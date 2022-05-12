Twitter之后下一个是“谁”？马斯克究竟是“救星”还是“野蛮人”

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】日前，社交媒体平台Twitter公司接受了埃隆・马斯克的收购协议。根据协议，马斯克将以每股54.2美元，总计约440亿美元的价格收购Twitter。

马斯克当天在Twitter上表示，希望该公司能够继续为人们提供表达不同意见的平台。此外，马斯克还表示希望将Twitter公司的算法进行公开，以透明化内容推荐和屏蔽的具体逻辑。

而仅仅在收购Twitter三天之后，马斯克更是发布推文，称想买下可口可乐，并把一些物质加回配方。但与市值2840亿美元的可口可乐公司相比，售价440亿美元的Twitter“看起来像是小菜一碟”。马斯克目前的身家约为2530亿美元，新目标对他来说似乎有点“太大了”。

不过，我们最好不要抹杀这位创造了全球最大电动汽车公司并有可能将人类送上火星者的信心。毕竟2017年他就说过要买Twitter，当时人们只是把这个当个笑话看，但现在的情况是怎样。

“野蛮人”进攻，拿下Twitter

当地时间4月25日中午，不同于其他大公司用长篇公关通稿分发重大消息，Twitter董事会成员Bret Taylor仅仅通过一条9个单词的推文，就公告了这场巨额“卖盘”：“董事会已与马斯克达成一致。”随后，Twitter首席执行官Parag Agrawal转发了这条消息。

上述收购方案由马斯克在4月14日提出，在过去的近两周里引起了市场的轩然大波。起初，市场等着Twitter做一些抗争，例如释出“毒丸计划”，然而在4月23日清晨，马斯克发出一条推文，宣告“野蛮人正在门口”，将Twitter的董事会逼迫在了做决定的边缘。

事实上，按照马斯克的收购方案，Twitter董事会并无太大回旋余地。截至3月底，马斯克悄然收集了Twitter高达9.1%的股权，如果他的收购方案遭受拒绝，就会卖掉Twitter。如此体量的股权出售，有可能倾轧Twitter股价、形成大幅下跌。

在4月25日，Twitter董事会同意马斯克以54.20美元/股的价格现金收购Twitter，总代价为440亿美元。

消息公布后，Twitter股价上涨5.7%，进一步上涨至51.70美元，越来越靠近马斯克的收购价了。接下来，Twitter将会举行股东会投票，并接受监管对收购合法性的审查。然而主流市场分析认为，马斯克大概率不会遇到收购障碍，换言之，Twitter基本已是马斯克的囊中之物。

据知，马斯克此次聘用了摩根士丹利牵头有关收购的一揽子融资。当前，马斯克已经获得255亿美元的债务和保证金贷款融资，并可从股权融资中获得210亿美元，合计高达465亿美元。这足够马斯克向Twitter的现股东支付现金，也足够支付投行和律师的费用。

收购案并不意外

其实，对于马斯克会收购Twitter，很多人并不觉得意外，因为马斯克是一个不折不扣的Twitter重度用户。

据粗略统计，截至目前马斯克在Twitter上已发出了超过1.7万条推文，平均每天发布5.9条消息，与此同时，他还乐意回复网友提出的各种问题。凭借着这样高频的发文和互动，马斯克在Twitter上已拥有超过8000万的粉丝，使得马斯克成了一名具有广大影响力的意见领袖。

比特网认为，虽然马斯克对于Twitter一直都有非常大的需求，但在这一时期，Twitter对于马斯克的需求似乎更大。

首先，基于马斯克个人的“明星效应”，他一举一动都在影响着Twitter的发展，比如当马斯克在Twitter上发布相关推文后，就会有众多网友纷纷参与话题的讨论并且跟进转发话题，这极大增加了Twitter用户的活跃度。

其次，这样正向的影响在资本市场也体现了出来，在媒体报道马斯克成为Twitter最大股东时，Twitter的股价一度暴涨近30%。而且，由于马斯克的影响，Twitter也成为了本周被散户投资者购买最多的美股。

这样的股价大涨，对于Twitter而言可谓是“久旱逢甘霖”，毕竟Twitter的近况并不好。

Twitter在打什么算盘

Twitter创办于2006年，至今已16岁。对于一家互联网公司，16年已并不年轻。而同一时期成立的Meta(Facebook)早已成长为全球互联网巨头。

今年2月上旬，Twitter发布了去年第四季度及全年的业绩数据。据数据显示，2021年第四季度Twitter实现营收为15.67亿美元，较2020年同期同比增长了22%;而净利润方面录得1.82亿美元，同比下降了18%。

与第四季度业绩相似的是，去年全年Twitter的表现同样不乐观。2021年全年，Twitter实现总营收为50.8亿美元，同比增长了37%。而净亏损方面虽然相较于2020年有了80.5%的收窄，但依然亏损2.21亿美元。

从营收和净利润两方面的数据可以看出，Twitter在去年已陷于“增收不增利”的困境之中。正因如此，在财报发布当日收盘时，Twitter股价下跌1.98%至37.08美元/股，随后的几日，Twitter的股价也一直处于下跌中。

对于Twitter这样的社交平台，其盈利的最大来源就是通过用户与广告的互动来获得收入，但这一“现金牛”却慢慢跑不动了。

除业绩不振之外，近年来，Twitter还一直处于动荡之中，甚至已成为不同利益集团攻击的目标，例如有观点认为，Twitter在错误信息审核、涉嫌选举舞弊等方面有严重失误，也有人认为对意见的审查。

2020年开始，Twitter投资者之一激进对冲基金Elliot Management推动了Twitter的大变革，为整个公司的运营带来不小压力。Twitter创始人杰克・多西于去年11月突然辞去CEO一职，由曾担任CTO的Parag Agrawal接任。

Twitter创始人杰克・多西

据了解，多西和马斯克是多年来的好友，在加密货币等多方面志同道合，并且经常在Twitter上进行互动。当多西离开Twitter时，马斯克并不高兴，然后他拿了9.2%的股份，为好友复仇，看起来顺理应当。

自2021年2月到马斯克宣布收购Twitter前夕，Twitter的股价跌去超过一半。虽然在收购消息的带动下，Twitter股价持续上涨，但与竞争对手社交媒体巨头Meta等公司市值差距巨大。

写在最后

此次收购不仅能增加马斯克在社交媒体上的势力，把公关平台掌握在自己手里，甚至控制全球最大社交媒体之一的话语权。

而且，Twitter收购案还预示着互联网治理领域正在酝酿新一轮冲击波，即更加错综复杂的变革思潮与技术革新下的舆论治理环境。