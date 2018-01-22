【天极网企业频道】近几年，在App Store、Apple Music和Apple Pay等服务的推动下，苹果服务部门营收得以增长迅速。最新消息称，2018年第一季度苹果服务部门将带来超过90亿美元的收入。

据外媒Madison报道，苹果的股东之一Daniel Sparks发文称，“一直以来，iPhone等硬件业务是投资者们眼中的‘重点内容’，但其实现在服务部门也成为了苹果最主要的营收渠道，而且更稳定。服务部门在之前几年经历了飞速增长，并将在2018财年第一季度(2017年Q4)为苹果带来超过90亿美元的收入：同比增长30%，达到93亿美元。”



外媒：苹果服务部门成最主要营收渠道 单季收入将达93亿美元

苹果服务部门包括数字内容和服务收入，比如iTunes、App Store、Apple Music、AppleCare、Apple Pay、许可和其他服务等。其中App Store是苹果服务业务快速增长的关键点，2017年第四季度创历史新高;而Apple Music等业务也是强大的催化剂，2017年第四季度付费用户同比增长75%(总数达2.1亿)，Apple Pay活跃用户数量翻倍、年交易额比2016年增长330%。

数据显示，2017财年第四财季(2017年Q3)，服务板块成为了苹果第二大收入来源，占到整体营收的16%(第一位iPhone，达65%)。2017财年，服务业共占苹果收入的13%(2016年第四季度和2015年第四季度，这一数字分别为11%和9%)，同比增长24%。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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