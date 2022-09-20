华为丁耘：为场景找技术，推进数字化转型“最后一公里”

作者：高志伟

【天极网企业频道】疫情常态化为生活、工作带来了不确定因素，为了应对多变的需求和随时可能到来的新挑战，企业纷纷加速进行数字化转型。这也让数字化转型成为企业发展中最明确的目标之一。有调研数据显示，2021年全球数字经济同比增长15.6%、相比2年前采用数字化转型战略的企业增加了42%、2022年到2024年企业直接数字化转型投资复合增长率达到了16.5%。

尽管千行百业积极投身数字化转型，但不同行业、不同场景的需求，解决方案很难“以一当百”，复杂的场景和需求也成为企业深化数字化转型必须攻克的难关。所以，为了加速数字化转型，释放数字生产力，需要“为场景找技术”，以做到精准高效，事半功倍。



华为企业BG总裁丁耘

华为企业BG总裁丁耘在华为全联接大会2022(HC2022)的“深入场景创造价值，为行业找技术”主题演讲中提出：华为提供“联接+计算+云”，携手伙伴，以产业持续创新、多技术协同和场景化解决方案，满足不同场景下的客户需求，创造价值，帮助客户推进“为场景找技术”最后一公里。

同时，在华为全联接大会2022期间，华为还发布了“Huawei Empower Program”全球伙伴发展计划，支持合作伙伴构筑数字化转型咨询规划、解决方案开发、产品技术专业集成等三大核心能力，高效服务客户。

聚焦场景需求，助力客户推进数字化转型“最后一公里”

什么是“为场景找技术”？

丁耘介绍到，聚焦不同行业不同场景的需求，比如，疫情反复带来了机场客流脉冲式变化，复工让电力用电量激增，在线教育卡顿体验差，公路路况拥堵事故多等，找到适合的技术来解决这些问题，就是“为场景找技术”。

以电力巡检为例，传统的“人拉肩扛”需要巡检人员每天负重10公斤，走几十里山路，一家供电局的巡检人员每年线路巡视总量接近100万公里，可绕地球25圈，可以说工作繁重且更危险。针对这个场景，华为用太阳能供电系统、OPGW、微波、Wi-Fi 等多种技术协同，解决了巡检线路“无电、无网、无光线的痛点，让巡检人员能够坐在办公室远程实时查看线路情况，大幅降低人工上站需求，巡检效率提升80倍，事故率降低了90%。

为了实现针对不同行业、不同场景的需求提供合适的解决方案，华为的策略是提供“联接+计算+云”，并携手伙伴联合创新，构建共生共赢生态体系。据丁耘介绍，华为已经携手伙伴打造了超过100个场景化解决方案，覆盖了10余行业。

丁耘也分享了一些案例，例如隧道安全管理。以往都是依靠人工，预案依赖经验。现在智能化的隧道安全应急管理预案自动生成，一键联控。由华为提供雷视拟合、光和数据通信的联接技术、超融合计算平台，以及华为合作伙伴提供的业务应用、可视化展示等，打造的智慧隧道解决方案，端到端提升隧道应急场景的数字化和智能化，能够让事件识别准确率提升到 95%，危险品车辆识别准确度提升到 90%。

另外，丁耘还提到，单一技术难以解决复杂问题，多技术协同是“为场景找技术”的必选项。同时“为场景找技术”也是产业持续创新的源动力。在技术创新、研发方面华为也有持续投入，华为拥有10万研发人员，2021年研发资金投入达到了1427亿元、10年累计研发投入更是达到了8450亿元。

华为企业BG副总裁陈帮华在“创新数字基础设施，加速政企数字化转型”主题演讲中表示，为场景找技术需要多技术协作。数字化转型的核心是数据，围绕数据做好感知、传输、存储、分析与处理是实现数字化转型的关键。华为提供全栈产品及产品组合，支撑数据的E2E闭环处理，使能客户加快数字化转型。

数据联接方面，华为智能云网解决方案在“易”(Easy)、“敏”(Agile)和 “简”(Simplified)三个维度进一步提升行业客户体验，持续构筑CloudFabric、CloudWAN和CloudCampus能力，打造高质量数据底座，加速释放数字生产力。

数据传输方面，华为积极探索F5G(第五代固定网络)面向行业演进的应用实践，发布全光承载、全光工业网、全光园区、全光感知多款新品及解决方案，重塑行业生产力。

数据存储方面，华为全面阐述了“以数据为中心”的创新理念，面向生产交易、数据分析、数据保护等六大数据应用场景，构建可靠、高效的存储底座，助力企业释放数据生产力。

在生态合作方面，华为发布的 “Huawei Empower Program” 全球伙伴发展计划，通过OpenLab与伙伴联合创新，以全新的“三个统一”体系为伙伴赋能，围绕华为ICT学院和HALP构筑人才基础。未来三年，华为还会面向全球伙伴持续投入3亿美金，推动“Huawei Empower Program”更好地落地，共建繁荣数字生态。