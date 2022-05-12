对话联泰集群马志谦：算力如何让世界更美好

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】“联泰的愿景也是我的愿景，就是算力改变世界，算力让世界更美好。”

当联泰集群营销二中心总监马志谦说出这句话的时候，笔者在他的眼神中看到了光。

随着数字时代来临，以云计算、大数据、人工智能、高性能计算、数据分析、数据挖掘等为首的新兴技术凭借其优越的便利性和稳定性开始为服务器市场带来新的生机活力。

其中以GPU为首的AI服务器在一定程度上不仅重构产业结构，也为各行业带来了新的有效增量。

算力到底有多重要？

这一次与马志谦的对话中，笔者听到最多的一个词就是算力，那么，算力到底能带来什么呢？

《2021-2022全球计算力指数评估报告》中给出了答案，该报告显示，通过投资算力来拉动经济增长，具有长期性和倍增效应，国家的计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰ 。

当国家计算力指数达到40分、60分时，计算力指数每提升1点，其对于GDP增长的推动力将分别增加1.5倍和3.0倍。

当下，一场针对各个行业的数字化基础设施升级已经势在必行。

今年2月，国家发改委等4部门明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区启动建设8个国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。

在东数西算之前，南水北调、西电东送、西气东输都是国家级的大工程，它们都是在国家层面的整体规划之下，进行跨地域的资源调配，目的是延展东部地区的发展空间，推进西部地区的经济发展，形成合理的产业资源布局。

如果说南水北调、西电东送、西气东输都是通过资源的调配解决了民生和生产的问题，那么在这个时间点上开启东数西算工程的目的，就是通过算力的统筹配置，为中国数字经济发展打下一个坚实的底座。

对于东数西算这个课题，马志谦表示：“东数西算的命题很大，我们也在研究具体以什么身份和样貌参与进来。”

在东数西算出来之前，联泰集群就已经开始在做这些方向了。目前可以看到东数西算这个概念出来以后，其实他们这些研究方向与国家大政策不谋而合。

而且，通过介绍我们了解到，联泰集群目前已经有了不少的技术积累，并且已经明确未来在液冷产品、ARM架构产品和高速网络架构这三个方向的发展思路，数字时代来临，数字经济快速发展，给联泰这样的数字技术企业带来了难得的历史机遇和发展空间 。

双碳下，能耗如何降低？

虽然，算力的重要性已不言而喻，但马志谦也给出了自己的思考，他表示：“算力增加其实带来一个问题，就是能耗增加，包括整机、整机柜，甚至整个机房的散热功耗，都成了影响企业发展至关重要的因素。”

尤其在国家提出“双碳”战略决策后，如何为客户提升算力的同时解决效能问题？也成为各个服务器厂商最关注的问题。

而联泰集群的解决方案就是液冷，马志谦介绍道：“我们团队攻克很多的难题，研发出完全液冷的GPU工作站。”

当下，市面上有很多液冷的工作站，实际上只是针对CPU进行液冷，GPU还是用风冷的方式，这样造成了噪音、功耗等方面都很难解决。而联泰集群则做到GPU的完全液冷。

游戏玩家会发现有一些电脑厂家能把消费类GPU卡进行液冷和改造，但联泰集群可以将目前业界的顶级计算卡A100液冷，要知道，这个难度是完全不一样的，从业界联泰集群是首个掌握A100液冷技术的国内公司。

马志谦表示：“后续我们还会陆续推出液冷的服务器机柜，甚至是整个机房的解决方案，服务我们的客户。”

他们此前推出了G8228-LC液冷GPU服务器堪称性能怪兽，采用第二代英特尔至强可扩展系列处理器，支持8张全高、全长、双宽的液冷GPU加速卡，整机可提供2280TFLOPS混合算力，最大支持6TB的内存扩展能力，满足HPC高性能计算，深度学习，视觉检测，自动驾驶等多种应用场景计算需求。

其实，液冷技术的应用带给企业的效益远不止“节能”和“静音”这么简单，我们可以看到，该技术的实施可使服务器在稳定性、效率及使用寿命等方面有大幅度提升。而应用到数据中心可提升单位空间服务器部署密度，将超大规模数据中心的建设大为简化。

此外，液冷数据中心在余热利用方面也可以创造更多经济价值。

马志谦表示：“双碳趋势不可逆转，要想可持续发展，必须响应国家的号召，双碳为联泰集群铺就了成功之路，让我们之前的投入有了快速产出与提前变现的可能。”

定制化服务，客户至上

我们了解到，联泰集群长期扎根高性能计算领域，不断提升团队的技术能力和服务能力，不断为清华大学、北京大学、中国科学院、南京大学等高校以及互联网、医疗、制造等行业客户交付高度定制、绿色高效软硬一体化高性能方案，助力客户在行业应用过程中能够有据可依，进而实现业务价值的提升，赋能实体经济，加速构建新发展格局。

虽然不同行业应用和方向都不太一样，但马志谦认为，各行业中采用的算力设备没有太多不同，底层算法也有重合的部分。

尤其是在人工智能领域中，各大顶尖研究机构与企业都保持着开源的态度，使得技术和应用虽然蓬勃发展，但底层算法与架构却越发趋同，这也让很多相关厂商陷入到同质化的陷阱中。

联泰集群寻找到的破局之路是从客户需求出发，他们认为算力对于客户来讲不是产品，而是体验和工具，所以在帮助客户提升生产力方面，他们丰富的应用经验与技术就可以为客户带来更多价值。

马志谦介绍道：“联泰集群一直秉承着以客户需求为导向的产品设计理念，从最早的科学计算领域的GPU加速，到现在的AI智能算力提供，联泰集群都是以专业的知识和能力满足不同时期客户的需求为标准。”

因此，我们发现，联泰集群作为一个老牌算力服务商，它不是简单的硬件供应商，也不是简单的集成商，他们一直关注客户应用和算力的结合。

写在最后

笔者相信，联泰集群的发展还远不止如此。随着新基建、东数西算、双碳等国家级战略逐步推进，各行业对于算力的需求还会呈现指数级增长，届时，像联泰集群这样的厂商想必会有更多机遇。

就像马志谦在采访最后谈到的一样，对于技术和客户的了解，有机会让联泰集群为行业提供更多价值。

未来，联泰集群会书写出怎样的故事，我们还不得而知，相信他们可以继续助力更多企业数字化转型，为算力赋能。