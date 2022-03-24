元宇宙的时代，NFT的时代

作者：yu

【天极网企业频道】2021年下半年，元宇宙和NFT开始流行起来。这两个热门话题，不仅被视为具有巨大商业潜力的领域，而且还有着千丝万缕的联系。

也许，在不太遥远的未来，人类将不可避免地能够无缝地沉浸在任何虚拟世界中。这在一定程度上要归功于创新思维的进步，他们一直在努力开发技术，使我们更接近完全沉浸在其中的世界，即元宇宙。

元宇宙火了

近年来，随着云计算、5G、大数据等数字技术的加速发展，元宇宙迎来落地爆发点。2021年3月，元宇宙概念第一股Roblox正式上市，上市当天该股收涨54.44%，市值直逼400亿美元;2021年10月，Facebook宣布将公司名称更改为Meta，并宣布计划投资100亿美元构建元宇宙;2022年1月，微软宣布，将以每股95美元的价格收购游戏制作和发行公司动视暴雪，全现金交易价值为687亿美元......这一系列的操作，着实将“元宇宙”概念炒出了新高度。

元宇宙作为下一代互联网，被定义为一个集体虚拟共享空间，由虚拟增强的物理现实和物理持久的虚拟空间融合而创造。随着元宇宙概念的大火，虚拟世界中的商业也在发展。作为一种新兴的数字资产形式，NFT迎来了属于自己的高光时刻。

NFT，全称为Non-Fungible Token，代表不可替代的代币，是用于表示数字资产的唯一加密货币令牌。可能这对于外行人来说，可能很难理解这一点，但是对于许多艺术家、音乐家等而言，回报是巨大的，投资者花费高价购买NFT版本的数字图像。

例如，佳士得拍卖行以高达6930万美元的价格出售了一幅由数字艺术家Beeple创作的图像拼贴画;美国某社交媒体平台的联合创始人兼首席执行官杰克・多尔西发出的第一条推文，以290万美元的价格售出;在2019年，洛杉矶湖人队和萨克拉门托国王队的一场比赛中，勒布朗・詹姆斯灌篮内曼尼亚的视频以20.8万美元的高价出售......

据分析公司NonFungible统计，2021年NFT交易规模达到140亿美元，规模高达疫情前2019年全球艺术品拍卖总额105.7亿美元的1.3倍。

NFT对元宇宙的影响

那么，NFT与元宇宙又有什么关系呢？

构建元宇宙需要区块链、游戏、网络算力、VR这四大技术支撑，而NFT就是区块链中的一环。在虚拟世界中，如果让每个人拥有一个独一无二的身份，NFT是最佳选择。NFT可以让艺术品、收藏品甚至房地产等事物得以标记化。因此，NFT可以被认为是虚拟资产的所有权证书，并且不能被他人复制。具体来看，NFT在元宇宙中将发挥以下作用：

1、通往公平透明经济的道路

到目前为止，个人用户和企业可以轻松地在数字分散环境中表示他们的真实资产。区块链提供了透明度和不变性。元宇宙的公平开放经济在很大程度上取决于这些属性。现在，供求的基本规律将驱动NFT的稀缺性及其链上价值。因此，用户无法找到任何人为价值膨胀的可能性。因此，元宇宙和NFT可以共同创造一个透明和公平的经济。

2、新一代社区、社会和身份体验

NFT将在改变元宇宙用户的身份、社交和社区体验方面发挥重要作用。用户可以通过持有NFT资产来展示他们对特定项目的支持，或表达他们对虚拟世界和现实世界的看法。因此，志同道合的NFT所有者可以组建社区，分享经验，并在内容创作方面进行合作。

通过NFT，用户可以获得虚拟会员资格，从而在现实世界和元宇宙中获得广泛的体验。因此，元宇宙和 NFT的结合可以改善用户的社交和社区体验。可以将NFT视为具有构建虚拟身份的完全所有权、控制权和灵活性的用户的真实身份的扩展。

3、房地产新趋势

虚拟世界意味着大量的虚拟空间和房地产。用户可以使用NFT获得元宇宙中虚拟空间的完全所有权。在区块链的帮助下，用户可以在开发虚拟房地产的同时轻松证明资产的所有权。

可以说，元宇宙若想实现更无缝和公平的交易，NFT是其中的核心要素。

写在最后：

据彭博行业研究报告预测，到2024年，元宇宙的市场规模将达到8000亿美元。NFT也不落后，市场追踪机构DappRadar的数据显示，投机性加密资产NFT销售额在2021年达到了约250亿美元，较前一年大增数百倍。

不过，需要指出的是，目前，元宇宙仍处于早期阶段，相关技术支持、硬件设施等仍需持续更新完善。而NFT要想持续发展，同样是要解决技术问题，同时，合规、用户体验，以及NFT与现实世界的连接等都是需要考虑的问题。