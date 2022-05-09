“出海数字化”成新灯塔，中国企业出海有哪些趋势？

作者：潇冷

【天极网企业频道】近年来，在全球化的影响和“一带一路”建设带来的新机遇下，中国企业开始纷纷加入探索出海之道的浪潮。百度、腾讯、字节跳动、华为、猎豹等互联网公司布局海外市场，更有初创企业投身“大航海时代”。今年3月中国贸促会研究院的报告显示，中国对外直接投资流量和存量连续四年稳居全球前三。此外，报告还显示，近八成中国企业将维持和扩大对外投资意向，看好对外投资前景。

同时，随着移动互联网的全面爆发，5G、云计算、人工智能、移动创新技术蓬勃发展，中国企业在新兴技术的助推下，出海的方向、手段以及相关趋势发生巨大的变化。亚马逊云科技认为，中国企业出海正在从“数字化出海”向“出海数字化”扩展，从早期的互联网社交、视频和短视频、互联网工具等在内的数字化产业的出海，逐步带动传统行业的出海企业积极借助数字化技术，进行出海业务的全方位数字化转型和创新。

企业出海酝酿哪些新趋势？

可以说，“数字化出海”是中国数字经济出海的先行者，而“出海数字化”让数字经济出海扩展到更多行业和领域。亚马逊云科技中国区商用市场事业部总经理李晓芒认为，“数字化出海”和“出海数字化”已经成为数字经济出海的两大组成部分，并且中国数字经济出海呈现6大趋势。

从欧美到非洲，中国企业出海遍地开花。60%的出海企业海外业务已经涉及三个以上大洲/地区。东南亚、欧洲和北美依然占据中国企业出海的首选目的地，同时，南美、非洲、中东等新兴地区正成为中国企业出海的“新蓝海”。

从“制”到“智”，出海力量再升级。中国企业出海正在经历从劳动密集型、资本密集型的产品出口到技术驱动型、思维创新型、品牌先导型的升级之路，实现从量到质的转变;从向全球输出“中国成本”、“中国规模”，转而向全球输出“中国技术”、“中国品牌”和“中国体验”。

从传统到新势力，新能源车开辟出海新赛道。随着电动化浪潮席卷全球汽车行业，无论传统车企还是以新能源汽车为代表的造车新势力，都在积极布局海外，希望实现弯道超车。

从to C到 to B，企业服务领域成出海新热点。从企业资源规划、客户关系管理 、协同办公 、人力资源等通用型企业级服务，到垂直行业所需的具体服务，再到IT 运维管理、数据库及大数据分析等IT应用，企业服务领域正在成为出海的新热点。甚至部分原来面向C端的出海企业，也把自身服务C端客户的经验开发成服务B端的新服务，向B端拓展业务。

从“大”到“小”，中小企业出海崭露头角。已经出海的企业中，大企业占63%，中小企业占37%;计划出海的企业中，大企业占35%，中小企业占65%，中小企业表现出强烈的出海意愿。

从萌芽到成长，初创企业出道即瞄准出海。从游戏、开发者服务、SaaS，到硬件、手机、电商等行业，越来越多的初创企业诞生伊始便是全球化的。2021年埃森哲中国独角兽研究显示，45%的独角兽企业认为海外拓展至关重要，其中，82%的企业计划24个月内就进军海外。

新趋势孕育新机遇，企业出海有哪些痛点？

然而，企业出海并不是一蹴而就，新趋势也为企业出海带来新的挑战。李晓芒认为，中国企业需要具备“全球化思考，本地化运营”的思维模式，才能建立可持续的企业全球化发展之路。

具体而言，想要成为全球性企业，必须拥有全球化的视野，具备在全球范围内持续高效配置资源的能力。同时，还要积极开展本地化运营，对各地区的认知和了解是中国企业在海外取得成功的基本。此外，在进入新的文化环境时，要提前了解当地制度，包括法律法规以及文化习俗等。在做到合法合规的基础上，还要不断围绕本地客户需求创新产品、服务和体验。

首先，企业面临着海外业务安全合规挑战，调查数据显示，近60%的受访企业认为上云出海安全合规最重要。企业需要能够支撑海外业务拓展的安全合规的基础设施，满足不同地区的具体合规要求，以及具备保护数据安全、抵御安全风险的能力。

第二，出海企业希望通过上云建立起全球统一的业务部署，满足不同地区的业务随时的变化和需求，调查显示，云基础设施全球覆盖能力位列中国上云出海企业关注度第二。

第三，超过50%的受访企业表示希望将核心业务系统迁移上云并借助云服务建立起数据驱动的业务创新能力。统一管理分散在全球各地的业务、实现数据整合和统一管理，整体提升业务数据的洞察分析能力，利用数据驱动创新。

第四，43%的受访企业已经开展基于人工智能技术的应用创新实践，实现产品、服务和业务运营的智能化。

第五，43%的受访企业已经开展基于IoT技术的创新。随着越来越多的制造业希望利用IoT技术，实现自身产品和产线在不同国家、地区的智能物联升级。

最后，企业希望利用丰富的开箱即用的云解决方案，来应对全球各地区涌现出来的各种新的业务场景需求。

李晓芒表示：“云是帮助企业实现‘全球化思考，本地化运营’的重要技术手段。云计算，作为数字经济的技术底座，已经成为中国企业出海，实现全球业务布局和创新的关键技术手段。”

助力合作伙伴，亚马逊云科技的优势

如今，在数字技术的推动下，越来越多的中国企业在加快海外业务扩张的脚步时，却不得不面对新的挑战和需求。同时，对云服务提供商在安全合规、全球基础设施覆盖、云计算技术的丰富性和领先性、以及合作伙伴解决方案的丰富性等均提出了新的要求。

安全合规上，亚马逊云科技首创责任共担模型，不仅负责自身的安全合规，还提供了超过280多项安全、合规和治理方面的服务与工具，另外，还与全球合作伙伴为客户提供咨询服务和相应的解决方案。

同时，亚马逊云科技希望做到在正确的地点、确定的时间提供符合客户需求的云计算服务，亚马逊云科技的基础设施覆盖全球245个国家和地区，其基础设施的弹性和敏捷性，帮助客户更好地应对业务的波峰波谷。同时，亚马逊云科技全球一致的技术架构，满足了客户开辟并快速建立新业务的需求。

在云服务的深入和广度上，亚马逊云科技拥有超过200大类的云服务，从广度和深度上都能满足数字化出海和出海数字化的技术需求。从关键业务系统上云的服务和工具，数据库、数据湖、数据分析、人工智能与机器学习等帮助企业建立完整数据旅程的服务，再到物联网，都在助力中国企业从向全球输出“中国成本”、“中国规模”，转而向全球输出“中国技术”和“中国体验”

丰富的合作伙伴解决方案，亚马逊云科技与全球超过10万家合作伙伴一起为出海企业提供从咨询、迁移到解决方案构建、到云上交付和运维的完整服务。此外，亚马逊云科技Marketplace已经提供超过12000个软件。此前，汇量科技(Mobvista)使用亚马逊云科技，搭建服务中国应用开发者出海的数字化基建。

据悉，汇量科技的主要业务之一是为App开发者提供广告服务。汇量科技大规模使用亚马逊云科技特色的低成本算力资源构建的云原生弹性计算平台SpotMax，借鉴混沌工程的最佳实践，无需担心资源容易中断回收而影响稳定性，让单位广告请求成本降低65%。同时，汇量科技还将这一技术做成SaaS工具包，通过亚马逊云科技Marketplace覆盖全球客户的数字化产品目录，提供给同样希望大规模使用云上低成本算力的客户。

写在最后

时下，海外市场对企业的吸引力巨大，挑战也不可小觑。在机遇与挑战并存的市场中，出海企业加速内部的数字化进程，无疑也是在修炼内功。而面向未来，笔者有理由相信，在越来越多的出海解决方案提供商的助力下，中国企业的出海将拥有更大的发展空间。