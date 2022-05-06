稳定与安全共存 华硕弘道商务台式机如何为办公加速

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】随着数字化的不断深入，计算的需求已经成为了各个领域中广泛存在的关键要素，这些部署在不同场所的计算设备，通过顺畅高效的数据连接，构建了新的“云边端”融合的计算架构，这对于商用电脑又提出了更严苛的要求。

一直以来，稳定、安全、迅捷都是企业选购商用电脑的关键。相比于轻巧的笔记本电脑，商用台式机往往更稳定且性能强大，可以为企业用户的工作提供更有力的支撑。

2022年5月5日，英特尔举办了一场以“万象焕芯，共商美好”为主题的商用客户端的发布会，带来了基于第12代酷睿的商用产品和解决方案，旨在赋能千行百业的数字化转型之路。发布会伊始，英特尔商用解决方案在一片绿意盎然中亮相，而这抹绿色也为整场发布会及英特尔全新商用客户端定下来万象更新的基调，同样预示着他们在商用领域中有着革命性的更新。在发布会上华硕也推出了基于第12代酷睿处理器的商用产品――弘道系列。

华硕弘道系列商用台式机在设计思路上是走稳扎稳打路线，稳定实用，同时，在人性化和易用性方面都拥有周全的考虑。

其中，华硕弘道D5系列台式机搭载英特尔第12代酷睿处理器，最大支持64GB DDR4内存、4TB HDD以及2TB SSD、NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB显卡，不仅在提供强大性能的同时，还具备商务用户需求的稳定性。

华硕弘道D7系列台式机更是可以满足从中小企业到大型企业的不同业务需求，提供多样化配置，从配置上来看，它搭载性能强劲的英特尔第12代酷睿处理器，支持128GB DDR4内存和NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB显卡，整机针对不同需求提供大中小多种尺寸机箱，且支持免工具拆卸功能，让维护变得更简单。

值得一提的是，华硕弘道D5、D7系列在第12代英特尔酷睿处理器革命性混合架构的加持下，拥有8个性能核和8个能效核，其中，性能核的单线程、轻线程性能表现非常卓越，主要负责创意生产等高负载的任务;能效核则专精多线程吞吐，负责程序应用、后台管理等比较轻松的任务，功耗低、保障多任务流畅并行。如果目标任务需要更高的性能，CPU则会自动打开超线程，电脑随时智能适应应用场景，发挥最好状态。

同时第12代英特尔酷睿处理器还是消费级PC领域首次对DDR5内存和PCIe 5.0总线提供了完整支持。

另外，英特尔特别设计了与Windows11深度结合的Thread Director线程调度器，确保不同负载在不同条件下分配给最佳核心。配合线程调度器，第12代酷睿集成有硬件微控调度器，可根据负载、散热、功耗等状态进行自适应性调整，一切无须用户干预。

除了英特尔的加持外，华硕商用台式机还具有各种智能设计、可靠的认证、专业的安全防护软件，比如，AI双向降噪、百万小时的无故障认证、军工级质量认证以及华硕独有的企业级管理软件等。

我们看到，作为一款性能强悍、安全稳定的商用台式机，华硕弘道D5、D7系列产品无疑是商务人士应对繁杂工作的正确选择。

数字化浪潮正在席卷全球，华硕联手英特尔助力更多企业加速数字化转型，帮助企业实现降本增效、创新驱动、绿色低碳的高质量发展。