以创新引领商用PC潮流 联想如何让办公更轻松

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】当下，越来越多的人选择从办公室中走出来，或回到家中，或在咖啡店里开辟全新的办公场景，我们认为，随着混合制办公时代的到来，任何一个空间，只要具备人、PC和网络三要素，都可能成为下一个办公场地。

因此，在企业数字化的大背景下，需要商用PC具备连接协同功能和更加智能化，以打破地域、平台的限制，兼顾效率、安全、稳定。这些需求也倒逼相关企业在一些充满矛盾的细节中寻找平衡，从而助力企业创新发展。

2022年5月5日，以“万象焕‘芯’，共商美好”为主题的2022全新英特尔商用客户端产品发布会拉开帷幕，发布会上，英特尔携手OEM厂商发布众多新品，期望助力各行业、各企业加速数字化转型，推动新办公形态发展。

其中，作为英特尔最重要的合作伙伴之一，联想在此次发布会不仅讲述了如何赋能各类型、多规模客户的发展，还带来了全新ThinkPad X1 Carbon笔记本以及Tiny系列产品。

联想如何赋能企业加速数字化发展

在发布会上，联想中国区商务大客户业务群商用PC事业部总经理李海军表示：“联想与英特尔始终保持着非常紧密的合作关系，共同为客户提供最先进的产品和方案，助力企业数字化转型。”

联想中国区商务大客户业务群商用PC事业部总经理李海军

联想正在深化以客户为中心的转型和加速“3S”转型，所谓“3S”转型即沿着智能产品、智能基础设施和智慧服务这三个赛道快速扩展业务。我们看到，在这三条赛道上，联想都取得了优异成绩。

在智能产品业务这一赛道，联想在中国区的PC市场份额已经连续四年突破历史新高;智能基础设施业务，在2021财年取得了3倍市场增速的增长;智慧服务业务也在持续高速发展。

李海军介绍道，联想商用大客户业务服务超过10万家客户，涵盖政府、教育等各行业，对于商业客户的需求有着深刻的理解。未来，他们还将强化与英特尔的合作，共同打造全场景的智慧办公新生态，立志于为客户提供集硬件、软件和服务于一体的智慧办公解决方案。

联想中国区中小企业客户业务群PC事业部总经理周秋昊表示：“联想中小企业客户业务群(简称SMB)一直携手英特尔以领先的智能产品和智慧服务，助力中小企业的成功和发展。”

联想中国区中小企业客户业务群PC事业部总经理周秋昊

比如，全新推出了ThinkPad家族产品，搭载英特尔vPro平台，该平台AMT主动管理技术结合配套的联想终端远程管理软件，将会大大降低了中小企业IT管理的门槛，提升其效率，助力企业数智化转型。

2022年联想SMB也会有更多产品搭载英特尔vPro平台和Evo认证，使整机在具备硬件级安全防护、带外管理功能的同时，还提供轻薄、便捷的使用体验，从而为中小企业提供卓越的移动商务办公能力。

我们认为，中小企业作为中国经济的重要支柱，不仅承担了中国数字化进程的重担，同时也为中国经济到来了无限的生命力和无穷活力。

产品创新，引领商用PC发展

除了讲述自身如何利用技术赋能企业数字化发展外，在此次发布会上，联想还推出不少商用PC产品。

联想带来了ThinkCentre M950q一升超小机型全性能电脑，从配置上来看，它搭载了英特尔第12代酷睿处理器，使其在性能及能耗方面得到大幅提升。并且，ThinkCentre M950q还支持全新英特尔Max100 2G独显及最大64GB内存。

ThinkCentre资深产品营销经理 曹盛源

从扩展性来看，ThinkCentre M950q不仅有前后多个Type-C及USB端口，还可以通过机身后方的扩展卡槽满足用户一些特殊端口的需求。

联想在小型产品上已经经营多年，所以有灵活的多形态产品组合，比如M950q与TIO显示器可以组成模块化设计，从而实现显示器和主机的灵活组合及升级，满足用户对于性能以及更新维护的需求。

除了发布ThinkCentre产品，联想也对ThinkPad产品线也进行了更新。众所周知，在过去30年时间里，ThinkPad以不断地思考与发展，成为了影响时代的经典品牌，而经历了10年的打磨，X1 Carbon则让引领创新在延续。

一直以来，超轻薄、超便携、超强韧性的航空级碳纤维机身都成为了X1 Carbon的标签，也使其可轻松胜任各类移动办公场景的需求。

ThinkPad高级产品经理 赵连双

全新发布的ThinkPad X1 Carbon搭载了英特尔第12代酷睿处理器，该处理器采用全新的混合架构，提供6颗性能核心和8颗能效核心的组合，凭借着两种不同的核心及对应的超线程结构、缓存结构，第12代酷睿处理器可以在复杂的多线程应用、多任务处理中提供更为强劲的性能释放，以及更好的功耗表现。

ThinkPad X1 Carbon在屏幕上的升级同样巨大，该笔记本可选4K分辨率、100%DCI-P3色域、500尼特高亮屏幕，支持HDR、杜比视界，搭载TUV硬件级低蓝光认证，并通过Eye safe护眼认证，在降低有害蓝光的同时，还使屏幕观感更加自然。

而且，X1 Carbon还搭载Computer Vision慧眼感应系统，该系统可通过神经网络智能识别用户所处状态，当用户离开时自动锁屏，并打开自动识别人脸并解锁，让安全与便捷得以共享。当无人注视电脑屏幕时，它还可智能降低屏幕亮度，提升电脑续航时间。

英特尔vPro平台赋能企业创新

为了聚焦商务应用以及满足中小企业对于商务PC的需求，ThinkPad X1 Carbon以及ThinkCentre M950q都采用了vPro平台，全新英特尔vPro平台由第12代酷睿处理器提供支撑，在安全、性能、管理性和稳定性方面树立了商用PC的新标杆。

比如，ThinkCentre M950q将vPro与内置的联想远程管理软件套件结合在一起，提供从单机到集群整体的远程管理维护能力，极大减轻IT运营管理员的维护负担。

值得关注的是，全新的英特尔vPro平台推出了专门为中小企业客户打造的vPro Essentials。vPro Essentials针对中小企业及部门级用户的需求特点，提供了更丰富的特性及配置选项，把之前面向大型企业的安全和设备管理功能扩展到中小企业领域。这意味着中小企业不必构建一个强大且复杂的IT部门，通过vPro平台提供的有效解决方案，可以帮助员工应对复杂的工作环境。

通过出色的企业级性能、基于硬件的安全性，以及更方便、更高效的远程管理，我们认为，采用全新英特尔vPro平台的联想商用PC，在支撑企业数字化转型变革的基础设施同时，还将助力其迈入真正安全、移动的新办公时代。