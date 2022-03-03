华为赵志鹏：拥抱IPv6+技术浪潮 打造数字底座

作者：yu

【天极网企业频道】2022年3月3日天极网消息，主题为“释放联接潜力，加速数字经济发展”的IPv6论坛，在MWC22巴塞罗那世界移动大会期间成功举办。

论坛上，华为数据通信产品线副总裁赵志鹏发表了“IPv6+,数字化转型基石”的主题演讲，他表示，数字化转型已经成为全球主旋律，全球有100多个国家发布了数字化战略，而IP网络是数字化发展的基石。IP网络向下联接万物，向上联接应用，起到承上启下的关键作用。面向数字化发展，IP网络面临着海量物联、云网融合、确定性服务等诸多新的需求。基于IPv6的技术创新将成为网络升级演进的必然趋势，是打造金融、教育、医疗等千行百业数字化发展的数字底座。

华为数据通信产品线副总裁赵志鹏发表“IPv6+,数字化转型基石”主题演讲

赵志鹏指出，数字化的快速发展对IP网络提出了新的需求。首先是海量物联的需求，预计到2030年，全球物联规模将达到百亿级别，支持海量接入将成为IP网络的重要基础能力;同时云时代的到来，更多企业选择多云的连接，对网络的实时性和灵活性带来了挑战;面向未来，不仅是办公业务上云，越来越多的生产业务也会向云端迁移，这对网络的确定性提出了更高的要求。面对这些新需求，IPv6+在确定性、可编程性、智能运维等方面的创新，将进一步释放联接的价值。

IPv6+不仅在推动创新和创业、数字经济转型、科学技术发展和在后疫情时代保持经济增长等4大方面为社会带来众多价值，而且在千行百业数字化转型过程中，发挥出重要作用，具体来看：

在运营商行业，通过IPv6+打造“智能云网”解决方案，帮助运营商借助自身的网络资源优势，打造差异化的入云专线，为用户提供又快又好的上云体验;在接入侧，通过一盒多线方案，帮助客户快速入云;在汇聚侧，通过泛专线调度方案，实现统一接入，平滑演进;在骨干侧通过基于SRv6智能云图算法，实现云网资源最优调度。

在金融行业，当前在线交易、在线支付等新业务层出不穷，在保障稳态的同时，需要增强金融业务的敏态。通过SRv6分段路由技术，可以使得分布在不同地域的分支、网点等机构可以一跳联接到云服务，并基于当前云和网的负荷状态，结合相应的调度算法，灵活实现云网资源的调度。基于随流检测等技术的智能运维，则可以保障金融业务网络能够稳定可靠运行。

在制造行业，工业控制的信号传输对网络有着非常严苛的要求。IPv6海量地址，为智能制造行业众多的传感器接入提供了充足的地址，网络切片可以为智能制造的不同业务提供专网级的业务网络质量保障;经过IP化改造，使得海量的生产数据能够及时传递到云端，而云端的算力和智能能力也可以高效地传递到生产现场，更精准、高效地指导产线生产。

从人人互联到万物互联，IPv6+已经在全球实现了100+的商用，有效支撑金融、制造、能源、教育、医疗等各个行业的数字化发展。未来，让我们积极拥抱 IPv6 和 IPv6+的技术浪潮，加速迈入新的数字化世界。