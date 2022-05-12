省心又省钱 青云QKE托管版助企业云原生转型

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】云原生时代，以容器和Kubernetes作为新一代的底座，让DevOps、微服务等有了更好的发挥。业务应用的微服务化改造也在如火如荼地进行着，现在很多云厂商也提供了不少产品和服务，助力用户进行云原生转型。

但在推进云原生转型路上，企业依然面临诸多困惑，例如，缺少运维人员或运维团队，想要专注于业务的开发，又不得不兼顾Kubernetes集群的日常运维等。

在此背景下，青云QingCloud不仅推出容器引擎QKE，还针对缺少专业运维人员的团队，推出了QKE托管版，由平台管理集群的Master节点，保证集群的正常稳定运行，用户只需专注在业务开发，不用浪费时间和精力维护集群。

这一次，比特网有机会与青云高级产品经理杨莹聊一聊青云QKE的发展，以及在云原生环境下，青云如何助力企业数字化创新。

青云QKE是什么？

几年前，云计算就有了很高的热度，从KVM发展到容器，业务架构从单体式演变到微服务化，各行业都在忙着上云和业务迁移。

杨莹表示：“云原生时代，容器、Kubernetes、DevOps、微服务等一系列技术和理念得到快速发展和应用，使底层资源的利用率和性能都有了很大的提升。”

为了助力企业更好地进行云原生转型，青云从2016年就开始了对容器的研发，至今已经推出了不少云原生产品。其中最为核心的三款产品分别为KubeSphere开源容器平台、QKCP企业级容器平台以及QKE容器引擎。

此前，青云曾把虚拟机比作速溶咖啡，把容器比作为胶囊咖啡。现在，在青云看来，QKE可以视为全自动咖啡机，它们的使命都是给用户提供一杯咖啡，但是QKE是一款更省心、也更省钱的咖啡机，用户不需要关心机器是怎么运作的，也不需要担心零件损坏之后的维修问题，只需要关注几个按键和最后的成品即可。

具体来看，QKE不仅可以对接、集成青云各类产品和服务，还可对接第三方服务，为用户提供更成熟、更全面的支持，如对KubeSphere的集成，可以更方便地管理K8s集群，并简化了KubeSphere的安装;对云平台自动伸缩服务的对接，可为用户提供节点级别的自动增减;还有Prometheus的对接，能让用户已有的服务不用再做迁移，降低成本的同时，也可以节省大量工作。

同时，QKE为用户提供自由的、不受绑定的云原生服务，对于已有自用的关联产品(如ELK、Prometheus等)，可直接和QKE对接使用，避免数据迁移工作，同时节省成本。

要问QKE是什么？QKE就是基于QingCloud云平台为用户提供云原生业务底座的容器服务。

为了给不同规模、有不同团队分工的用户更好地提供容器服务，QKE提供了三种形态的集群：

最先提供的是自管版的集群，由用户全权管理整个Kubernetes集群，包括Master和Worker节点，这要求使用者有专业的Kubernetes运维能力，才能更好地保障集群的稳定运行。

其次，便是青云此次全新推出的托管版集群，Master节点由QKE管理，创建集群仅需支付Worker节点的费用，在降低使用成本的同时也解放了用户的运维工作，这对集群规模较小、处于云原生转型前期阶段的用户相对友好。

接下来青云还会提供Serverless版本的集群，完全屏蔽底层，可做到集群免运维，资源按需使用，有批量计算和突发业务的用户可以关注一下这个形态。

QKE托管版适合哪些企业？

杨莹介绍道，一直以来，青云都在关注市场用户需求的变化和技术的发展趋势，也做了不少用户访谈，发现托管版的集群是满足用户需求的，也符合技术发展趋势。

目前，很多用户处于云原生转型初期，或者受限于团队规模，缺少专业的运维人员或运维团队，在使用Kubernetes过程中需要分心运维，难以专注于开发，并且生产环境通常是需要高可用的，使用成本也是一个痛点。

我们都知道，市场的发展趋势是逐渐屏蔽底层，由云服务商负责底层的运维管理，解放用户的运维压力，所以把托管版作为向Serverless版终极形态的过渡，是一个比较好的解决方案。

那么，是不是只有中小型企业才适用于QKE托管版呢？杨莹认为：“这需要结合用户的集群规模和团队分工来看。如果集群规模较大，有一定数量的专业集群运维人员，并且希望针对集群进行深度的自定义配置，那么，可以使用自管版的集群。其余大部分中小型企业完全可以把运维工作交给我们，使用托管版的集群，去节省成本，减轻运维压力。”

这就意味着，QKE托管版不收取控制节点的资源费用，不仅降低了用户的使用成本，也解放了用户的运维工作。产品架构设计的高可用，也保障了用户的业务可以稳定运行，加上公有云的能力加持，和SLA承诺支持，使用户不必为集群异常而担惊受怕。

综上所述，如果用户运维人员较少或没有运维团队，希望降低成本、运维省心，且不关心如何管控控制节点的，推荐使用QKE托管版。

QKE助力企业数字化创新

对于企业来讲，借助于容器服务，他们可以实现云服务的跨平台迁移，而不受云平台的任何掣肘。

另外，我们还可以看到青云QKE产品有四大特性：

第一是弹性。按需购买、弹性伸缩。QKE使用QingCloud公有云资源，具备自动伸缩、按需分配的能力。

第二是简单。这也是QKE的一大特性，通过内置KubeSphere等可视化集群管理工具，帮助用户在界面轻松完成复杂功能的快捷操作，很好地提升用户的产品体验，更轻松地管理K8s集群。

第三是自由。QKE还可以对接多种开源的产品及服务，可管理不同环境、多个厂商的Kubernetes集群，为用户提供自由、不受绑定的云原生服务，保证用户不被某个厂商捆绑和限制。

第四是稳定。QKE是依托于QingCloud公有云IaaS层资源的，相较于本地自建集群，能提供更好的集群稳定性，让用户不用过于担心因为集群异常、故障等，影响到业务的正常运行。

目前，QKE已经被各个行业的用户使用，涉及了互联网、建筑、教育、金融等多个行业。

不仅如此，QKE秉承着开放、合作的宗旨，在云原生整个生态建设上也采取了积极行动。杨莹表示：“我们不仅对接了自家的产品，也在积极寻找外界的合作伙伴，目前QKE已经和极狐GitLab、Veeam等企业达成合作，为用户提供云原生DevOps和应用安全解决方案。”

其中，用户可以在QKE应用市场中部署极狐GitLab的DevOps应用，使用CI/CD，也就是持续交付、持续集成的工具，提升研发环节的效率。而通过部署Veeam的Kasten容器化应用，QKE可帮助用户构建云原生环境下的一体化数据管理方案，达成应用的可靠性和安全性要求。

写在最后

在采访最后，杨莹表示：“QKE最核心的价值是既‘开箱即用’，免除实施周期和人力的消耗，而且还能节省大量的使用成本。”

目前，围绕云原生技术，青云已经推出三种容器产品和服务，即，可私有部署的开源版KubeSphere和付费商业版QKCP，以及公有云服务QKE，可以满足不同用户的需求。