一张图了解华为第四届“十大发明”获奖发明

作者：高志伟

【天极网企业频道】6月8日,华为召开“开拓创新视野：2022创新和知识产权论坛”，公布“十大发明”评选活动中获奖的重大发明，以及华为在创新和知识产权领域的进展。

“十大发明”奖项每两年一度，旨在肯定和奖励有潜力开创新的产品系列、成为产品重要商业特性，并为公司和行业带来巨大商业价值的发明或专利技术。第四届“十大发明”获奖名录如下。

另外，在创新及专利申请方面，到2021年底，华为在全球累计申请量超过20万件，累计授权量超过11万件，PCT超过6万件。华为也成为2021年中国获得授权专利最多的公司，在欧洲专利局专利申请量排名第一，在美国新增专利授权量排名第五。华为PCT专利申请量连续五年位居全球第一。过去5年，已有超过20亿台智能手机获得了华为4G/5G专利许可。在汽车领域，目前每年约有800万辆获得了华为4G/5G专利许可的智能汽车交付给消费者。

本次论坛是华为第三次举办创新和知识产权主题活动，并分享其创新实践。2021年投入研发费用人民币1427 亿元，占销售收入的22.4%，近十年累计投入的研发费用超过人民币8450亿元。根据《2021年欧盟产业研发投入记分牌》报告，华为研发投入在全球企业中位居第二。