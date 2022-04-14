又一笔收购 Pensando能成为AMD称霸数据中心的法宝吗？

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】日前，AMD继成功拿下FPGA芯片厂商赛灵思之后，为了扩展其数据中心解决方案能力，以约19亿美元收购Pensando。在满足惯例成交条件后，此次收购预计将于2022年第二季度完成。

近年来数据中心成了AMD、intel及NVIDIA必争之地。对于AMD来说，他们现在已经拥有高性能CPU、GPU及FPGA芯片，收购Pensando之后将使AMD有能力提供广泛的高性能和自适应解决方案组合，以满足对数据中心计算能力的爆炸式需求。

随着Pensando的加入，AMD将有能力在芯片、软件和平台层面进行创新，并为其云和企业客户提供具有性能和价值的优化解决方案。

AMD主席兼首席执行官Lisa Su表示：“所有主要的云和OEM客户都采用EPYC处理器为其数据中心产品提供动力。今天，随着对Pensando的收购，我们为高性能CPU、GPU、FPGA和自适应SoC产品组合添加了一个领先的分布式服务平台。Pensando团队在芯片、软件和平台层面带来了世界一流的专业知识和成熟的创新记录，这扩大了我们为云、企业和边缘客户提供领先解决方案的能力。”

Pensando为什么能价值19亿美元

Pensando是由一群曾经任职于思科的工程师于2017年成立的公司，旗下产品主要是分布式服务卡，也可以说是目前很流行的DPU数据处理器，该卡上集成了高速网络接口、P4可编程芯片、ARM CPU、内存控制器、用于加密、存储的加速芯片、PCIe 4.0等等，都集成在一张卡上。

Pensando将该芯片作为加速卡的一部分提供给客户，这种加速卡可以连接到数据中心的服务器上，执行各种网络任务，例如将信息从一台服务器路由到另一台服务器，此外还可用于网络安全方面，加密数据并实施防火墙规则以阻止恶意网络流量。

另一个用途是用于管理存储基础设施。Pensando的加速器卡可以压缩数据集以减少所需的存储容量、应用加密、加快检测数据错误所涉及的计算量。

Pensando硬件可以执行的很多计算任务，以前都是使用专用设备执行的。Pensando表示，他们的技术减少了对设备的需求，从而减少了数据中心中运行的系统总数，以简化IT团队的日常维护任务。

据Pensando称，提高网络效率是其技术能带来的另一个好处。依赖设备执行计算任务的服务器，必须将数据发送到设备进行处理，然后等待结果返回。相比之下，Pensando的加速器卡可以直接连接到服务器，在本地执行处理任务，这样就存在将数据跨网络发送到单独设备的延迟时间。

Pensando的产品已经在云和企业客户中大规模部署，包括高盛、IBM、微软Azure和甲骨文等，另外，惠普也是Pensando最大的合作伙伴和投资者之一，惠普也曾帮助Pensando完成1.45亿美元的融资，惠普旗下的Aruba Neworks也与Pensando合作开发了首个解决分布式服务的交换机系列。

当下，AMD收购Pensando增强了数据中心能力，剑指英伟达以及英特尔。

数据中心领域的竞争逐渐白热化

数据中心芯片业务利润丰厚，AMD也面临来自英特尔和英伟达的激烈竞争，在AMD此次收购之前，英特尔和英伟达都已经进入DPU领域，强化数据中心布局。

早在2019年3月，英伟达69亿美元收购以色列芯片厂商迈络思，加速布局DPU;英特尔则提出IPU、IPU和DPU概念一样， SmartNIC的进阶产物，在云端为CPU减轻负担。

今年2月，AMD终于完成了对赛灵思的收购，这笔价值接近500亿的交易为AMD带来了赛灵思的FPGA可编程逻辑模块和相关的DSP引擎、AI加速器、内存控制器等关键技术，为AMD补齐了技术储备。此次收购Pensando，将使得AMD能完整涵盖CPU、GPU、FPGA、DPU产品，使其在云端的布局更为完整。

从AMD财报来看，其2021年全年营收164.34亿美元，同比增长68%，预计2022年财年营收将达215亿美元左右，同比增长约31%。第四季度更是首次实现公司毛利率突破50%大关。

如此优异的全年表现背后，其计算与图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部均保持营业额持续增长。AMD总裁兼CEO苏姿丰博士称，由于云计算和企业客户越来越多地采用AMD EPYC(霄龙)处理器，AMD数据中心收入同比翻了一番。

在数据中心领域，2021年第四季度有一百三十多个基于AMD产品的公开云实例推出。此外，AMD宣布推出全新高性能计算和人工智能加速器AMD Instinct MI200系列，该系列加速器正为美国首款Exascale级超级计算机――橡树岭国家实验室的Frontier超级计算机提供动力。

不仅是AMD，面向数据中心的异构计算布局也是CPU龙头英特尔、GPU龙头英伟达重点加码的方向。过去五年来，确立“以数据为中心”转型目标的英特尔，持续通过并购等举措丰富自身在数据中心领域的布局，包括收购优质的FPGA、eASIC、ASIC公司，再加上研发独立GPU、IPU(基础设施处理器)、神经拟态芯片、量子计算芯片，以及研发统一编程软件工具oneAPI，实现了覆盖多重架构的产品组合。

而英伟达方面，在数据中心领域主打的芯片路线是“GPU+CPU+DPU”，为此英伟达先是花费69亿美元收购了以色列网络设备商Mellanox，后于2021年的GTC大会上正式推出面向数据中心大规模人工智能和高性能计算应用的自研CPU――基于Arm架构的Grace芯片。

目前来看，数据中心芯片市场由英特尔、英伟达、AMD三分天下的格局已经初显。

写在最后

Lisa Su曾说过“将AMD打造成业界高性能计算领导者和全球最大、最重要的技术公司”。

但我们还是要清楚地认识到，AMD短时期内仍然缺乏与英特尔和英伟达竞争的实力，但目前AMD的策略足够灵活，他们将自己芯片外包给台积电，利用台积电的技术优势逐步接近英特尔和英伟达，再利用近期的多笔收购案补足技术短板，将极大加强AMD在数据中心芯片市场的竞争力。