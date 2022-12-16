赋能企业释放生产力，谁才是商用PC更佳处理器

【天极网企业频道】后疫情时代，随着全球混合办公模式成为新常态，办公室、家里、咖啡厅、茶馆，甚至广场、车站都可能成为我们的办公场所，因此，在我们对商用PC在性能、功耗等方面提出了更高要求的同时，也使得商用PC在重构工作方式上发挥着越来越核心的作用，甚至成为企业提升生产效率的重要因素。

2021年年底，苹果发布了搭载M1系列处理器的MacBook Pro笔记本，与前代相比，全新MacBook Pro在性能上有了进一步提升，全新推出的M1 Pro及M1 Max处理器增加了CPU性能核心数量、堆积了更多的GPU核心，还对本来就高效的统一内存进行了进一步升级。

同样在去年年底，英特尔也推出了全新12代酷睿处理器，该处理器采用英特尔定义的7nm工艺，最高支持8大核+8小核，大核心IPC性能提升19%，小核心同性能下功耗可降低40%。

M1 vs i7，苹果可以给英特尔致命一击吗？

日前，中国计量科学研究院(以下简称中国计量院)对于搭载英特尔12代酷睿i7-1260P处理器的Lenovo Thinkpad X1 G10与搭载苹果M1 Pro处理器的Macbook Pro分别进行了跑分测试。那么，英特尔12代酷睿处理器与苹果M1系列处理器谁更强呢？借此次测试，天极网也有机会对比一下这两款处理器在性能方面的优劣，为大家带来产品的解读。

Lenovo Thinkpad X1 G10

苹果Macbook Pro

在公布测试结果前，大家需要先了解中国计量院是一个什么样的机构，中国计量院隶属国家市场监督管理总局，属社会公益型科研单位。建院以来，中国计量院在国家经济建设、社会发展和科技进步中发挥了重要的支撑作用。

此次，中国计量院测试的两款处理器分别内置在苹果Macbook Pro以及Lenovo Thinkpad X1两款高端笔记本电脑里面。从配置来看，除去处理器之外两款笔记本几乎一致，Macbook Pro采用M1 Pro处理器，16GB运行内存以及512GB的SSD，Thinkpad X1则搭载英特尔酷睿i7-1260P处理器，16GB内存以及512GB SSD。

针对此次重点测试的处理器来看，Thinkpad X1搭载英特尔12代酷睿i7-1260P处理器，该处理器采用Intel 7制造工艺，内置4个Golden Cove性能核心和8个Gracemont能效核心，组成12核心16线程，同时，该处理器还配备18MB智能缓存。

英特尔酷睿i7-1260P处理器属于第12代酷睿P系列家族，这是英特尔的全新处理器系列，它和酷睿U系列处理器最大的不同在于基础TDP功耗从15W拔高到28W。全新英特尔酷睿12代处理器在性能与功耗上面达到了平衡。

苹果Macbook Pro搭载的M1 Pro处理器采用5nm工艺，晶体管数量多达337亿个，CPU核心来到十个，包括8个大核心、2个小核心，在混合设计中分为8个高性能 Firestorm内核和2个高效Icestorm内核。Firestorm内核的时钟频率高达3.2GHz，Icestorm内核达到2.1GHz。

值得注意的是，M1 Pro处理器虽然是一块面向PC的处理器，不过架构更像手机处理器，它不但集成了神经网络引擎、媒体编码与解码引擎，还把重负载转到专用单元担任，而且采用了统一内存架构，将CPU核心与内存芯片封装在一块基板上，集成度很高，走节能硬解路线。

另外，从两款笔记本来看，MacBook Pro与Thinkpad X1均属于macOS和Windows系统中的高端产品，也处在同一工业水准之上，为这次移动端处理器的测试定下了公正、公平的基调。

以下是商用PC处理器性能测试方法介绍的视频。

12代酷睿处理器全面领先

此次，中国计量院对这两款处理器测试采用了CrossMark软件，该软件主要考验处理器的能力，覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;而反应能力则考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好地反映电脑日常事务的处理效率，是一个非常综合的测试。

通过CrossMark进行测试，我们看到，搭载英特尔i7-1260P处理器的Lenovo Thinkpad X1 G10总得分1660、生产率得分1542、创造性得分1916、响应能力得分1344。

而搭载M1 Pro处理器的Macbook Pro总得分1550、生产率得分1336、创造性得分2048、响应能力得分1051。

从得分来看，英特尔i7-1260P处理器在生产率、响应能力以及总得分上均有更好的表现，其中生产率以及响应能力方面均有超过15%的领先，而苹果M1 Pro处理器在创造性方面则稍有领先。

面对测试结果，很多人可能会问，苹果M1 Pro处理器性能不是被很多媒体称赞吗？是什么原因让发布之初被“捧上神坛”的M1系列处理器变得弱势了呢？下面天极网就为大家解读一下这个测试分数。

架构不同造就两款处理器“性格”不同

从测试的结果来看，英特尔i7-1260P处理器在多项结果中都取得了更好的成绩，我们认为，两款处理器架构不同也许是造成这个测试结果的原因之一。

我们发现，与英特尔12代酷睿处理器一样，苹果也采用了性能核+能效核的架构，而且Arm架构的特质还让其能使用的是一套精简指令运算集，这让指令集硬件单元在结构上更简单，并可以塞入8列，促使M1 Pro处理器的乱序执行能力大幅增加。

但苹果处理器的设计也是有局限的，比如在运行时，追求单核心的高频率表现，实际的能耗比收益要比酷睿低很多，这也是为什么M1系列芯片要强调在低功耗下性能表现优于英特尔酷睿，因为功耗基准一旦有提升，结果就会发生变化。

基于此，我们看到创造性测试稍有领先的是苹果M1 Pro处理器，这主要因为需求相对简单的任务中，比如下一步操作可预判的视频剪辑和输出，M1 Pro会有很好的表现。而由于传统的x86处理器单核性能更强，可以处理更复杂的操作需求，所以i7-1260P则在总得分、生产率以及响应能力上取得优势。

天极网认为，虽然都被命名为性能核与效能核，但英特尔12代酷睿处理器的P-Core与E-Core均使用了不同设计，比如P-Core的Sunny Cove微架构同样增加了乱序执行能力，原因是英特尔由此前4列指令译码器，升级到了6列指令译码器，而相对应的E-Core的Gracemont微架构使用了2个3列指令译码器，每个核心支持双译码器并发。这也促使苹果M1系列处理器能做到的乱序执行能力，英特尔12代酷睿处理器也能做到，甚至还可以更出色。

天极网认为，如果用户更在意办公时的效率以及能耗表现，那么英特尔12代酷睿处理器将会是更好的选择。如果有更重设计、制图等偏向创意方面需求的用户，选择M1系列处理器也没有问题。

写在最后

当下的混合办公环境的变化，包括企业对数字经济、数字化转型的需求都不断地在放大，而这种需求也正在成为整个商用PC市场的最强拉力。

英特尔12代酷睿处理器的发布，使其在商用PC处理器市场的位置再次强化。而且，H系列处理器以及U、P系列移动处理器产品线补齐，让英特尔的优势得到进一步巩固。

随着各大厂商不断向PC市场拓展产品版图，相信未来的商用办公领域一定会有更加纷繁多样的优秀产品为大家服务，也是让人为之期待。