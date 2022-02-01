在“缺芯”背景下 台积电俨然变成一台盈利机器

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【天极网企业频道】芯片制造企业中，台积电的技术最为先进，这是因为台积电量产的芯片良品率高、产能大，关键是制程也最先进，5nm、4nm等芯片也已量产了。

即便是在3nm芯片上，台积电也明确表示目前进展顺利，将会在2022年下半年量产，并确定获得了英特尔和苹果两家3nm芯片订单。

财报显示，台积电12月营收1553.8亿新台币(约合人民币358.08亿元)，同比增长32%，第四季度销售额为4381.9亿新台币(约合人民币1009.8亿元)。

此外，该公司2021年总营收为15874.2亿新台币(约合人民币3658.3亿元)，相较去年的13400亿新台币增长18.5%，月度营收、季度销售额、年度总营收均创下历史新高。仅从财报来看，台积电在“缺芯”的两年间，俨然成为一台盈利机器。

台积电变成一台盈利机器

如果将其资本支出在三年内翻一番，那么其五年内的收入和利润就会翻一番，这是Neuberger Berman的高级投资分析师在与华尔街讨论2021年第四季度财务业绩时台积电所做的电话会议中所观察到的。

台积电首席执行官CC Wei和公司首席财务官Wendell Huang并不赞同将这种算法应用于公司未来的业绩，正如Wendell Huang所说，“事情没有那么简单”，并补充说复杂性芯片制造设备和芯片本身的成本以及获得设备的交货时间越来越长，这可能会在资金投入和产生收入之间产生更多的时间差。

值得注意的是，2019年，台积电在资本支出上花费了149亿美元，而其收入346亿美元，主要来自对先前节点的投资;2020年，该代工厂在 2021 年花费了300亿美元，创造了568亿美元的收入。资本支出是未来收入和潜在未来利润的领先指标，台积电高层管理成本，并可以继续从他们蚀刻的每个晶圆中提取更多收入。

真正的问题是，芯片制造何时变得如此艰难，以至于资本支出与收入的比率越来越低，短期内，台积电在银行有很多资金，有能力继续投资晶圆厂和基础研究，以帮助客户使用其N7、N5和N3工艺及其变体制造芯片。

从2021年第四季度财报来看，台积电营收增长6.2%，为一年半以来首次实现个位数增长，净利润仅增长7.2%至59.6亿美元。

缺芯竟成为台积电助力

虽然，台积电收入和利润在 2021 年第四季度为台积电创造了新纪录，但我们认为在缺芯情况缓解之后，台积电可以为其最先进的工艺和芯片设计商/销售商收取更多的费用，反过来，他们可以为他们的设备收取溢价，收入和利润不断上升和向右移动。

两年前，台积电提出三年计划，斥资1亿美元扩大芯片和封装产能，进行初步研发，将7nm的N7和5nm的N5工艺推向市场，但此时，随着世界上存在很大的不确定性，台积电只是在谈论2022年的资本支出在400亿至440亿美元之间。

众所周知，台积电的业务主要由其为智能手机制造的芯片主导，该业务在2021年第四季度的销售额为69.2亿美元，占总销售额的44%，HPC部门以58.2亿美元的收入紧随其后，占收入的 37%。智能手机芯片的收入在2021年第四季度下降了8.4%，而HPC领域的销售额增长了26.7%，主要是由于对高端CPU和GPU的高需求。

另外，针对物联网、数字消费电子、汽车和其他领域的芯片大杂烩本季度销售额为29.9亿美元，同比增长12.1%。

近年来，台积电已经讨论了12英寸晶圆等效物，以使其设备的晶圆尺寸标准化，以让华尔街了解其季度晶圆出货量。直到2012年，台积电都在谈论8英寸晶圆当量，已将2005年至2012年的数据转换为12英寸晶圆当量以对其进行标准化。

在过去三年中，甚至在新冠肺炎疫情大流行开始之前，台积电的收入增长速度略高于晶圆出货量，这表明台积电可以收取溢价，尤其是其最先进的工艺，目前在全球几乎是首屈一指的。

另一个起作用的因素是，芯片设计师/销售商正在囤积库存，并为此付费，以帮助缓解供应链问题，这些问题阻碍了数据中心部门以及其他将半导体嵌入产品的地方。

“进入2022年，鉴于行业持续需要确保供应安全，我们预计供应链将维持高于历史季节性水平的库存水平，”CC Wei在与华尔街的电话会议上解释道。“虽然短期的失衡可能不会持续，但我们继续观察到长期半导体需求的结构性增长，这得益于5G和HPC相关应用的行业大趋势。我们还观察到许多终端设备中的硅含量较高，包括汽车、个人电脑、服务器、网络和智能手机。因此，预计台积电的产能将在2022年保持紧张。”

CC Wei补充说，这并不意味着HPC仿真和建模，而是数据中心CPU、GPU、NPU、FPGA、交换机和适配器ASIC，以及用于计算的定制ASIC，将是台积电长期发展的最强驱动力。2021年第四季度，7nm和5nm工艺合计占晶圆收入的50%，比去年同期增长9%。

展望2022年第一季度，台积电预计销售额将在166亿美元至172亿美元之间，这将是另一个纪录，与2021年第一季度相比，在该范围的中点处增长7.4%。CC Wei只是一般性地谈到了公司的预测2022年全年，不考虑台积电不生产的内存，芯片市场预计增长9%，整体代工市场预计增长近20%，台积电将成为其行业同行以美元计算，增长在20%的中高水平。

N5在三年前开始加速发展，是该公司历史上最成功的节点之一，被智能手机芯片、台式机和服务器CPU、台式机和服务器GPU以及数据中心的其他设备广泛采用。

台积电调整了N5工艺以创建N4P和N4X变体。Wei表示，N4P工艺的晶体管性能比最初的N5提高了11%，功率效率提高了22%，晶体管密度提高了6%。

据了解，N4P的芯片的首次流片将于2022年下半年开始。之后是N4X，这是针对“工作负载密集型 HPC应用程序”的进一步优化，这意味着高性能CPU、GPU和交换机ASIC。

写在最后

据了解，台积电2022年将花费400亿至440亿美元的资本支出，其中70%至80%将用于N7、N5、N3和N2节点的设备，另外10%将用于高级包装技术研发，10%到20%将用于“专业技术”。因此，我们认为，投资将会是台积电赚取利润最大的武器。