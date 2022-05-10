商用PC行业如何创新？看清华同方的发展之道

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】近年来，在疫情黑天鹅的影响下，催生出商用PC市场强大的增长潜力，未来增长确定性很高，这也意味着，在商用PC有良好布局的企业能够切实受益。

在此背景下，商用PC作为生产力工具的价值重新被市场挖掘，叠加后疫情时代复工潮和企业数字化转型潮，促进了商用PC的发展机遇和长久生命力。在这个不确定的时代，哪些企业能率先完成业务布局和供应链构建，谁就有可能成为行业中最大的赢家。

2022年5月5日，以“万象焕芯，共商美好”为主题的全新英特尔商用客户端产品发布会拉开帷幕，众多英特尔的合作厂商在发布会上带来了自家新品。其中，作为国内PC行业老牌劲旅的清华同方也推出了面向教育、政企等领域的全新超越和超锐系列商用PC产品。

清华同方超越和超锐系列产品都采用了全新的英特尔第12代酷睿处理器，该处理器首次在X86处理器中引入不同规格的“混合架构”――即内部核心分为“P-Core性能核”，以及“E-Core能效核”。

我们可以看到，第12代酷睿处理器性能核的单线程性能表现卓越，其主要负责创意生产等高负载的任务;能效核则专精多线程吞吐，负责程序应用、后台管理等比较轻松的任务，功耗低、保障多任务流畅并行。如果目标任务需要更高的性能，CPU则会自动打开超线程，电脑随时智能适应应用场景，发挥最好状态。

另外，同方超越和超锐系列产品标配NVME固态硬盘，与传统机械硬盘相比，其速度与性能有大幅度提升，使整机办公效率有了显著提升。

而且，超越和超锐系列产品还搭载连接速度更快的Wi-Fi 6高速无线网卡，用户可享受到超低延迟和畅爽的网络体验。

其中，同方超越系列台式机能够轻松驾驭多任务处理器，满足专业三维创意、设计剪辑、影音娱乐以及高效办公等需求，该机还采用增强型英特尔集成显卡，相较前代性能有大幅提升。而且，超越系列还通过超百万小时稳定性测试，历经EMI、ESD、冲击、跌落高低温运行等严苛测试，给用户带来稳定的使用体验。

而同方超锐系列笔记本风格极简，机身采用铝合金材质搭配经典银色，彰显商务气质。该机还配备了100%SRGB高色域广视角屏幕，为用户还原最真实色彩。

在扩展性方面，同方超锐系列笔记本采用雷电4接口，不仅大幅提升数据传输能力，还可扩展各种外接设备，强效助力办公和学习。

不仅如此，同方为了解决用户终端集中管理的需求，还在产品中搭载英特尔超能云终端解决方案，并使其与自身研发的云桌面管理系统打通，形成云+端的整体解决方案。

未来，可以预见，同方将会与英特尔紧密相连，不断发布多样化的高端商用客户端产品，为教育、政府等打造多场景落地应用解决方案。