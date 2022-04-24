无障碍设施价值几何？Google做了什么样尝试

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【天极网企业频道】当下，以打破“障碍”帮助每个人获取平等生活和探索世界的能力是很多大型科技企业和社会机构关注的重点。

为此，Google一直在探索如何利用科技手段来打造自身产品，使失能群体使用后能更充分地参与和享受网、虚拟和物理世界，提升他们的“融入感”。

这一次，我们与谷歌全球无障碍和包容性团队高级总监Eve Andersson聊了聊谷歌无障碍产品、团队以及选择无障碍的理由。

谷歌全球无障碍和包容性团队高级总监Eve Andersson

无障碍理念与产品的开发

一直以来，Google希望整合全球信息，供大众使用，使每个人受益。发展到今天，Google不仅是整合全球信息，更通过各种努力帮助每一个人能更便捷和有效的获取信息、使用信息，尤其是失能群体。

Eve Andersson表示：“目前全球拥有某种失能情况的人口已达到10亿，在亚太地区该人口数量更是高达6.9亿之多，且仅在中国一个国家就有8500万人拥有某种形式的失能，所以亚太地区的失能人口占比最大，因此Google相信，无障碍在亚太地区是一个重要且恰逢时机的主题。”

同时，Eve Andersson还表示，需要注意到，失能是一个多元化的概念，其中包含各种问题，因此Google用来解决失能、帮助失能人群的技术也会根据不同人群的具体需求来进行开发。

除了通过技术打造更多改善失能群体生活的包容性产品，谷歌的无障碍设计更能使我们每一个普通人受益，并可以根据自己都需求来使用。很多本来专为失能群体设计的产品却在当下成为了主流。

2013年，Eve加入谷歌无障碍团队。她带队9年来，谷歌无障碍团队已经有3款代表性产品，覆盖到听障人士、盲人及弱视群体、语言障碍患者等。

随着开发和产品逐渐体系化，无障碍已被融入谷歌产品开发的核心流程中。Eve称，谷歌在产品开发全流程的各个环节中都会涉及跨部门合作，致力于在产品开发的流程中嵌入这种无障碍的能力。

“我们有一个产品叫Auto Completed，这款产品的最初的设定就是一款无障碍产品，但是现在这款产品却成了很多”出差族”的“必备”，如果你出门在外不方便打字的话，Auto Completed的功能会是非常棒的，以我自身为例，我觉得如果没有Auto Completed，我现在已经没办法在手机上打字了。”Eve Andersson分享到。

无障碍产品改善失能人群生活

除了Auto Completed，Google的其他三款Google无障碍产品也极大程度上改善了失能群体的生活。据Eve介绍，这三款产品分别是转录工具Live Transcribe、Lookout 和 Project Relate 。

Live Transcribe可以把现实世界中在某一个环境中的对话，把它以文字的形式比如说字幕的形式展现给那些有听力障碍的人群，从而让他们可以进行非常自然的对话。Live Transcribe目前支持超过80种语言和方言，包括中文(简体)、中文(繁体)、印尼语、日语、韩语、泰语和越南语，同时它还支持不同语言之间的实时翻译。

而Lookout则是一款利用人工智能帮助盲人或低视力人士完成日常工作的应用，使用了人工智能的技术，能够帮助盲人和弱势人群完成他们日常的生活和工作。

Lookout已经开发了各种各样的模式，能够帮助低视力人群完成日常的一些任务，比如阅读文件，挑选出自己想要的食物、辨识周围环境的物体等等。该应用目前已经覆盖全球23种语言。

另外是Project Relate，这是一个款首创的应用程序，旨在帮助人们更好地了解可能由ALS、肌肉萎缩症和其他许多神经系统疾病引发的语言障碍。

这款应用有3个模式，第一个模式是听和转录，先去听取然后把声音转成文字;第二个模式是捕获语音，然后进行重复;第三个模式是进入到互动的方式，也就是说有语言障碍的人可以通过它和 Google 助理进行互动。目前这款应用还在澳大利亚、新西兰、加拿大和美国进行封闭测试。

除产品外，Eve Andersson还介绍了Google无障碍团队的更多工作。她认为，无障碍并不应仅仅局限于工作层面或者专门从事某些工作的团队，而是每一个人的责任。

因此，Google不光在打造产品工具方面会进行充分的无障碍考量，在搭建自身员工团队时，也会充分考虑如何融入这一理念。比如说在雇佣员工时，根据Google一直以来的用人准则，Google会去雇佣那些具有某些残疾的人，从而体现Google职场上的包容性，无障碍团队成员也是既有正常人也有一些残障人士。

写在最后

在企业内部，Google也进行了非常多的努力来打破障碍，比如推出UX无障碍学院、办公无障碍项目等等。UX无障碍学院是将专门从事用户体验设计开发的人员和无障碍研究人员汇聚在一起，让他们充分就无障碍和用户体验这两个主题进行研究、讨论并把一些点子付诸实践。

在采访最后，Eve表示，Google不仅致力于将无障碍能力嵌入到产品开发的核心流程中，更要确保打造一支更具有包容性的团队，团队成员能更好地站在Google整体用户群的角度去思考用户需求。Google致力于打造能够为人们普遍使用的产品。无论是健全的正常人，还是那些有某种残疾的用户群体，Google的产品都是可获得并且非常实用的。