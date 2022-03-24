又一独角兽诞生背后 是国内DRAM行业的快速崛起

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】目前在DRAM领域，也就是大家熟悉的内存领域，有三大巨头，分别是三星、SK海力士、美光，这三大巨头占了全球DRAM内存芯片95%左右的份额。头部厂商有可能操纵产量和价格，用低价来挤垮竞争对手，或用涨价来牟取暴利。

而中国作为全球电子产品制造中心，需要大量的DRAM闪存，毕竟电脑、手机、服务器等等电子数码产品，全部都需要内存，所以这些年以来，我们每年从这三大厂商手中，采购了海量的内存芯片。因此，内存行业将会对我国科技领域的发展起到决定性作用。

日前，中国内存厂商长鑫存储(便是睿力集成)，其悄然变更的股东信息引发了一些媒体和产业骚动。比特网发现，在其新增的19位股东中，“阿里巴巴”、“腾讯”等企业的名字引人注目。

又一独角兽诞生

最新工商变更显示，国产DRAM厂商长鑫存储母公司――睿力集成发生股东变更，新增了19位股东。这是一份长长的股东名单：云锋基金、阳光保险、建信股权、TCL创投、人保资本、前海母基金、大湾区共同家园发展基金、深投控、水木投资、中邮保险、君和资本、东方资管、和谐健康、华登国际等，更是罕见出现了腾讯和阿里的身影。

据了解，长鑫存储成立于2016年，其诞生离不开合肥政府和兆易创新，目前掌门人正是曾缔造千亿市值兆易创新的朱一明。自成立以来，长鑫存储主攻DRAM芯片，这条赛道是半导体产业基础设施之一。

在2016年，兆易创新的销售网络已经遍布全国，产品还卖到了韩国、美国，英国、日本等海外市场，渐渐在存储芯片的市场站稳了脚跟。同年，兆易创新登陆上交所，顺利完成了IPO敲钟。

不满足现状的兆易创新，收购做DRAM易失性存储芯片的北京矽成，借以开拓DRAM市场。

此时，欲打造“IC之都”的合肥也在谋求高新企业的入驻，因此，兆易创新与合肥政府一拍即合，共同打造DRAM代工厂，政府出钱，企业出人出力，长鑫存储也在此背景下成立。

成立3年后，长鑫存储终于迎来一个重要节点，他们宣布8Gb DDR4的量产，达到与国际主流DRAM产品同步。2020年6月，长鑫存储的DRAM芯片推向市场，打破了海外巨头长期垄断的局面。

过去两年时间，长鑫存储成为了最抢手的独角兽之一，上一轮融资出现了220家机构排队的盛况。2021下半年，长鑫存储完成C轮融资，估值上涨到至少数百亿元。

诚然，长鑫存储仅用了6年时间，走完了巨头们十几年甚至几十年才走完的路，但我们必须认识到其与国际大厂的差距，未来，我国DRAM行业如何发展？

我国内存行业如何发展？

随着万物智联时代的到来，对未来人工智能，智能汽车、人工智能与物联网及边缘计算等高计算能力的需求，如DRAM、NAND等高容量存储器的闪存高耗电及速度问题已无法与时俱进。简单来说，DRAM能算不能存，NAND Flash能存不能算，如果NAND+DRAM配合使用则会造成能耗过高，而另一常用存储器NOR Flash因存储密度低，且无法嵌入28nm/22nm以下的工艺，很难在现有基础上实现性能的突破。

长久以来，作为数据载体的存储芯片，关乎着数据的安全。但这类芯片投资风险大，技术门槛高，因此，国产存储芯片厂商一直处于落后状态。在很长一段时间内，无论是创业者还是投资人都不敢轻易碰触这块“硬骨头”。

从需求端来看，5G时代下需求结构正快速向着多样化转变，市场空间巨大。其中PC市场需求有限，智能手机需求和服务器的发展成为拉动上游市场回暖的最强驱动力。

智能手机未来仍是下游应用最大的市场，5G时代换机潮到来，未来需求有望实现销量和容量“双量齐增”。

服务器市场出货量增加，同时伴随单机容量的迅速上升，有望带动DRAM需求回暖。数据流量快速增长带动AI-IoT、云计算等领域高速成长，新一代工作负载驱动市场升级，服务器千亿市场启动，有望成为DRAM高成长领域。

在DRAM领域，除了兆易创新，福建晋华、合肥长鑫、紫光南京等国内厂商也开启加速追赶，例如，2019年中合肥长鑫便率先量产自研的DDR4内存芯片。也就是说，继国际三寡头和合肥长鑫之后，兆易创新是全球第五家量产20nm以下DRAM的公司。

未来，受益于DRAM市场的景气度上升及国内厂商的技术和产能推进，中国DRAM有望实现中低端领域的持续国产替代。但同样需要注意的是，当年韩国厂商透过扩产、降价等方式，将当时如日中天的日本DRAM产业和在襁褓中的中国台湾DRAM扼杀在摇篮中，对于正处崛起的中国DRAM来说，如何避免陷入这种困境，是在提高产品质量和供应的同时还应考虑的一个问题。

写在最后

我们可以看到，目前腾讯、阿里、华为、字节跳动等多家科技巨头，相继披露了各自在“东数西算”算力枢纽节点地区的布局。其中，快手声称，自家的乌兰察布大规模数据中心将大量采用国产芯片。此外，为了保证存储芯片的稳定供应，云计算厂商将加紧与国产芯片厂商的合作。除了联合开发，投资也将是科技巨头们的常用手段。这或许就是我们看到长鑫存储此轮融资名单上同时出现腾讯和阿里的原因之一。

未来，存储芯片对于我国科技发展的重要意义不言而喻，这也会成为数字基建时代不容有失的底座。