等重点行业，以及碳排放管理、智慧供热、供应链风险管理、绿色能源替换、运输优化管理等重点场景，赋能客户实现可持续发展目标。

汽车行业：以某汽车厂商构建碳排放计算平台为例，在汽车生产过程中，90%的碳排放来源于零部件供应商和物流供应商，但仍面临两个挑战：企业很难收集供应商的碳排放数据，及难以保证数据的真实性;供应商来自不同国家和不同行业，涉及多个碳排放的计算标准，碳排放计算非常复杂。

基于上述考虑，亚马逊云科技为碳排放计算平台的数字仪表板提供三个视角：公众视角、供应商视角、企业视角。在公众视角，企业借助于微信公众号和小程序，向顾客展示企业的碳减排目标和计划，对供应商的管理，以及取得的进展, 以提高最终用户对品牌的认同感。在供应商视角，可以让供应商看到自己在行业的碳排占比排名，看到实际排放量和计划排放量的差距，增加供应商进行碳减排动力。在企业视角，车企希望看到企业碳排放的基线，历史趋势，并将供应商根据行业分类进行碳排放分析，通过具体的活动与碳排放数据结合获得洞察，去指导供应商采取减排措施。

采用亚马逊云科技提供的碳排放管理方案，这家汽车制造商更便捷地收集了能耗数据，实时跟踪碳排放情况。同时，在开发的过程中，这家车企集成了多个行业的温室气体核算方法，解决了碳排放计算标准多样性的问题。此外，基于碳数据湖，该车企实现了碳排放数据仪表板的可视化功能，赋予企业自主管理碳排放的能力。

能源行业：针对智慧供热场景，亚马逊云科技帮助淄博热力在Amazon SageMaker上开发了一个模型，依据气象、建筑结构、用热率等信息，去预测供热的需求，实现精准供热，最终，能源消耗降低30%，相当于节省了15万吨标准煤。

制造行业：针对可持续供应链风险管理场景，亚马逊云科技帮某风机制造商用Amazon Neptune图数据库构建了供应链的多层级关系，并利用自然语言处理对舆情信息实时分析，分类，做到对供应链可持续发展的全面评价。

交通运输行业：针对运输优化管理场景，亚马逊云科技帮助CONVOY使用机器学习技术，优化托运人和卡车司机的匹配。通过减少空驶里程，节省燃料从而降低碳排放。此外，基于亚马逊云科技全球的基础设施和云服务，货拉拉海外品牌Lalamove构建了高性能、高可靠性和高扩展性的智慧货运平台，有效地支撑其全球海量的业务请求并实现了迅速迭代。通过采用高能效的Amazon Graviton芯片优化云上工作负载，Lalamove不仅降低了20%的成本，还降低了40%云上碳足迹。

以上案例表明，在云上构建这样一些数字化解决方案实现双碳目标有几个特点：

第一，很重要的就是想要实时自动化采集数据是离不开物联网和云之间的连接，所以采用亚马逊云科技的物联网服务可以更加省事、更加容易地把设备全部连接起来，然后自动化地实时采集数据。

第二，云上的数据湖，大家今天普遍采用这样一个解决方案，更容易地去做来源于不同渠道的碳数据的整合、分析，甚至数据交换。

第三，对于供应商这样一个复杂供应链的分析，借助云上的图数据库是一个最有效的数据库去存储多层级的供应商关联的数据和分析。

第四，需要对外部公开的供应商的运营数据、舆情数据做分析的时候，机器学习平台和工具Amazon SageMaker能让客户更快速和更容易地部署自己的机器学习方案。

第五，是可托管的区块链服务，亚马逊云科技也有自己的Amazon Managed Blockchain的服务，也就是托管的区块链服务。区块链服务已经有人在试、在探索，你真正在碳排数据里面如何防篡改、如何更加可信，可以用到云上的Amazon Managed Blockchain服务。

携手合作伙伴，助力可持续发展

亚马逊云科技与合作伙伴开展广泛的合作，为客户提供技术工具和定制化的解决方案，满足各行各业、各种规模的客户在各个应用场景的可持续性发展需求，越来越多的企业通过亚马逊云科技进行可持续发展数字化转型。

清洁能源合作伙伴，向客户提供分散式风电、分布式光伏等硬件设施，助力企业实现清洁能源替换，加速低碳转型。金风零碳作为双碳能源转型合作伙伴，借助亚马逊云科技，面向汽车、制造、零售等行业客户推出“3减碳1平台零碳解决方案”，帮助工商业客户进行能源优化运营，实现节能减排，利用数字化技术赋能行业用户降碳减排，达到可持续发展，让零碳更经济。

咨询合作伙伴，可以帮助企业梳理自身的碳排放情况，并提供减排建议。德勤打造“端到端”方案，支持客户可持续转型，为客户提供可持续发展战略、实施和披露方面的全流程服务。亚马逊云科技携手德勤中国，共同发布《探路可持续，数智创未来》可持续发展白皮书，帮助中国企业及行业合作伙伴，提供可持续发展核心竞争s力建议。

软件合作伙伴，帮助企业更方便更快速地开展碳排放追踪和管理。InnoBlock致力于将区块链技术和人工智能应用于碳排放管理SaaS 解决方案，在亚马逊云科技上构建的解决方案利用物联网技术收集数据，自动计算碳排放，并将数据存放在区块链中，确保可回溯且不可被篡改。此方案可按照港交所要求，自动生成可持续发展报告，可用于公开披露，且此方案已同银行信贷部门连通，企业可一键式发送绿色贷款申请。

写在最后

如今，可持续发展已经成为经济社会发展的主题，而行业、企业还处于数字化可持续发展的早期阶段，未来有着无限的可能与前景，这离不开与合作伙伴的一起探索。正如顾凡所说，“亚马逊云科技的职责，是跟我们的合作伙伴一起，把云的特点用起来，在云上真正构建数字化解决方案，帮助客户在具体的业务场景里面实现双碳目标。企业需要利用将亚马逊云科技的技术与合作伙伴的数字化解决方案结合起来，快速试错，去试出一条路来。”