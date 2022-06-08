华为累计申请发明专利超20万件，第四届十大发明成果揭晓

作者：高志伟

【天极网企业频道】6月8日，华为召开“开拓创新视野 2022创新和知识产权论坛”。会上，华为公布了第四界“十大发明”成果，以及华为知识产权工作的进展。华为首席法务官宋柳平表示：“这是华为创新投入的一个缩影，能够让大家更直观地感受到华为公司研究投入所取得的部分成果，为产业、客户和消费者以及整个社会带来的实实在在的价值。”

宋柳平在开幕致辞中介绍到，在去年3月举行的第二届创新与知识产权论坛上，华为发布了创新和知识产权白皮书2020，重申了华为公司的创新与知识产权价值观，并根据FRAND原则，公布了华为对5G多模手机的收费标准。到2021年华为研发投入达到1427亿元，占全年收入的22.4%，研发费用额和费用率均处于近十年的最高位。目前华为研发投入在全球企业中位居第二，近几年每年在基础研究上的投资均超过200亿元。

作为华为创新投入的一个缩影，本次公布的两年一度“十大发明”评选活动中获奖的重大发明，覆盖了计算、智能驾驶等多个领域，获奖创新发明名录如下，发明人代表也在论坛期间分享了创新故事。（华为表示，由于本次评选中有得分相同的发明创新，故共十一项发明获奖。）

第一项：大幅提升算力的高效能乘法器和加法神经网络

第二项：基于多目标博弈的智能驾驶决策方案

第三项：数智光分配网

第四项：基于叠代的全精度浮点单元

第五项：高清、大画幅创新AR-HUD解决方案

第六项：确定性IP

第七项：风筝方案

第八项：BladeAAU基站天线极简部署方案与室内分布式MassiveMIMO方案

第九项：动态频谱共享5G Single Air方案

第十项：存储全局均衡扩展高可靠AA机群方案

第十一项：鸿蒙网络聚合加速与内存扩展

宋柳平还提到华为在创新同时始终重视对创新成果的保护，保护知识产权就是保护创新。近两年来，华为每年专利新申请数量都超过了1万件，达到了历史新高。

国际保护知识产权协会中国分会会长、原中国国家知识产权局局长田力普在分享中提到，华为在1995年申请了第一件发明专利，1998年获得第一件发明专利授权。到2021年年底，华为在全球累计申请量超过20万件，累计授权量超过11万件，PCT超过6万件。

华为知识产权部部长樊志勇提到，专利制度的本质是激励创新，促进技术公开，从而推动繁荣。华为大力投入研发，努力让研究创新的成果惠及更多人，为产业发展贡献更多价值。在2021年，华为也是中国获得授权专利最多的公司，在欧洲专利局专利申请量排名第一，在美国新增专利授权量排名第五。华为PCT专利申请量连续五年位居全球第一。过去5年，已有超过20亿台智能手机获得了华为4G/5G专利许可。在汽车领域，目前每年约有800万辆获得了华为4G/5G专利许可的智能汽车交付给消费者。

田力普表示“这是中国知识产权领域的一面旗帜，在世界上也是非常罕见的。华为在不断地向全世界展示来自中国的知识产权的价值。华为实际上也在持续推动知识产权制度在中国的变革和发展。”