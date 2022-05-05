商用PC时代来临 英特尔如何以远见超越未见

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】随着大数据、AI、云计算等新兴技术的深入发展及广泛应用，千行百业已经进入数智化转型的深水区。尤其是在混合办公的趋势下，数字化、智能化技术已经成为企业业务升级转型的重要手段，并助力企业优化企业管理体制，提高企业工作效率。

然而，数字化转型的核心之一，是将新一代ICT技术，添加到企业原有的生产要素中，从而引起企业业务的创新和重构。因此，能否有效利用新一代ICT技术，为企业创造巨大的商业价值，是转型的关键特征。正因为如此，商用电脑的高稳定性、出众的计算力以及快速运维能力已经成为企业迫切所需。

2022年5月5日，英特尔举办了一场商用客户端的发布会，带来了基于第12代酷睿商用客户端产品，基于第12代酷睿处理器的商用平台vPro，以及基于第12代酷睿的行业解决方案，旨在赋能千行百业的数字化转型之路。发布会伊始，英特尔商用解决方案在一片绿意盎然中亮相，而这抹绿色也为整场发布会及英特尔全新商用客户端定下来万象更新的基调，同样预示着他们在商用领域中有着革命性的更新。

在发布会上，英特尔市场营销集团副总裁、中国区云&行业解决方案部总经理梁雅莉女士，通过英特尔vPro平台远程一键启动多台设备，使整场发布会拉开帷幕。

2022全新英特尔商用客户端产品发布会

万象焕“芯”，新在哪里？

作为数字化转型的重要驱动场景之一，混合办公在2022年成为常态，越来越多的员工已经习惯于这种随时随地的办公模式，通过远程实现团队协同。作为重要的生产力工具，PC无疑扮演着极为重要的角色。IDC助理副总裁王吉平在分享《中国企业数字化进程和未来办公洞察》时也表示：“在一年到三年内，混合办公也将成为PC的一个重要的驱动场景之一。”

我们可以看到，在英特尔推出第12代酷睿处理器中，无论是在笔记本还是台式机平台上，都有了非常大的性能提升，而在不同产品线上的产品也同时升级到了第12代酷睿处理器，其中，备受企业用户关注的便是英特尔vPro平台。

从性能上来看，第12代酷睿处理器家族采用了统一的硬件架构，即核心均基于代号为Alder Lake的处理器核心，并首次在X86处理器中引入不同规格的“混合架构”――即内部核心分为“P-Core性能核”，以及“E-Core能效核”。

全新英特尔vPro的特色功能包括支持Wi-Fi 6E，可以通过基于Thunderbolt 4接口的单数据线扩展坞，带来更强大的数据传输、连接能力。基于第12代酷睿处理器的强大性能，新一代vPro平台带来了性能的跃迁，在商用办公中起着巨大的作用，而且在业务安全和远程可管理性方面树立了新标杆。

在发布会上，英特尔商务终端解决方案经理郝广亮给大家进行了vPro平台的实机操作演示，他用一台主控机访问部署在公有云上的EMA服务器，实现了远程场景下终端机重启到BIOS、进入Windows安全模式以及系统还原，体现出英特尔vPro平台重要的管理特性。

英特尔vPro平台实景演示

其实，英特尔的创新远不止在处理器芯片本身，与第12代酷睿处理器同步推出的第三版Evo规范，英特尔与业界合作伙伴一起为客户确保了每一台符合Evo认证的笔记本都会满足严苛的用户体验指标。

如今，数字化转型正在如火如荼地进行着，同时对行业既有解决方案能力带来挑战。如何应对挑战，将成为企业未来发展的关键。而从目前的商用PC市场来看，英特尔以强大的创新力，不断对vPro平台、旗下酷睿处理器进行迭代升级，驱动商用PC市场创新迭代。

天极网发现，不仅是商用终端、商用PC，随着数字化不断深入，英特尔已经率先完成了“云边端”的布局。

加强“云边端”联系，技术赋能行业

随着数字化的不断深入，计算的需求已经成为了各个领域中广泛存在的关键要素，这些部署在不同场所的计算设备，通过顺畅高效的数据连接，构建了新的“云边端”融合的计算架构。以终端为基础的英特尔，通过“云边端”解决方案，充分发挥其在性能、安全、管理、稳定等方面的优势，持续推动各行业及企业的数字化变革。

在教育领域，联合伟世作为英特尔AI教育行业解决方案商，根据市场和用户的需求，在高职高教的教育阶段的人工智能教学与实训过程中，通过英特尔高性能软硬件产品与创新“云边端”架构的引入，对人工智能教学各环节提供支撑，全面解决人工智能人才培养中的需求。

联合伟世借助英特尔产品出色的稳定性，通过新一代产品硬件算力和AI算法模型，提供从云、边、端灵活可扩展的分层部署架构，到面向教育行业提供人工智能教、学、评、练、管、培完整解决方案和服务。其中AI NUC学习开发套件将采用12代Alder lake NUC系列产品，集成Xe核显，满足AI的训练和推理需求。

在制造领域，目前正处在一个向智能化转型的时代。在这个过程中，企业面临着许多挑战，比如如何在无人值守的生产环境中快速切换产线的能力、如何在终端设备管理中兼顾个性化配置与数据安全等，这都给商用终端设备提出了更高的要求。

面对全新的挑战，振德医疗用品股份有限公司不断深化信息化建设，以增强竞争优势。他们通过部署英特尔商用客户端以及采用IDV架构的英特尔超能云终端解决方案，保障了高强度的生产及产线的迅速调整，大幅度提高企业的生产运营效率。

我们看到，IDV作为英特尔超能云终端解决方案的架构之一，具备“集中管理，分布计算”的特点，可以满足用户对集中管理需求，同时终端具备算力，支持高负载工作。

而且，IDV在桌面应用与硬件之间加了虚拟化层，通过镜像快速部署功能，可以将应用及时推送到终端。这一技术帮助生产产线快速地完成生产应用的部署和使用，方便产线灵活而快速地切换生产任务。

另外，英特尔 vPro 技术的带外管理功能也可以快速修复和维护产线，大幅降低产线故障，保障生产稳定性。

智能制造本质上是一个集成多种技术的平台。未来，将会有越来越多的制造都将通过数据驱动实现，从而变革生产模式。在这个过程中，离不开像vPro和超能云终端这样的平台和技术赋能与助力。

在租赁领域，蚂蚁集团将携手英特尔开创租赁的新模式，通过双方的合作，从源头直接为企业提供了最新的vPro平台，在底层就可以去提升商务的效率，然后通过强大的 CPU的性能，以及安全可靠的硬件，同时能够更灵活便捷地进行维护，降低企业的后期运营的成本，从而极大地提高了企业的效率。

在双方的合作下，为转型数字化中小企业减负提速，在疫情防控的背景之下。灵活的租赁方式也让租赁企业能够更稳定，更绿色，更经济地发展同时更从容地去应对各种多变的需求，因此，英特尔为租赁企业提供了很好的保障体系。

我们可以看待，在行业应用方面，英特尔将集成商伙伴一起定制更具针对性的应用及平台解决方案，使算力更贴近边缘和场景，发挥更及时高效的作用。此外，英特尔还将依托自身在软硬件及平台业务的优势，将数字化转型应用向产业链上下游、生产的前后端等各环节拓展，发现新的产业机遇和增长点。

建设生态圈，打造商业计算力

天极网认为，企业在推进数字化转型时，应树立生态化思维，用数字化手段和平台全面改造管理流程。发布会上，戴尔、惠普以及联想等厂商也讲述了自身与英特尔结合的解决方案。

其中，戴尔在英特尔第12代酷睿处理器加持下，使其全新商用客户端产品无论是搭载专业商用vPro平台或经Evo标准严苛认证，都将为用户带来突破性的商用使用及管理体验。

同时，在新能源领域，戴尔还提供了OptiPlex XE系列工业台式机，确保设备在严苛环境下稳定运行。而在新材料领域，戴尔推出数据科学工作站，方便用户使用人工智能或机器学习进行各种仿真分析等。

在企业办公领域，惠普带来了基于12代酷睿处理器的商用PC产品，同步搭载了惠普Presence智能会议系统能极大地优化会议中的视听体验，这即是技术保障与畅通体验的完美结合。

全新酷睿处理器采用的混合架构，确保了从2合1到笔记本再到台式机，在性能和功耗方面形成平衡，为视频会议顺畅运行提供了更加强大的技术支撑。

联想SMB也一直携手英特尔智能产品和智慧服务助力中小企业的成功和发展。

全新英特尔vPro Essentials针对中小企业及部门级用户的需求特点提供了更丰富的特性及配置选项，将之前面向大型企业的安全和设备管理功能扩展到中小企业领域，并集成了英特尔威胁检测技术和异常行为检测在内的多种企业级安全技术，力争让更多企业用户及商业形态都能够获得vPro所带来的先进管理运维及安全特性。

此后，经过英特尔Evo验证及vPro产品认证的顶级商务终端产品，定会为中小企业提供卓越的移动商务体验。

未来将会有更多企业选择与英特尔携手，引入更多、性能更强劲的软硬件设备和更全面、更前沿的产品和解决方案。

以远见超越未见

数字化浪潮正在席卷全球，从全新vPro、Evo、超能云终端、NUC等平台或解决方案的发布，到众多合作伙伴和嘉宾的讲解，展现了英特尔在终端侧、行业赋能、生态共建等领域对数字化的追求。英特尔加速数字化转型有益于管理升级和产品提升，帮助企业实现降本增效、创新驱动、绿色低碳的高质量发展。

正如本次发布会上，梁雅莉提到的“以远见超越未见”，我们足以感受到英特尔的信心。一直以来，英特尔不断推动科技发展，以卓越的产品与有远见的行业洞察，让更多怀揣着梦想的企业一步步走向未来。

作为现代化办公、数字化转型浪潮中的一员，每位用户、每个企业也都希望人类的未来就像英特尔的愿景一样，“创造改变世界的技术，让地球上每个人的生活变得更加丰富多彩”。接下来英特尔又将带来哪些行业创新，就让我们翘首以盼吧。