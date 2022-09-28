英特尔On技术创新峰会：13代酷睿发布，锐炫A770独显售价329美元起

作者：高志伟

【天极网企业频道】9月28日凌晨，英特尔On技术创新峰会开幕，英特尔CEO帕特・基辛格分享了多项最新进展，包括发布第13代酷睿台式机处理器，锐炫A770显卡，英特尔多设备协同技术，英特尔开发者云平台，英特尔Geti计算机视觉平台、英特尔代工业务等等。

在峰会主题演讲上，英特尔CEO帕特・基辛格提到未来十年，一切都将继续向数字化发展。并且，他表示万物数字化不只是计算和连接，也在进一步“看到”一切，甚至还有我们“看不到”的，比如：识别目标，辨别位置，甚至机器也有了听觉、味觉和嗅觉。

因此，帕特・基辛格在此前提到的计算、连接、基础设施、人工智能“四大超级技术力量”的基础上，加入了传感和感知。在软硬件开发者的赋能下，这五大基础超级技术力量将深刻影响人们体验世界的方式。帕特・基辛格还表示：“推进开放的生态系统是英特尔转型的核心，对英特尔的成功而言，开发者社区也起着至关重要的作用。”

在峰会上英特尔介绍了英特尔开发者云平台(Intel Developer Cloud)即将扩展支持全新技术以及加速开发AI模型的全新协作式英特尔Geti 计算机视觉平台。英特尔开发者云平台将为开发者提供英特尔新品正式发布前(早至产品上市前几个月乃至一整年)的测试和验证，以更早、更高效获得英特尔技术。未来几周参与测试的客户、开发者可以测试和验证如第四代英特尔至强可扩展处理器(Sapphire Rapids)、内置高带宽内存(HBM)的第四代英特尔至强处理器、英特尔至强D处理器、Habana Gaudi 2深度学习加速器、英特尔数据中心GPU(代号为Ponte Vecchio)和英特尔数据中心GPU Flex系列等最新平台。

英特尔Geti计算机视觉平台(此前代号为Sonoma Creek)能够助力各种行业从业者快速、轻松地开发有效AI模型。通过用于数据上传、标注、模型训练和再训练的单一接口，英特尔Geti计算机视觉平台可助力开发团队减少模型开发所需时间，并降低AI开发技术门槛及开发成本。借助内置的针对OpenVINO的优化功能，开发团队还可以在其企业中部署高质量计算机视觉AI解决方案，以推动创新和自动化发展，并提高生产力。

在代工服务(IFS)方面，英特尔将开创“系统级代工时代”，该模式由晶圆制造、封装、软件和开放的芯粒生态系统等四个主要部分组成。为了扶持为代工生态系统构建颠覆性技术的早期阶段的初创公司和成熟公司，英特尔此前推出了10亿美元的IFS创新基金。峰会期间，英特尔宣布了获得资金的第一批企业，包括：

Astera，专用数据和内存连接解决方案领域的领军企业，致力于打破数据中心内的性能瓶颈。

Movellus, 帮助改善系统芯片的性能和功耗，并提供解决时钟分配(clock distribution)挑战的平台，以简化时序收敛(timing closure)。

SiFive，基于开源的 RISC-V 指令集架构开发高性能内核。

英特尔还预先展示了在可插拔式光电共封装(pluggable co-package photonics)解决方案上的突破。光互连有望让芯片间的带宽达到更高水平，特别是在数据中心内部，但制造上的困难使其成本高昂到难以承受。为了解决这一问题，英特尔的研究人员设计了一种坚固的、高良率的(high-yielding)、玻璃材质的解决方案，它通过一个可插拔的连接器简化了制造过程，降低了成本，为未来新的系统和芯片封装架构开启了全新可能。

帕特・基辛格还表示，摩尔定律――至少在未来的十年里依然有效。他提到：结合RibbonFET、PowerVia两大突破性技术，还有High-NA光刻机等先进技术，英特尔希望到2030年在一个芯片封装上可以有1万亿个晶体管。英特尔制定了4年内交付5个制程节点的大胆计划。Intel 18A制程 PDK 0.3版本现在已经被早期设计客户采用(PDK也就是工艺设计工具包)，测试芯片正在设计中，将于年底流片。

产品方面英特尔带来的最新进展包括：

第13代酷睿台式机处理器：拥有最高5.8GHz睿频频率、24核心32线程，单线程性能提升15%，多线程性能提升41%，对超70款游戏以及超60款内容创作应用深度优化等特性(详情阅读《英特尔发布第13代酷睿台式机处理器：24核酷睿i9频率达5.8GHz，多线程性能提升41%》)。值得一提的是，帕特・基辛格还提到将在明年早些时候推出一款开箱即可达到6.0GHz的限量版CPU。

GPU方面新进展：英特尔公布锐炫A770显卡将于10月12日以329美元起售价上市，可提供出色内容创作及1440p游戏性能。同时，XeSS SDK现已上线GitHub，预计今年内会有超过20款游戏支持XeSS技术。内置代号为 Ponte Vecchio 的英特尔数据中心GPU的刀片式服务器，现已出货给阿贡国家实验室，将为极光超级计算机提供驱动力。8月发布的英特尔数据中 GPU Flex系列，将支持时下热门的行业AI和深度学习框架，包括OpenVINO、TensorFlow和PyTorch。

英特尔多设备协同技术(Intel Unison)：能够支持Android、iOS设备与电脑无缝连接的全新软件解决方案，支持文件传输、短信、电话和手机通知等功能。今年晚些英特尔多设备协同技术将率先在部分搭载12代酷睿且通过Evo认证的笔记本上亮相，明年楚江扩展到更多搭载13代酷睿处理器的设备。