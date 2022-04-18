国产操作系统，上演逆势突围？

作者：肖医

事物的发展是前进性与曲折性的统一。

这句话用来形容当下国产操作系统的现状正合适不过。源于20世纪末的操作系统国产化，历经二十余年，厚积薄发、屡败屡战。调查数据显示，曾经的操作系统市场，服务器端为Unix、Linux和Windows主导;桌面端为Windows、OS X主导，移动端为Android和iOS主导。国产操作系统的参与度低，在主流市场的市占率均不到5%。

虽然路有曲折、前途弥艰，但国产操作系统还是依托开源生态以及政策东风，正快速崛起，并涌现出了一大批以Linux为主要架构的国产操作系统――中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙、华为欧拉等，呈现一片欣欣向荣的景象。不仅如此，华为、阿里相继宣布将自主研发的操作系统捐赠给了开源基金会。

无论如何，国产操作系统正在逆势突围。

“抱团取暖”、“开源”，国产操作系统之间的默契

“在自身不够强大的时候，国产操作系统厂商更应该加强合作，结成紧密的生态联盟。”某国产操作系统厂商对笔者透露。一直以来，Windows、OS X占据桌面操作系统市场的主导地位，为了更好地生存，大多数国产厂商只能瞄准金融、能源、军工等领域。面对卡脖子问题，这些厂商也不断寻求新的发展机遇。

如今，伴随着政策东风，虽然越来越多的企业入局操作系统领域，各厂商研发的国产操作系统也在一些领域得到规模应用，但是这些不同领域的众多操作系统之间相互割裂，导致操作系统之间的生态没法打通，不同的场景难以协同。

换而言之，我国基础软件在各个行业高度分散，缺乏统一的标准和平台，软硬件技术难以实现共享，造成了行业内、行业间烟囱林立，严重拖慢了数字化进程。这已经是目前企业数字化转型所面临的最大挑战。

毫无疑问，拥抱生态、开源已经成为解决企业数字化转型难题的最佳实践之一。此前，不少基础软件厂商开始报团取暖、打造生态，麒麟信安便借助“云计算”的浪潮，推出“融合虚拟化解决方案”，做到国产化生态与WinTel生态的衔接。

开源方面，华为、阿里相继宣布将自主研发的操作系统捐赠给了开源基金会。麒麟软件、银河麒麟、麒麟信安等老牌操作系统厂商推出了基于欧拉的商业版系统。有消息称，openEuler在全球下载量已超过47万，欧拉系产品累计装机量超过130万套，在政府、运营商行业实现新增市场份额第一。

开辟“新战场”，国产操作系统的逆势突围

操作系统是管理计算机硬件与软件资源的程序，也是计算机系统的核心与基石。目前，中国服务器操作系统市场以国外厂商为主，国产操作系统技术和人才积累相对薄弱，市场占有率较低。

然而，在Windows 7和CentOS 8等版本停服的背景下，本土服务器操作系统厂商快速发展，开源社区影响力不断加强，开源软件成为服务器操作系统市场的主流产品，成为推动服务器操作系统技术发展的重要推动力，商业版产品市场占有率不断提升。

调查数据显示，2021年，中国服务器操作系统装机量保持稳定增长，达到350.8万套，装机量增长率达8.7%。其中商业发行版操作系统装机量达到164.9万套，装机量增长率达到11%。另外，据IDC报告预计，未来五年，中国服务器市场将实现超过26%的年复合增长。

欧拉开发者大会上华为透露，预计2022年欧拉装机量初步目标是新增200万套，未来将有更快的增长和突破。据悉，中国欧拉系产品2021年在政府行业，欧拉系产品市场占有率第一，占比35.2%，商业发行版市场占有率达 54.8%。

华为轮值董事长徐直军表示，欧拉和鸿蒙是未来华为要打造的两个操作系统。欧拉不仅服务鲲鹏，也支持X86、边缘计算、云、嵌入式系统等。鸿蒙则是服务智能终端、物联网和工业终端。“欧拉+鸿蒙”是华为的“铸魂”工程。欧拉已成为数字基础设施的开源操作系统，支持多样性设备且覆盖全场景应用。

换而言之，借助欧拉开源社区，国产操作系统有可能在服务器等操作系统侧，率先实现弯道超车。这是国产操作系统的新机遇。

乘风破浪，直挂云帆济沧海

近年来，随着信创热潮以及新基建的持续推进，我国基础软件正在逐渐受到重视，并逐步推进。在企业级市场，Windows7和CentOS的停服，致使我国将有超过一半的电脑将处于安全无法保障的尴尬处境。这也为我国自主研发操作系统提供新的发展机遇。

除了华为欧拉，2021年中国电信自研操作系统CTyunOS，该系统正是基于欧拉开源社区版本的国产化服务器操作系统，也是运营商中首个推出基于欧拉的x86和ARM自主研发双版本。现已在全国上线10000余套，覆盖多种业务场景，包括公有云、私有云和一城一池等，可为云网边端提供统一的操作系统服务。

阿里发布龙蜥操作系统，定位于服务器端，支持 x86、ARM 等多种芯片架构和计算场景，兼容CentOS 生态，支持一键迁移，并提供全栈国密能力。在4月18日腾讯方面也是宣布决定表示，腾讯云和酷派达成战略合作，成立下一代操作系统联合实验室，共同推进底层技术研发，探索下一代操作系统。

此外，中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin等也不断加入欧拉生态，研发自己的操作系统，国产操作系统正在乘风破浪，直挂云帆济沧海。

写在最后

经历卡脖子的成长阵痛之后，国产操作系统重新审视了自身，错过PC操作系统、移动端操作系统机遇之后，国产操作系统都不愿错过云计算、人工智能技术、加强安全性产品的发展机遇。

最后，笔者也期待，并不是单纯卖爱国情怀的国产基础软件，将为我们献上一场《逆势突围》!